Regionalsport Schwarzwald Blumberger Chancen steigen

Handballer spielen Samstag im Pokal-Halbfinale. Patrick Teubert wird eingeflogen

Handball, südbadischer Pokal, Halbfinale: TSC Blumberg – Phönix Sinzheim (Samstag, 20 Uhr, Eichbergsporthalle). Ein Höhepunkt wartet am heutigen Abend auf die Blumberger Handballer. Sie spielen um den Einzug in das südbadische Pokalfinale. Allerdings stellt sich mit Sinzheim der aktuelle Spitzenreiter der Südbadenliga in den Weg. Die Eichbergstädter, selbst in der zwei Ligen tieferen Bezirksklasse beheimatet, sind klarer Außenseiter und dennoch nicht chancenlos. "Es gibt Gerüchte, dass Sinzheim mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft antreten wird. Die Gäste legen ihre Priorität auf die Meisterschaft in der Südbadenliga. Sollte es so kommen, würde das natürlich unsere Chancen steigern", sagt TSC-Abteilungsleiter Marcel Kanter.

Sinzheim peilt den Aufstieg in die Oberliga an. Daher scheint es durchaus denkbar, dass die Gäste nicht alle Top-Spieler aufbieten werden. "Spielt Sinzheim mit der besten Mannschaft, würde das unsere Möglichkeiten deutlich minimieren. Aber kommt es anders, dann haben wir eine Chance und wollen sie nutzen", fügt Kanter an. Dazu müssen die Blumberger eine ähnlich starke Leistung wie im Viertelfinale zeigen, als mit der zweiten Mannschaft aus Köndringen schon ein Vertreter der Südbadenliga ausgeschaltet wurde. Damals war in der Eichbergsporthalle eine ausgezeichnete Stimmung und auf die setzen die Blumberger auch am heutigen Abend. "Es ist für uns das Spiel des Jahres. Wir hoffen auf eine große Kulisse, mit der wir vielleicht auch den Gegner etwas beeindrucken können. Ich hoffe, die Blumberger Handballanhänger werden zahlreich kommen und die Mannschaft unterstützen", ergänzt Kanter.

Wie erst die Eichbergstädter die Partie nehmen zeigt die Tatsache, dass Patrick Teubert eigens für die Partie aus Amsterdam eingeflogen wird, wo der junge Blumberger studiert. Kanter selbst hat grünes Licht für diese Maßnahme gegeben. Somit ist Trainer Manuel Hertz-Eichenrode in der glänzenden Situation, auf alle Spieler seines Kaders zurückgreifen zu dürfen. Auch für den jungen Trainer ist die Partie eine ganz besondere Herausforderung. "Ich bin gespannt, ob unsere Taktik aufgehen wird. Für die Jungs ist es ein außergewöhnliches Spiel und wir versprechen den Zuschauern, dass wir alles geben werden", kündigt der TSC-Coach an.