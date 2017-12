Regionalsport Schwarzwald Bogenclub VS: Vom Kellerkind zum Final-Kandidaten

Starke Auftritte beim zweiten Bundesliga-Wettkampf

Bogenschießen: (jl) Das war sensationell, was die Mannschaft des Bogenclubs VS am zweiten Wettkampftag in Tacherting leistete. Nach dem verpatzten Heimwettkampf vor vier Wochen noch als sicherer Abstiegskandidat gehandelt, zeigten die Bogenschützen aus der Doppelstadt in Tacherting, was in ihnen steckt. Mit vier Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage ging die Mannschaft mit zehn Punkten aus dem Wettkampftag und steht nun auf dem 5. Tabellenrang. Nur ein Punkt trennt das Team noch vom Saisonfinale um die Deutsche Meisterschaft im Februar in Wiesbaden.

Bereits im ersten Wettkampf setzten Dominic Gölz, Florian Faber, Sarah Reincke, Nico Schiffhauer und Milena Ziegler ein deutliches Zeichen. Der Gastgeber und derzeitige Tabellenführer Tacherting wurde mit 7:3 besiegt. Es folgte ein Unentschieden gegen Ebersberg sowie ein Sieg gegen Neumarkt. Lediglich dem mehrfachen Deutschen Meister, SGI Welzheim, mussten sich die Schwarzwälder 2:6 geschlagen geben. Nach der Pause entschied gegen Östringen der letzte Pfeil über den Sieg, während Ditzingen souverän geschlagen wurde. Im südbadischen Duell gegen die SG Freiburg lag der BCVS mit 1:5 im Rückstand, ehe mit dem letzten Pfeil der 5:5-Ausgleich gelang.

Am 16. Januar treffen in Teningen beim Heimwettkampf der Freiburger alle Mannschaften zum dritten Mal aufeinander. Da kann der Bogenclub VS den Einzug ins Finale perfekt machen.