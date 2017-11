Blanco will kein Favorit sein

FC Schonach empfängt Rot-Weiß Salem. Ausfälle dürfen keine Ausrede sein

Fußball-Landesliga: FC Schonach – Rot-Weiß Salem (Sonntag, 14.30 Uhr). (ms) Beim 3:3 gegen Dettingen-Dingelsdorf am vergangenen Samstag sah Schonachs Trainer Enrique Blanco bei seiner Mannschaft viel Luft nach oben. „Wir haben in Dettingen nicht unser bestes Spiel gemacht. Wir waren oft zu passiv und zu langsam“, analysiert der Coach. Das Passspiel, das letzte Woche im Fokus der Übungseinheiten stand, wurde auch in den vergangenen Trainings thematisiert. Blanco: „Wir müssen im Spiel schneller handeln. Gegen Salem wollen wir aggressiv gegen den Ball verteidigen und mit präzisen Pässen in die Spitze einzelne Nadelstiche setzen.“

Die Schonacher haben nun zwei Heimspiele vor der Brust: am Sonntag gegen Salem und in der nächsten Woche gegen die Reserve des FC 08 Villingen. Salem befindet sich nach ordentlichem Saisonstart in einer Abwärtsspirale und gewann nur eines der letzten acht Ligaspiele. Derzeit rangiert die Mannschaft vom Bodensee auf Tabellenrang zwölf, wohingegen sich die Schwarzwälder auf Platz vier in der Spitzengruppe befinden. Die Favoritenrolle weist Blanco jedoch von sich. „Wir sind im zweiten Jahr in der Landesliga. Von Favoriten zu sprechen, geht mir zu weit. Salem hat ballsichere Angreifer in ihren Reihen. Wenn wir sie ins Spiel kommen lassen, wird es sehr schwer“, mahnt der Trainer und lässt sich von der Tabelle nicht blenden. „Salem wird ein paar Prozent mehr geben, um den Negativtrend zu stoppen. Sie haben zuletzt immer nur knapp verloren und werden auf den Sieg brennen. Wenn wir aber unsere Leistung bringen, bin ich guter Dinge.“

Nach wie vor fehlen dem Trainer einige Langzeitverletzte, sodass der Kader wenige Möglichkeiten zur Rotation zulässt. Gegenüber der Vorwoche ist die Lage unverändert. Für Blanco stellt dies allerdings keine Ausrede dar. „Es bringt nix, zu heulen. Das ist nicht meine Art.“