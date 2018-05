Regionalsport Schwarzwald Björn Schlageter: Wir machen uns keinen Druck

Rückblick auf den 26. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Brigachtals Trainer Bucher kritisch

Fußball-Bezirksliga: (daz) Mit acht Punkten Vorsprung auf Platz zwei darf der SV Geisingen langsam die Vorbereitungen für den erstmaligen Gewinn der Bezirksliga-Meisterschaft vorantreiben. Beim jüngsten 6:1-Erfolg gegen Brigachtal zeigten die Geisinger, dass das Halbfinal-Aus im Bezirkspokal unter der Woche keine Nachwirkungen hinterlassen hat. „Pokal war schön, aber Meisterschaft ist wichtiger“, sagt Spielertrainer Marijan Tucakovic, der von vorzeitigen Gratulationen naturgemäß nichts wissen will. „Wir haben jetzt zwei ganz schwere Auswärtsspiele in Bonndorf und Hölzlebruck. Erst wenn wir auch da bestehen, sind wir ganz nah dran.“ Gegen Brigachtal führte seine Elf nach elf Minuten mit 2:0 und nach 22 Minuten mit 3:0. „Das war gut, aber zu viel Lob bringt nichts. Wir müssen diese Leistungen bestätigen. Bonndorf kann eine Stolperfalle werden, denn diese Mannschaft ist in glänzender Verfassung und hat noch die Chance auf Rang zwei“, ergänzt Tucakovic.

Der FC Pfaffenweiler spielte sich zuletzt eine gute Ausgangsposition im Kampf um Rang zwei. Diese bekam durch das 1:1 gegen das Kellerkind SG Riedböhringen einen kleinen Dämpfer. „Wir haben eine ganz schlechte erste Halbzeit gespielt und mussten dann einem Rückstand nachrennen. Nach der Pause waren wir besser, aber auch nicht zwingend genug. Bei uns hat der letzte Wille und der Biss gefehlt. In dieser Verfassung müssen wir in der Liga nicht nach oben schauen“, findet Spielertrainer Patrick Anders deutliche Worte. Er hofft in den letzten vier Partien der Saison auf eine Trotzreaktion, vor allem aber auf wieder mehr Bewegung im Spiel, denn diesbezüglich machte Anders große Defizite aus.

Als ganz wichtig für die Moral stuft Siegfried Andräß, Trainer der SG Riedböhringen/Fützen, den Punktgewinn in Pfaffenweiler ein. „Bei einer besseren Chancenverwertung wären auch drei Punkte möglich gewesen. Klar ist aber, dass der Teilerfolg uns Auftrieb geben muss“, sagt Andräß. Erstmals seit dem vierten Spieltag hat die SG somit einen der drei Abstiegsplätze verlassen und steht aktuell über dem Strich. „Für das Selbstvertrauen der Spieler ist das gut, ansonsten ist es nur eine Momentaufnahme. Noch geht es im Tabellenkeller unter den letzten vier Mannschaften sehr eng zu und nur einer wird nach dem letzten Spieltag strahlen“, betont Andräß.

Mannschaft der Stunde ist aktuell der TuS Bonndorf. Die Elf von Trainer Björn Schlageter holte aus den vergangenen neun Spielen 24 von 27 möglichen Punkten und wird von einigen Trainern zwischenzeitlich als Geheimfavorit für Rang zwei eingestuft. „Wir machen uns da absolut keinen Druck. Wir nehmen mit, was wir bekommen können. Wir waren in der Winterpause im Mittelfeld. Aktuell läuft es einfach. An einen der ersten zwei Plätze denken wir überhaupt nicht“, sagt Schlageter. Er hat die gleiche Elf wie in der Vorrunde sein Vorgänger Nils Boll. Nur Marco Morath kam nach einer kurzen Pause hinzu. Am Wochenende setzte der TuS die Erfolgsserie mit dem 1:0 in Immendingen fort. Nun freuen sich die Bonndorfer auf das Spiel gegen den SV Geisingen.

Seit dem 4. April hat der FC Brigachtal nicht mehr gewonnen. Nach dem 1:6 in Geisingen ist die Elf wieder auf einem Abstiegsplatz angekommen. Trainer Werner Bucher hatte sich die Geisinger am Mittwoch im Pokal nochmals angeschaut, um seine Elf einzustellen. „Bei uns hat nichts funktioniert. Zudem sind nicht alle Spieler fit. Es geht nicht, wenn die Jungs nur am Wochenende da sind und unter der Woche beim Training nicht“, so Bucher. Einige Spieler studieren, andere müssen arbeiten und wieder andere sind bei der Bundeswehr. „Wir haben in den vergangenen drei Partien 16 Tore kassiert. So lässt sich die Klasse nicht halten“, warnt Bucher. Er erwartet nun gegen die SG Riedöschingen „ein weitaus schwierigeres Spiel als in Geisingen“.

Seit dem 13. Spieltag hat Aufsteiger SG Riedöschingen/Hondingen die Abstiegszone nicht mehr verlassen. Am Wochenende gab es beim 2:2 gegen Hochemmingen zumindest einen Teilerfolg. „Das Ergebnis entspricht dem Spielverlauf. Wir haben auch nach dem 1:2-Rückstand an uns geglaubt. Der viertletzte Tabellenplatz ist noch immer machbar“, sagt Kapitän und Co-Trainer Björn Werhan. Gut für die Spielgemeinschaft, dass im Saisonfinale mit Patrick Bäurer ein wichtiger Offensivspieler aus dem Ausland zurückkehrt. „Wir bleiben ruhig, denn wir haben noch einige direkte Duelle gegen Mannschaften die in unserer Tabellenregion stehen“, ergänzt Werhan.