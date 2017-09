Donaueschingen Böse Heimpleite für die Hotdogs

Bräunlingen verliert gegen Abstatt 2:8

Inlineskaterhockey, Regionalliga: Bräunlinger Hotdogs – Abstatt Vipers 2:8 (1:4, 0:1, 1:3). Unter die Räder kamen die Bräunlinger Hotdogs vor heimischer Kulisse gegen den Meisterschaftsaspiranten aus Abstatt. Zunächst noch mit 1:0 in Führung, drehten die Gäste komplett die Partie und sorgten mit einem 1:4 im ersten Durchgang für ein erstes Ausrufezeichen. "Wir hatten zahlreiche Torchancen, die wir jedoch nicht nutzen konnten. Wir hatten sogar zehn Überzahlspiele, die wir nicht in Zählbares verwandeln konnten und haben sogar noch Tore kassiert", sagte Andreas Bernstorff. Nach dem ersten Drittel wechselten die Zähringerstädter Torhüter Dominik Müller gegen Max Beha, der einen noch höheren Rückstand verhinderte. Der zweite Durchgang ging knapp an die Gäste. Im dritten Abschnitt mussten die Gastgeber drei weitere Gegentreffer bei nur einem eigenen Torerfolg einstecken. Die Hotdogs rutschten auf den dritten Rang, allerdings mit einer Partie Rückstand.