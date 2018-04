Regionalsport Schwarzwald Bitter für die Wild Wings: Will Acton vor dem Absprung

Kapitän will Schwenninger DEL-Klub verlassen. Vertrag soll vorzeitig aufgelöst werden

Eishockey: Den Wild Wings droht ein kräftiger Rückschlag bei der Kaderplanung für die kommende Saison. Will Acton will den Schwenninger DEL-Klub verlassen. Wild Wings-Manager Jürgen Rumrich meinte zu einem vorzeitigen Abschied des 30-Jährigen: „Jeder weiß, dass Will Acton ein begehrter Spieler ist. Wechselgerüchte gibt es bei ihm jedes Jahr. Er hat jedoch einen Vertrag bei uns für die nächste Saison.“ Rumrich dementierte einen möglichen Acton-Abgang allerdings auch nicht. Er meinte sogar: „Einen Vertrag zu haben, heißt nicht automatisch, dass er auch erfüllt wird.“ Acton hatte im Dezember 2015 in Schwenningen einen Kontrakt bis zum Ende der Saison 2018/19 unterschrieben. Nach SÜDKURIER-Informationen will der Nordamerikaner diesen jedoch nicht erfüllen. Der Vertrag soll vorzeitig aufgelöst werden.

Im Oktober 2015 kam Will Acton nach Schwenningen und sorgte von Beginn an für Furore. Fünf Scorerpunkte erzielte er in seinem ersten DEL-Spiel – das hatte vor ihm noch keiner geschafft. Die glanzvolle Premiere bestätigte Acton auch danach mit überzeugenden Leistungen. In den vergangenen drei Spielzeiten war er stets der beste Scorer bei den Wild Wings und gehörte auch in der DEL zu den Besten in dieser Rangliste.

Dass ausgerechnet ein derart wichtiger Spieler die Wild Wings trotz laufendem Vertrag verlassen will, ist bitter für Trainer Pat Cortina und sein Team. In der letzten Phase der vergangenen Saison blieb der 30-Jährige zwar einige Male hinter den Erwartungen. Dennoch spielte er alles in allem eine überzeugende Saison und war neben Torhüter Dustin Strahlmeier der wertvollste Spieler bei den Wild Wings. Für Rumrich und Cortina dürfte es schwer werden, Acton gleichwertig zu ersetzen.