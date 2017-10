"Bonndorf besser als Überauchen"

Marijan Tucakovic, Spielertrainer des SV Geisingen, tippt den zehnten Spieltag in der Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga: (daz) Als Dritter der vergangenen Saison will der SV Geisingen in dieser Saison wieder oben angreifen. Spielertrainer Marijan Tucakovic tippt für den SÜDKURIER den zehnten Spieltag.

SG Riedöschingen/Hondingen – FC Dauchingen. „Aufsteiger Riedöschingen spielt bisher eine gute Saison. Auf eigenem Platz haben sie erst eine Partie verloren. Diese Heimstärke sollte auch die Basis zu einem 1:0-Erfolg gegen Dauchingen sein.“

FC Königsfeld – FV Tennenbronn. „Für uns wäre eine Punkteteilung dieser zwei Mitkonkurrenten optimal. Wir haben schon gegen beide gespielt und ich schätze diese Mannschaften sehr stark ein. Königsfeld möglicherweise sogar noch einen Tick stärker: Mein Tipp lautet 2:1.“

FV Marbach – DJK Donaueschingen II. „Zwei gute Aufsteiger. Donaueschingen ist heimstark, Marbach hat bisher nur auswärts gepunktet, was mich überrascht. Ich glaube, diesmal geht Marbach nicht leer aus. Donaueschingen hat indes die Qualität, um ein 2:2 mitzunehmen.“

SV Hölzlebruck – SG Riedböhringen/Fützen. „Mich überrascht, dass Hölzlebruck mit erst einem Sieg im Tabellenkeller steht. Da wurde sicherlich auch im eigenen Umfeld mehr erwartet. Auch bei der SG Riedböhringen läuft längst nicht alles rund. Die Gäste haben sicherlich noch größere Sorgen. Hölzlebruck gewinnt mit 2:1.“

FC Pfaffenweiler – FC Gutmadingen. „Das Spitzenspiel, dessen Ausgang auch für uns interessant ist. Beide haben die Qualität, um als Sieger vom Platz zu gehen. Pfaffenweiler hat einen Lauf. Auch hier wäre für uns eine Punkteteilung von Vorteil und ich halte sie für möglich. Mein Tipp lautet daher unentschieden 1:1.“

SV Überauchen – TuS Bonndorf. „Überauchen hat offenbar personelle Sorgen. Bonndorf sind in dieser Saison schon einige Überraschungen gelungen. Bonndorf scheint aktuell besser in Form zu sein und gewinnt 2:0.“

SV TuS Immendingen – FC Brigachtal. „Brigachtal wird nach dem ersten Saisonsieg Auftrieb haben, doch in Immendingen zu punkten ist schwer. Zudem sind die Gastgeber etwas in Zugzwang. Immendingen kommt mit einem 3:1-Erfolg in die zweistelligen Punktezahlen.“

SV Geisingen – FC Hochemmingen. „Ich hoffe, wir sind personell komplett. In Dauchingen fehlte unser Torhüter, den wir brauchen. In Bestbesetzung müssen wir uns vor keinem Gegner verstecken. Das Spiel wird ein echtes Derby, auf das wir uns freuen. Wir haben einen Rückstand von vier Punkten auf Hochemmingen. Primäres Ziel ist es, diesen auf möglichst einen zu verkürzen. Allerdings ist Hochemmingen für mich einer der absoluten Top-Favoriten für die Meisterschaft.“