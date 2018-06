Regionalsport Schwarzwald Bitterer Tag für zwei Bezirksligisten

29. Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald. FC Brigachtal und SG Riedöschingen steigen ab

Fußball, Bezirksliga: FC Brigachtal – FV Marbach 2:3 (1:1). Der Gastgeber ist nach der jüngsten Heimniederlage nicht mehr zu retten und muss nach dieser Saison in die Kreisliga A absteigen. Nach 22 Minuten klärte Brigachtals Björn Waller einen Schuss vom Marbacher Marco Effinger auf der Linie. Nur zwei Minuten später klingelte es auf der anderen Seite. Florian Blust traf aus 20 Metern in den Winkel des Marbacher Gehäuses. Der Ausgleich fiel nach 33 Minuten. Michael Effinger netzte unhaltbar ins Eck zum 1:1 ein. Hälfte eins verlief ausgeglichen. Nach dem Seitenwechsel führte ein Brigachtaler Fehler beim Rückpass zum 1:2. Marco Effinger (56.) war der Nutznießer. Die Begegnung plätscherte nun vor sich hin, wobei der Gast eher am Drücker war. Per Konter erhöhte erneut Marco Effinger (86.) auf 1:3. Dies war der K.o.-Schlag für den FC Brigachtal. Christoph Bauschs Anschlusstreffer (87.) kam zu spät. Letzten Endes war der Auswärtssieg verdient. Tore: 1:0 (24.) Blust, 1:1 (33.) Michael Effinger, 1:2 (56.) Marco Effinger, 1:3 (86.) Marco Effinger, 2:3 (87.) Bausch. ZS: 150. SR: Valeri Baidin (St. Georgen).

FC Dauchingen – FC Pfaffenweiler 1:3 (1:2). Bereits nach zwei Minuten gingen die Gäste in Führung. Einen vor das Dauchinger Tor geschlagenen Freistoß an der Mittellinie schloss Marc Baumhäckel ansehnlich zum 0:1 ab. Marcel Geiger (6.) hatte nach Zuspiel von Marc Laufer die erste Gelegenheit für Dauchingen. Pfaffenweiler zeigte sich in der Offensive konsequent. Stefan Link (24.) musste das Spielgerät nach einem Querpass in die Mitte nur noch zum 0:2 einschieben. Noch vor der Pause verkürzte Patrick Schindler (41.) aus elf Metern. Zuvor wurde Tom Zepf im gegnerischen Strafraum gefoult. In der Folge war das Heimteam präsent, ließ aber weitere Chancen ungenutzt. Neben zwei Möglichkeiten nach Eckbällen vergab Serhiy Maherovych die größte Chance. Im Gegenzug besorgte Marco Reitze (74.) per Konter den 1:3-Endstand. Dauchingen belohnte sich nicht für eine gute zweite Halbzeit und einen engagierten Auftritt. Tore: 0:1 (2.) Baumhäckel, 0:2 (24.) Link, 1:2 (41. FE) Schindler, 1:3 (74.) Reitze. ZS: 160. SR: Lukas Fleig (Brigachtal).

FC Gutmadingen – DJK Donaueschingen II 4:0 (1:0). Über die gesamten 90 Minuten ließ Gutmadingen kaum etwas zu. Während die Zuschauer im ersten Abschnitt überwiegend Mittelfeldgeplänkel zu sehen bekamen, in dem sich beide Teams neutralisierten, gestaltete der Gastgeber die zweiten 45 Minuten dominant. Die Gutmadinger hatten viel Bewegung in ihren Aktionen und spielten tolle Kombinationen. Hinten stand die Breinlinger-Elf sicher und ließ Donaueschingen nicht zum Zug kommen. Tore: 1:0 (44.) Lukas Riedmüller, 2:0 (54.) Benjamin Huber, 3:0 (70.) Dominik Maus, 4:0 (74.) Nicolai Haves. ZS: 120. SR: Maximilian Schreiber (Bonndorf).

SV Überauchen – SG Riedöschingen/Hondingen 2:0 (1:0). Die Gäste erwischten einen guten Beginn und drückten in der Offensive. Nach zwölf Minuten aber der Rückschlag: Ein zu hoher Rückpass fiel unter die Latte ins eigene Tor – 1:0 für Überauchen. Nun bekam das Heimteam Rückenwind und traute sich mehr zu. In Minute 42 scheiterte Klaus Neininger an SG-Schlussmann Fabian Pfeiffer. Einen Riedöschinger Konter wehrte SVÜ-Keeper Max Metzdorf später an den Pfosten ab. Nach Wiederbeginn erhöhte Neininger (56.) nach Zuspiel von Dennis Kleiser auf 2:0. Defensiv durfte sich Torwart Metzdorf noch einige Male auszeichnen – unter anderem parierte er stark gegen Patrick Bäurer. Tore: 1:0 (12. ET) Johannes Scherer, 2:0 (56.) Neininger. ZS: 100. SR: Valeri Baidin (St. Georgen).

FC Hochemmingen – SV Hölzlebruck 6:0 (3:0). Von der ersten bis zur letzten Minute war es eine klare Sache, denn Hochemmingen dominierte das Spielgeschehen. Bereits nach drei Minuten stellte Markus Romer auf 1:0 und läutete damit den Torreigen ein. Pascal Heinig und Julian Künstler waren je zweimal erfolgreich. Erst in den letzten zehn Minuten kam Hölzlebruck zu einigen Chancen. Die Auswärtsmannschaft gab aber nicht auf. Tore: 1:0 (3.) Romer, 2:0 (11.) Heinig, 3:0 (38.) Künstler, 4:0 (52. Elfm.) Heinig, 5:0 (55.) Künstler, 6:0 (85.) Eigentor. ZS: 140. SR: Silas Haselberger (Brigachtal).

FV Tennenbronn – SG Riedböhringen/Fützen 0:1 (0:0). Die knapp 150 Zuschauer bekamen schwere Kost serviert. Bei den Tennenbronnern war das kräftezehrende Pokalfinale am Donnerstag deutlich zu spüren. Trotzdem versuchte das Team, die Begegnung zu kontrollieren. Die SG setzte auf Konter und eine stabile Defensive. Im ersten Abschnitt kam Tennenbronn zu keiner Torchance. Auf der anderen Seite scheiterte Fabian Bodenseh (33.) an FVT-Keeper Pascal Wegner. In Minute 42 parierte Wegner erneut gegen Bodenseh. Den Abpraller von Abdullah Cakmak kratzte Dennis Bastiansen von der Linie. Fünf Minuten nach dem „Pausentee“ machte es Cakmak besser und traf per Konter zum 0:1. Nach dem Wechsel verteidigte Riedböhringen die knappe Führung und sicherte sich wichtige drei Punkte im Abstiegskampf. Tor: 0:1 (50.) Cakmak. ZS: 150. SR: Jürgen Schätzle (Schönwald).

SV TuS Immendingen – SV Geisingen 3:2 (0:0). Bei bestem Fußballwetter sorgten circa 450 Zuschauer für eine tolle Kulisse. Beide Mannschaften zahlten es mit einem Spiel auf hohem Niveau zurück. In den ersten 45 Minuten kam Immendingen zu drei Gelegenheiten der besseren Art, doch auch die Geisinger waren immer wieder gefährlich. Nach dem zweiten Treffer von Ilir Vokshi (79.) dachte jeder, das Spiel sei gelaufen, doch dann begann eine turbulente Schlussphase. Nach einem Fehler traf Marijan Tucakovic (89.) zum 2:1-Anschluss. Einen Konter nutzte Dennis Martin (90.+4) zum 3:1 für den SV TuS. Es war immer noch nicht Schluss, denn Tucakovic (90.+7) ließ noch den abermaligen Anschluss folgen. Zu mehr reichte es jedoch nicht mehr. Tore: 1:0 (46.) Vokshi, 2:0 (79.) Vokshi, 2:1 (89.) Tucakovic, 3:1 (90.+4) Martin, 3:2 (90.+7) Tucakovic. ZS: 450. SR: Yannick Erath (Villingen).

TuS Bonndorf – FC Königsfeld 7:0 (5:0). Eiskalt effiziente Bonndorfer: Die Gastgeber landeten einen deutlichen Heimsieg und verbesserten ihr Torverhältnis noch einmal deutlich. Über die kompletten 90 Minuten war Bonndorf überlegen und führte zur Pause bereits 5:0. Jannik Thurau traf dreimal. Tore: 1:0 (20.) Marco Morath, 2:0 (35. Elfm.) Niklas Bernhart, 3:0 (40.) Thurau, 4:0 (42.) Mario Modispacher, 5:0 (45.+1) Thurau, 6:0 (65.) Thurau, 7:0 (74.) Lars Baumgärtner. ZS: 280. SR: Benedikt Fleig (Brigachtal).