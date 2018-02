Regionalsport Schwarzwald Bogenclub VS: Klassenerhalt geschafft

Bogenschützen aus dem Schwarzwald bleiben in der ersten Bundesliga

Bogenschießen, 1. Bundesliga: (jl) Das war an Dramatik nicht zu überbieten und nichts für schwache Nerven. Der BC Villingen-Schwenningen (BCVS) kletterte beim Saisonfinale vom 6. noch auf den 5. Tabellenplatz und sicherte sich den Klassenerhalt in der ersten Bundesliga, punktgleich mit Östringen und Ditzingen, die aufgrund der schlechteren Satzdifferenz zusammen mit Freiburg in die zweite Liga absteigen müssen.

Während sich Welzheim und Tacherting an der Tabellenspitze ausruhen konnten, weil das Finalticket schon sicher war, tobte im unteren Tabellendrittel der Abstiegskampf. Einen rabenschwarzen Tag erwischten die Bogenschützen aus Neumarkt, die im Vorfeld schon als sichere Finalteilnehmer gehandelt worden waren. Die Mannschaft gewann kein einziges Match. Letztlich trennte am Schluss nur ein einziger Punkt den Bogenclub VS von einer erneuten Finalteilnahme in Wiesbaden. Herausragend schoss Milena Ziegler, die ihre Pfeile ein ums andere Mal im Gold platzierte.

Im ersten Match trotzten die Doppelstädter Ebersberg ein Unentschieden ab. Die nächsten zwei Matches gingen gegen die Tabellenführer aus Welzheim und Tacherting klar verloren. Das vierte Match entschied der BCVS gegen Neumarkt klar für sich. Mit einem 6:0-Sieg gegen die SG Freiburg legten die Schwarzwälder den Grundstein zum Klassenerhalt, der mit einem Erfolg gegen Ditzingen klar gemacht wurde. Letztlich überwog die Erleichterung die knapp verpasste Finalteilnahme.