Blanco spricht von genial

FC Schonach will gegen Aufsteiger Überlingen weiße Heimweste wahren

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Überlingen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Nahezu perfekt verlief für den FC Schonach bisher das erste Fünftel in der zweiten Landesliga-Saison. Mit Aufsteiger Überlingen stellt sich am Sonntag ein Gegner vor, der schon zwei seiner bisherigen drei Auswärtspartien gewonnen hat. „Das ist der stärkste der drei Aufsteiger. Mit Sandhas und Kuczkowski haben sie mindestens zwei außergewöhnliche Spieler in ihren Reihen“, warnt FCS-Trainer Enrique Blanco und erwartet erneut einen konzentrierten Auftritt seiner Schützlinge.

Es liegt in der Natur der Sache, dass Trainer eigentlich nie zufrieden mit ihren Spielern sind. Blanco schert diesbezüglich etwas aus. „Wie wir am Mittwoch trainiert haben, das war schon fast genial. Die Jungs haben weiterhin einen großen Hunger auf Erfolg und kämpfen um die ersten elf Plätze. Wir spielen Fußball, der meinen Wünschen schon sehr nah kommt“, würdigt Blanco seine Schützlinge. Laufbereitschaft, Kombinationsspiel, variable Angriffe, Passgenauigkeit und Schnelligkeit. Alle diese Attribute werden auch am Sonntag entscheiden und da sieht Blanco seine Elf auf einem guten Weg. „Wir haben einen Schonacher Teamgeist in der Mannschaft. Schließlich gibt es nur vier auswärtige Spieler, was in der Landesliga eher selten ist“, so Blanco.

Bis auf Marcel Wetzig, der nun schon seit vier Wochen verletzt fehlt, hat Blanco auch am Sonntag genügend personelle Möglichkeiten bei der Aufstellung. Natürlich schmerzt der Ausfall des erfahrenen Marcel Wetzig. „Wir sind in der Lage, diesen Ausfall als Mannschaft aufzufangen“, fügt Blanco an. Dreimal spielten die Schonacher bisher in der Saison auf eigenem Platz und dreimal gab es drei Punkte. Sollte die Serie auch am Sonntag halten, sehe sich Blanco auch in seinen Trainingsinhalten bestätigt.