Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga: Spieltag der großen Überraschungen

Kellerkinder trumpfen auf. Tabellenspitze rückt wieder näher zusammen

Fußball-Bezirksliga: SG Riedböhringen/Fützen – FC Gutmadingen 2:1 (1:1). Mit dem knappen Heimsieg gegen den Landesliga-Absteiger setzte die SG ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Die Zuschauer sahen eine rassige Partie. Beide Mannschaften kamen zu Torchancen, wobei die Gastgeber sich in Durchgang eins leichte Vorteile erspielten. Verdientermaßen fiel das 1:0 durch Emre Kaplanci (35.). Kurz vor dem Pausenpfiff traf der Gast zum Ausgleich. Torjäger Manuel Huber (43.) stellte auf 1:1. Nach dem Seitenwechsel gab es weitere Torabschlüsse. Riedböhringens Abdullah Cakmak vergab zwei Hochkaräter. Bei den Gutmadingern scheiterten Huber und Ahmet Keysan. Der vielumjubelte Siegtreffer für den Außenseiter fiel quasi in letzter Minute. Über rechts kommend schoss Fabian Bodenseh (90.) den Ball ins linke Toreck. Es war die späte, jedoch nicht unverdiente Entscheidung der Hausherren. Tore: 1:0 (35.) Kaplanci, 1:1 (43.) Huber, 2:1 (90.) Bodenseh. ZS: 150. SR: Jürgen Vogelbacher (Horheim).

SG Riedöschingen/Hondingen – FC Brigachtal 0:2 (0:0). Die Gastgeber bestimmten die ersten 45 Minuten, spielten sich aber wenige klare Chancen heraus. Brigachtal hielt vor allem kämpferisch gut mit. In Hälfte zwei vergab Marko Deschle eine Großchance zur Führung für die Spielgemeinschaft. Nur wenige Minuten später brachte Björn Waller die Gäste per Handelfmeter in Führung. Riedöschingen/Hondingen drängte danach auf den Ausgleich, die Brigachtaler Defensive ließ aber wenig zu. Stattdessen nutzte Florian Blust einen Fehler des SG-Torwarts und machte mit dem 2:0 alles klar. Tore: 0:1 (70.) Waller (HE), 0:2 (88.) Blust. ZS: 150. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

FC Königsfeld – FC Hochemmingen 2:1 (2:1). Die Partie trug verdientermaßen den Titel Topspiel. Es war ein starkes Bezirksligaspiel mit Chancen auf beiden Seiten. Königsfeld erwischte den besseren Start. Nach zehn Minuten traf Christian Moosmann nach feinem Zuspiel von Aleksandar Novakovic zum 1:0. Danach kam Hochemmingen auf. Sascha Heinig schloss in Minute 37 frei vor dem Königsfelder Torwart ins linke Eck unhaltbar ab. Die Freude hielt nur kurz, weil zwei Zeigerumdrehungen später Tom Zepf die Gastgeber mit einem Schuss von der Strafraumgrenze wieder in Führung brachte. In Hälfte zwei nahmen beide Teams Tempo aus der Partie. Königsfeld rettete den Sieg über die Zeit, nachdem Hochemmingen gute Chancen vergab. Tore: 1:0 (10.) Moosmann, 1:1 (37.) Heinig, 2:1 (39.) Zepf. ZS: 140. SR: Tobias Doering (Brigachtal).

FV Marbach – FC Dauchingen 1:1 (1:1). Die Gäste erwischten den besseren Start. Christian Mauer wurde in Minute zehn mit einem langen Ball bedient und vollstreckte ins kurze Eck. Danach kämpfte sich Marbach in die Partie und hatte in der Folge mehr Spielanteile. Dauchingen hingegen hielt kämpferisch gut mit. Marco Effinger wurde von Florian Ehmann schön bedient und schloss zum 1:1 ab. Ehmann hatte in der Folge mit einem Pfostentreffer Pech. In Hälfte zwei neutralisierten sich beide Mannschaften. Marco Effinger vergab die beste Chance im zweiten Durchgang. Unterm Strich eine gerechte Punkteteilung. Tore: 0:1 (10.) Mauer, 1:1 (23.) Effinger. ZS: 110. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

SV Hölzlebruck – FV Tennenbronn 1:0 (0:0). In einem rasanten und abwechslungsreichen Spiel hatten beide Teams gute Chancen auf den Sieg. In Hälfte eins hatte Tennenbronn ein leichtes Chancenplus. Es ging aber torlos in die Halbzeitpause. Auch in Durchgang zwei gestaltete sich die Partie ausgeglichen. Es war der SV Hölzlebruck, der den entscheidenden Treffer erzielte. Nach schönem Zuspiel von Alexander Winter erzielte Patrick Koch in Minute 80 frei vor dem Torwart das 1:0. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. In Minute 85 war der Ball schon auf dem Weg ins Hölzlebrucker Tor, als ein Tennenbronner Spieler aus Abseitsposition den Ball berührte und sein Team um einen sicheren Treffer beraubte. In der Schlussminute vergaben die Gäste einen Elfmeter, Christoph Straub parierte den Strafstoß. Tore: 1:0 (80.) Koch. ZS: 50. SR: Sven Pacher (Brigachtal). Bes. Vork.: Straub hält Elfmeter von Tennenbronn (90.).

FC Pfaffenweiler – DJK Donaueschingen II 1:2 (1:0). Der Spitzenreiter verspielte eine Führung gegen den Aufsteiger und büßt somit seinen Vorsprung in der Tabelle ein. Die Gastgeber begannen gut. Marc Baumhäckel traf bereits nach neun Minuten als letzte Station eines gut vorgetragenen Konters zum 1:0. Auch in der Folge waren die Hausherren leicht überlegen. Die DJK drehte in der Schlussphase der zweiten Hälfte die Partie. Maximilian Jäggle glich in Minute 74 die Begegnung aus. Mit der letzten Aktion des Spiels erzielte Donaueschingen sogar noch den Siegtreffer. Kai Buckenberger köpfte in der zweiten Minute der Nachspielzeit einen Eckstoß zum 1:2 ein. Unterm Strich ein glücklicher, aber verdienter Auswärtserfolg. Tore: 1:0 (10.) Baumhäckel, 1:1 (74.) Jäggle, 1:2 (90.+2) Buckenberger. ZS: 120. SR: Dieter Heizmann (Mühlenbach).

SV TuS Immendingen – SV Überauchen 5:3 (1:0). Immendingen dominierte das Geschehen und vergab bereits in Hälfte eins beste Chancen zur Führung. Marcel Winkler brach schließlich nach 35 Minuten den Bann. Nach der Pause verlor der TuS den Faden. Überauchen steigerte sich und drehte die Partie zum zwischenzeitlichen 2:3. Bernd Weets, Dennis Kleiser und Marc Albrecht trafen für die Gäste. Immendingens Trainer Kadir Ibis nahm dann taktische Änderungen vor, die von Erfolg gekrönt wurden. Marcel Winkler und Atila Yüce machten jeweils ihre zweiten Treffer, und Lutz Neumann setzte in der Schlussminute mit dem 5:3 den Schlusspunkt einer turbulenten Partie. Tore: 1:0 (35.) Winkler, 1:1 (51.) Weets, 2:1 (62.) Yüce, 2:2 (73.) Kleiser, 2:3 (78.) Albrecht, 3:3 (80.) Winkler, 4:3 (81.) Yüce, 5:3 (90.) Neumann. ZS: 85. SR: Timo Salwik (Salem).

SV Geisingen – TuS Bonndorf 2:1 (1:0). Das Spitzenteam aus Geisingen setzt seinen Lauf fort. Luca Arceri wurde nach sieben Minuten bedient, der Torjäger schloss per Drehschuss trocken zum 1:0 ab. In der Folge hatte Geisingen ein leichtes Plus an Spielanteilen, kam aber zu wenigen klaren Chancen. Dies änderte sich in Hälfte zwei, als die Gastgeber reihenweise gute Chancen vergaben. Erst in der 71. Minute klingelte es zum zweiten Mal. Spielertrainer Marijan Tucakovic traf per Freistoß in den Winkel. Zwar kehrte in der Schlussphase durch den Anschlusstreffer von Niklas Bernhart nochmals Spannung ein, Geisingen ließ sich den Dreier aber nicht mehr nehmen. Tore: 1:0 (7.) Arceri, 2:0 (71.) Tucakovic, 2:1 (81.) Bernahrt. ZS: 80. SR: Uwe Müller (Höchenschwand).