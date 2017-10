Regionalsport Schwarzwald Blumberg hofftauf Sensation

TSC-Handballer wollen ins Pokal-Halbfinale

Handball, südbadischer Vereinspokal, Viertelfinale: TSC Blumberg – SG Köndringen/Teningen II (Freitag, 20 Uhr). (daz) Ein Saisonhöhepunkt wartet am Freitagabend auf die Blumberger Handballer. Im Viertelfinale des südbadischen Pokals treffen die in der Bezirksklasse spielenden Eichbergstädter auf den zwei Ligen höher angesiedelten Tabellenletzten der Südbadenliga. „Natürlich sind wir krasser Außenseiter, aber diese Rolle nehmen wir gern an“, sagt TSC-Trainer Manuel Hertz-Eichenrode.

Die Gäste haben bisher fünf ihrer sechs Punktspiele verloren. Blumberg hat am vergangenen Wochenende nach zwei Auftaktniederlagen zuletzt in Überlingen den ersten Saisonsieg eingefahren. Da sah Hertz-Eichenrode einen ordentlichen Spielfluss in seinem Team. „Wir haben gegen den Südbadenligisten nichts zu verlieren. Es ist schön, sich mit solch einem Gegner messen zu dürfen. Wir werden versuchen, Köndringen zu ärgern. Alle Spieler sind heiß“, ergänzt der TSC-Coach. Er setzt darauf, dass seine Mannschaft von den eigenen Fans angetrieben wird, um vielleicht doch an einer Überraschung zu schnuppern.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga im Jahr 1994 hat der TSC Blumberg erstmals wieder einen Vertreter aus dem Oberhaus des Südbadischen Handballverbandes zu Gast. „Es ist sicherlich das schwerste Los aus dem Topf der verbliebenen Mannschaften, aber ein sehr attraktives“, ergänzt der TSC-Trainer. Blumberg möchte sich nicht verstecken und hofft auf eine Pokalsensation. Es lockt ein großes Ziel. Noch nie stand der TSC in einer Vereinsgeschichte im Final Four des südbadischen Verbandes. Sollte das gelingen, dürften die Eichbergstädter sogar bei der Deutschen Amateur-Pokalmeisterschaft mitspielen. Hertz-Eichenrode: „Wir fiebern alle diesem für uns bisher größten Event entgegen.“