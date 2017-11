Blumberg hat Probleme mit Harz

Handball, Bezirksklasse: TuS Steißlingen II – TSC Blumberg 33:33. Die Blumberger Handballer hatten bis kurz vor Schluss den Sieg in der Hand, mussten sich aber nach vielen Fehlern in der Schlussphase mit einem Unentschieden in Steißlingen zufriedengeben. Vor allem das Harz in der gegnerischen Halle stellte die Mannschaft von Trainer Manuel Hetz-Eichenrode vor Probleme. Mit nun 3:5 Punkten stehen die Blumberger Handballer auf Platz sechs der Tabelle. Am Wochenende hat der TSC spielfrei. Die Tore erzielten: Matz (10), Mattig (8), Yannick Teubert (3), Bußhart (1), Waimer (1), Sprengart (3) und Anton (7).