Regionalsport Schwarzwald Bogenclub VS nach sieben Begegnungen bereits in Abstiegsgefahr

Schwacher Auftakt in die Bundesligarunde

Die Bundesliga-Mannschaft des Bogenclubs VS befindet sich nach einem Sieg und sechs Niederlagen am ersten Wettkampftag schon mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Drei Punkte trennen das Team bereits vom rettenden 6. Tabellenplatz. Nach sieben Matches gegen die Mannschaften aus Ebersberg, Tacherting, Welzheim, Neumarkt, Ditzingen und Freiburg zeigte sich, was man im Vorfeld schon geahnt hatte: Die Liga ist sehr ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen und manchmal fehlte auch das Quäntchen Glück, um ein Match zu gewinnen. Oft war der BCVS nah dran, der Gegner hatte dann eine 10 mehr geschossen und das Match ging verloren. Aber man musste auch eingestehen, dass man gegen die übermächtigen Teams aus Ebersberg, Tacherting und Welzheim keine Chance hatte. So blieb der Erfolg gegen Neumarkt der einzige Sieg an diesem Tag. Der nächste Wettkampftag findet am 2. Dezember in Tacherting statt. Von links: Florian Faber, Dominic Gölz, Markus Kuhrau, Sarah Reincke, Nico Schiffhauer und Milena Ziegler. Bild: Löchelt