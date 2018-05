Blanco tüftelt am Personal

FC Schonach gastiert im Verfolgerduell beim FV Walbertsweiler-Rengetsweiler

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Reng. – FC Schonach (Samstag, 16 Uhr). (daz) Vor dem Spiel des Tabellenvierten gegen den Dritten wissen beide Teams, dass der Sieger durchaus noch Chancen hat, in den Zweikampf an der Tabellenspitze zwischen dem FC 08 Villingen II und Pfullendorf einzugreifen. Schonach sogar eine noch bessere, denn die Schwarzwälder haben bisher eine Partie weniger ausgetragen als der kommende Gegner.

Für Schonachs Trainer Enrique Blanco gibt es drei Aspekte, die über den Ausgang entscheiden könnten. „Wir müssen uns auf einen sehr kompakten Gegner einstellen. Hinzu kommt, dass Walbertsweiler taktisch einiges drauf hat. Nicht zuletzt müssen wir uns auf eine etwas hitzige Atmosphäre einstellen. Dort stehen die Zuschauer sehr eng am Platz.“ Blanco geht davon aus, dass sich seine Elf nicht beeindrucken lässt, gut gestaffelt steht und auch die zweiten Bälle gewinnt. „Wir haben 90 Minuten Zeit und sollten uns keine Schwächephasen leisten. Unser Ziel muss es sein, ein hohes Tempo zu gehen, um einen geordneten Auftritt des Gegners zu unterbinden“, wünscht sich der Schonacher Coach.

Dreh- und Angelpunkt bei den Gastgebern ist Spielertrainer Bach. Ihn in Manndeckung zu nehmen, ist für Blanco nicht das alleinige Erfolgskriterium: „Walbertsweiler ist von der Nummer eins bis zur Nummer elf gut und ausgeglichen besetzt. Einen Mann allein aus dem Spiel zu nehmen, wird nicht reichen.“ Taktisch steht das Konzept von Blanco, personell hat sich der Trainer noch nicht entschieden. Möglich ist, dass mit Niklas Ketterer und Marco Lenti zwei Spieler in die Anfangsformation rücken. Bestätigen will es Blanco noch nicht. Sollte Schonach tatsächlich dreifach punkten, würde es am kommenden Donnerstag mit der Partie Schonach gegen Pfullendorf einen echten Leckerbissen im Skidorf geben.