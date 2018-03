Regionalsport Schwarzwald Bibic übernimmt DJK Villingen nicht

Rückblick auf den 19. Landesliga-Spieltag. Analysen der fünf Schwarzwälder Trainer

Fußball, Landesliga: Die Landesliga blieb vom erneuten Wintereinbruch weitestgehend verschont, lediglich die Partie des FC 08 Villingen II gegen die SpVgg F.A.L. und das Spitzenspiel des FC Schonach gegen Tabellenführer SC Pfullendorf mussten witterungsbedingt abgesagt werden. Für letzteres wurde bereits ein Nachholtermin festgelegt, die Begegnung wird am Donnerstag, den 10. Mai (Christi Himmelfahrt) um 15 Uhr nachgeholt. Zwischen den fünf anderen Schwarzwälder Landesligisten gab es zwei direkte Aufeinandertreffen mit zwei engen Resultaten.

Einen guten Start in die zweite Saisonhälfte erwischte der FC Löffingen. Nach einem Punktgewinn vergangene Woche beim FC Überlingen gelang der Elf von Trainer Tim Heine nun ein 2:1-Erfolg gegen die DJK Donaueschingen. „Wir haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet und die Räume eng gemacht“, meinte Heine nach dem Heimsieg. Der Übungsleiter bemängelte jedoch, dass „wir manche Chancen liegen gelassen haben und früher für die Entscheidung sorgen müssen“. Nachdem Hoheisel (30.) und Hirschbolz (51.) die Löffinger in Führung geschossen hatten, traf Donaueschingen in der 61. Minute zum 2:1. „Dann ist DJK noch einmal aufgekommen“, sagte Heine und fügte an: „Der Sieg war wichtig, da wir uns Luft nach unten verschafft haben“.

Trotz der Niederlage im Derby steht die DJK Donaueschingen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Bis zum Schluss gaben sich die Donaueschinger trotz eines 0:2-Rückstands ab der 51. Minute nie auf und drängten vehement auf den Ausgleich, es gelang jedoch nur der Anschluss durch Schorpp. „An der Moral lag es bei uns nicht“, versicherte DJK-Trainer Olaf Kurth. „Wir haben es dem Gegner jedoch zu einfach gemacht. Wir wussten, dass Löffingen auf Konter spielen will und haben sie durch eigene Fehler immer wieder dazu eingeladen.“ Das Löffinger 2:0 fiel nach einem Handelfmeter, der aus Sicht der Donaueschinger umstritten war. Dennoch waren die Gäste kurioserweise direkt im Anschluss „am frischesten“. Kurth: „Das 2:0 war eine Art Weckruf für uns und hätte vielleicht sogar früher kommen sollen.“

Im zweiten Derby am 19. Spieltag setzte sich DJK Villingen überraschend mit 2:1 gegen den FC Furtwangen durch. Für die Mannschaft von Jan Hirsch bedeutet dieser Sieg wichtige Punkte im Abstiegskampf, die Villinger haben die Abstiegsränge, zumindest vorübergehend, verlassen. „Nach der Winterpause ist es wichtig, so schnell wie möglich einen Sieg einzufahren“, sagt Hirsch. „Die drei Punkte werden uns beflügeln und geben uns das Selbstvertrauen im Abstiegskampf.“ Seine Mannschaft hatte gegen Furtwangen kompakt verteidigt und ging bereits in der zweiten Minute in Führung. „Das Tor hat uns natürlich Sicherheit gegeben, wir haben daraufhin über die kompletten 90 Minuten wenig zugelassen.“

Am 24. September 2017 musste der FC Furtwangen gegen die Reserve des FC 08 Villingen zuletzt eine Niederlage einstecken. „Nach elf Spielen hat es uns nun erwischt“, kommentierte Spielertrainer Markus Knackmuß das Ende der Erfolgsserie. „Ärgerlich war vor allem, dass wir aus unserem hohen Ballbesitz zu wenige Chancen herausgespielt haben.“ Knackmuß musste zudem mit Jan Meier und Martin Willmann auf zwei torgefährliche Spieler verzichten, beide waren privat verhindert. Den größten Aufreger gab es aus Furtwanger Sicht nach etwa einer Stunde, als der Villinger Martin Wieczorek aus der Sicht des Furtwanger Übungsleiters „rot hätte sehen müssen“. Der Schiedsrichter wertete sein hartes Einsteigen nur als gelbwürdig, kurz darauf erzielte ausgerechnet Wiecrorek (der später doch noch mit gelb-rot vom Platz musste) das 2:0.

Nach einem guten Auftakt in die zweite Spielhälfte, dem Punktgewinn gegen den Tabellendritten FV Walbertsweiler, setzte es nun für den SV Obereschach ein klares 0:3 bei der SG Dettingen-Dingelsdorf. „Meine Mannschaft hat eine gute Einstellung an den Tag gelegt“, sagte SVO-Trainer Mario Bibic. Nach dem frühen Rückstand in der dritten Minute brauchten die Obereschacher eine Weile, bis sie ins Spiel fanden. Selbst nach dem 0:2 gab sich die Mannschaft nicht auf. „Wäre uns nach der Pause aus zwei guten Gelegenheiten der Anschluss gelungen, hätten wir noch einmal Oberwasser bekommen“, ist sich Bibic sicher. Die Niederlage sei jedoch „kein Beinbruch, da wir noch alles selbst in der Hand haben.“ Bibic war in den letzten Wochen als Trainer bei der DJK Villingen im Gespräch, hat den Villingern jedoch für die kommende Saison abgesagt.