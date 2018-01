Regionalsport Schwarzwald Biathlon-EM: Zu viele "Fahrkarten" am Schießstand

Janina Hettich und Christin Maier leisten sich je vier Schießfehler im Einzelwettkampf

Biathlon: (daz) Nicht ganz nach Wunsch lief es für die beiden Schwarzwälder Starterinnen beim Auftakt der Biathlon-Europameisterschaft in Ridnaun/Südtirol. Im Einzelwettkampf der Frauen über 15 Kilometer belegte Janina Hettich (SC Schönwald) Platz 31. Christin Maier (SC Urach) kam auf Rang 33 ins Ziel. Beide Schwarzwälderinnen vergaben durch vier Schießfehler eine bessere Platzierung. Die Medaillen gingen nach Frankreich (Gold), Italien (Silber) und Russland (Bronze). Beste Starterin aus dem deutschen Sextett war Nadine Horchler auf Platz sieben.

Bei besten äußeren Bedingungen gingen am Mittwoch 95 Läuferinnen an den Start, darunter einige Biathletinnen, die bereits im Weltcup Erfahrung gesammelt haben. Die beiden Schwarzwälderinnen zählten in ihrem ersten Jahr bei den Frauen nicht zu den Top-Favoriten. „Vier Schießfehler sind natürlich eindeutig zu viel. Bei dieser hochkarätigen Konkurrenz darfst du dir maximal einen Fehlschuss leisten. Ich glaube dennoch, dass ich mich gut geschlagen habe. Vor allem mit meinem Lauf bin ich zufrieden. Am Schießen werden wir nun verstärkt arbeiten, damit es besser läuft“, sagte die in Lauterbach wohnende Janina Hettich. Sie hatte im ersten Schießen alle Scheiben getroffen, dann aber bei den weiteren Schießeinlagen zweimal sowie je einmal gepatzt. Im Ziel hatte sie 5:38,4 Minuten Rückstand auf die Siegerin. Am Freitag geht sie ab 14 Uhr im Sprint an den Start.

Christin Maier hatte im Ziel 5:42,7 Minuten Rückstand auf die Siegerin. Auch Maier startete mit einer perfekten Schießeinlage, der sie einen, respektive drei Fehler folgen ließ, bevor sie im abschließenden Anschlag nochmals alle Scheiben traf. „Mit meiner Laufleistung bin ich zufrieden. Drei Fehler im Liegendschießen haben mir eine bessere Platzierung geraubt. Das ist ärgerlich. Allerdings sollte ich das schnell abhaken und mir keinen Kopf machen. Es kommen weitere Wettbewerbe, bei denen mit besseren Schießleistungen mehr machbar ist“, sagte die 21-jährige Sportsoldatin.