Regionalsport Schwarzwald Bezirkspokal-Finale um begehrten Glaspott in Königsfeld

Herren-Finale zwischen SV/TuS Immendingen und FV Tennenbronn. FC Wolterdingen und Tennenbronn im Frauen-Endspiel

Fußball-Bezirkspokal: (daz/ju) In Königsfeld steigt am Donnerstag einer der Saisonhöhepunkte im Fußball-Bezirk Schwarzwald. Die Endspiele um den Bezirkspokal versprechen nicht nur Spannung, sondern auch eine große Zuschauerkulisse. Dabei ist der FV Tennenbronn wie im Vorjahr in beiden Finalpartien vertreten. Allerdings soll auf dem Platz eine Wiederholung des Vorjahres verhindert werden, denn vor zwölf Monaten verloren die Tennenbronner sowohl das Frauen- als auch das Herren-Endspiel.

Frauen-Endspiel: FC Wolterdingen – FV Tennenbronn (13 Uhr) – Zwei Bezirksligisten treffen im Frauen-Finale aufeinander. Die beiden Teams sind jedoch nicht in der gleichen Liga. Tennenbronn spielt in der Staffel 1, Wolterdingen in der Staffel 2. Beide Mannschaften stehen derzeit in ihrer Spielklasse auf dem dritten Rang.

Die Wolterdinger gehen zuversichtlich und hoffnungsvoll in das Endspiel. Trainer Ralf Schuster sieht sein Team aber keinesfalls in der Favoritenrolle: „Tennenbronn hat bereits aus dem Vorjahr Endspielerfahrung und deshalb leichte Vorteile. Wir fahren aber nach Königsfeld, um den Pokal zu holen. Am Ende sollte jedoch das bessere Team gewinnen“, so Schuster. Auch für Tennenbronns Trainer Daniel Klausmann gibt es keinen klaren Favoriten. Klausmann: „Es soll ein spannendes Spiel und zu einer Werbung für den Frauenfußball werden. Wir hoffen auf kräftige Unterstützung unserer zahlreichen Fans.“

Auf dem Weg ins Endspiel setzte sich Wolterdingen im Viertelfinale gegen den FC Triberg (5:3 nach Elfmeterschießen) und im Halbfinale gegen den FC Bräunlingen (5:1) durch. Tennenbronn gewann bei der SG Dauchingen/Tuningen (2:0/Achtelfinale), gegen den FC Riedöschingen (6:1/Viertelfinale) und gegen den FC Schönwald (5:1/Halbfinale).

Herren: FV Tennenbronn – SV TuS Immendingen (16 Uhr). Zwei Bezirksligisten, die in der Liga nur auf zweistelligen Tabellenplätzen stehen, spielen bei den Männern um den Glaspokal. Beide Teams glänzten zuletzt nicht gerade mit Erfolgsserien. Fast ergibt sich der Eindruck, dass sich beide für das Pokalfinale etwas zurückgehalten haben.

Der Bezirkspokal und der FV Tennenbronn sind seit Jahren eng verbunden. Bereits zum vierten Mal in Folge stehen die Tennenbronner im Finale. Die ersten zwei Finals wurden gewonnen, bevor es im vergangenen Jahr gegen den SV Geisingen eine Niederlage nach Elfmeterschießen gab.

„Wir haben uns in den vergangenen Punktspielen etwas schwergetan. Das war aber keine Schonung für das Endspiel. Unsere sechs Punkte Vorsprung auf Immendingen in der Liga sind für diese Partie kein Maßstab. Wir müssen über uns hinauswachsen“, sagt Tennenbronns Trainer Carmine Italiano. Der Übungsleiter kann weitgehend auf die beste Formation setzen. Nur Patrick Hilpert (Ausland) und Philipp Hass (verletzt) fehlen. Selbstvertrauen holten sich die Tennenbronner zuletzt im Halbfinale, als in Geisingen die Revanche für die Finalniederlage 2017 gelang

Immendingen schaltete im Halbfinale den FC Brigachtal auf dessen Platz mit 5:2 aus. „Ich habe Tennenbronn in der Vorbereitung auf dieses Endspiel mehrfach angeschaut. Das ist eine läuferisch starke Mannschaft. Die Spieler wissen, wie Pokal geht. Dennoch sehen wir uns nicht als Außenseiter. Wir werden optimal vorbereitet sein“, sagt SV-Trainer Kadir Ibis.

In der Liga sind die Immendinger wieder näher an die Abstiegszone herangerutscht. Ein Pokalsieg soll für einen zusätzlichen Motivationsschub vor den letzten zwei Punktspielen sorgen. Wie sein Trainerkollege Italiano muss auch Ibis wohl auf zwei wichtige Spieler verzichten. Marcel Winkler und Albert Rau sind angeschlagen. Noch hofft der Trainer auf den Einsatz der beiden. In der Bezirksliga-Saison setzten sich die Tennenbronner zweimal klar gegen Immendingen durch – ein 5:1-Heimsieg und ein 6:0-Erfolg in Immendingen.

Bei der Konstellation der beiden Finalspiele dürfen die Zuschauer am Donnerstag auf spannende Duelle hoffen. Dass die vier Mannschaften in Königsfeld vor einer großen Kulisse spielen werden, zeigt die Zahl des vergangenen Jahres. 2017 kamen zu den Bezirkspokal-Endspielen nach Wolterdingen über 1000 Zuschauer.