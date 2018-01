Regionalsport Schwarzwald Bogenschützen kämpfen um Einzug ins Finale

Bogenclub VS will Chance nutzen

Am dritten Wettkampftag der Bogenschützen treffen am Samstag in Freiburg/Teningen zum dritten Mal die acht Mannschaften der Bundesliga, Gruppe Süd, aufeinander. Für den Bogenclub Villingen-Schwenningen werden es sieben entscheidende Matches um die Fahrkarte zum Finale nach Wiesbaden oder aber um den Klassenerhalt. Tacherting und Welzheim haben sich an der Tabellenspitze bereits deutlich abgesetzt. Vier Mannschaften kämpfen um die verbleibenden zwei Startplätze für das Finale der besten acht Teams in Deutschland. Das Mittelfeld ist dicht beisammen. Der Bogenclub VS belegt aktuell den 5. Tabellenplatz mit einem Punkt Rückstand auf Rang vier. Klar, dass Mannschaftsführer Dominic Gölz (Bild) mit dem Team den Einzug ins Finale perfekt machen will. Bild: Löchelt