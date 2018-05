Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga Schwarzwald: Überraschung in Gutmadingen

27. Spieltag: SV Geisingen kann Meistersekt kalt stellen

Fußball, Bezirksliga: FC Brigachtal – SG Riedöschingen/Hondingen 1:2 (0:1). In beiden Spielabschnitten begegneten sich die Teams auf Augenhöhe. Nach etwas mehr als einer halben Stunde brachte Johannes Scherer (34.) den Gast in Führung. Patrick Bäurer (72.) legte in der Schlussphase zunächst nach, bevor Steffen Isele (80.) den FC Brigachtal mit dem Anschlusstreffer wieder hoffen ließ. Die Hausherren warfen nun alles nach vorn, doch die Durchschlagskraft fehlte. Die Spielgemeinschaft verwaltete den Vorsprung erfolgreich und siegte verdient. Tore: 0:1 (34.) Scherer, 0:2 (72.) Bäurer, 1:2 (80.) Isele. ZS: 150. SR: Domenico Papagno (Kirchen-Hausen).

FC Hochemmingen – FC Königsfeld 5:1 (2:0). Überraschend deutlich setzten sich die Hochemminger durch. Der Gastgeber zeigte sich beim heimischen Sportfest sehr spielstark und ließ weitere Gelegenheiten ungenutzt. Während die Königsfelder neben dem Ehrentreffer zu lediglich zwei eher ungefährlichen Abschlüssen kamen, bot Hochemmingen begeisternden Fußball. Für einen gelungenen Rahmen sorgten die rund 300 Zuschauer. Tore: 1:0 (38.) Markus Romer, 2:0 (45.) Pascal Heinig, 3:0 (49.) Mario Buccelli, 4:0 (54.) Heinig, 5:0 (61.) Heinig, 5:1 (90.) Tobias Gross. ZS: 300. SR: Yannick Erath (Villingen).

FC Dauchingen – FV Marbach 1:2 (1:1). Bereits früh ging Marbach in Führung. Dem Treffer von Marco Effinger (7.) ging ein verlorenes Kopfball-Duell der Dauchinger voraus. In einer zerfahrenen Partie markierte Christian Mauer (35.) das Ausgleichstor. Dabei überlupfte er sehenswert Gästetorhüter Matthias Gißler. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte Dauchingen Glück, als die Marbacher (41.) einen verdeckten Schuss nur an den Pfosten setzten. Auch Abschnitt zwei verlief zerfahren. Dominic Fischer (65.) erzielte mit einem sehenswerten Treffer das 1:2. Im Anschluss gab es keine größeren Chancen mehr. Marbach zog sich clever zurück und Dauchingen rannte erfolglos an. Tore: 0:1 (7.) Effinger, 1:1 (35.) Mauer, 1:2 (65.) Fischer. ZS: 100. SR: Wolfgang Braun (Löffingen).

FC Gutmadingen – SG Riedböhringen/Fützen 0:4 (0:3). Faustdicke Überraschung: Bereits zum „Pausentee“ stand es 3:0 für den klaren Außenseiter. Gravierende Gutmadinger Fehler bestrafte Riedböhringen eiskalt. Die Gäste traten mit viel Herz und einem hervorragenden Defensivpressing auf. Gutmadingen dagegen kreierte zu keinem Zeitpunkt klare Torchancen und agierte statisch. Somit entführten die Gäste verdient alle drei Punkte. Tore: 0:1 (3.) Abdullah Cakmak, 0:2 (23.) Fabian Bodenseh, 0:3 (38.) Philipp Gleichauf, 0:4 (78.) Gleichauf. ZS: 230. SR: Jedediah Bartler (Brigachtal).

FV Tennenbronn – SV Hölzlebruck 0:3 (0:1). Obwohl Tennenbronn über die gesamten 90 Minuten hinweg mehr Ballbesitz hatte, gingen am Ende die Hölzlebrucker als Sieger vom Platz. Kurz nach dem Anpfiff erzielte Patrick Koch (1.) den Führungstreffer der Gäste. Per direkt verwandeltem Freistoß erhöhte Pascal Faller (58.) nach rund einer Stunde. Für den 0:3-Endstand sorgte Alexander Winter (61.). Er traf aus abseitsverdächtiger Position. Tore: 0:1 (1.) Koch, 0:2 (58.) Faller, 0:3 (61.) Winter. ZS: 130. SR: Adnan Dracic (Villingen).

DJK Donaueschingen II – FC Pfaffenweiler 2:0 (1:0). Beide Mannschaften sorgten für ein intensives und spannendes Bezirksliga-Match. Die DJK-Reserve erwies sich als die gefährlichere Mannschaft und war vor dem gegnerischen Kasten cleverer. Pfaffenweiler spielte bis in den Strafraum der Donaueschinger guten Fußball, doch der letzte Pass fehlte. Gegen Ende der Partie musste der Gast dem hohen Kraftaufwand Tribut zollen. Tore: 1:0 (44.) Leon Trindade Aguiar, 2:0 (51.) Christopher Allaut. ZS: 150. SR: Benedikt Fleig (Brigachtal).

SV Überauchen – SV TuS Immendingen 2:0 (2:0). Die Überauchener drückten von Beginn an. Der Halbzeitstand von 2:0 war somit auch verdient. Mit einem Alleingang stellte Manuel Tränkle (29.) auf 1:0. Dennis Kleiser (38.) erhöhte wenig später per Konter. Zuvor traf Klaus Neininger (32.) die Latte für den SVÜ. Auch nach dem Seitenwechsel nahmen die Brigachtaler das Heft in die Hand. Es ergaben sich weitere Chancen und Kleiser traf unter anderem den Pfosten. Neininger, Patrick Drzyzga und Nils Metzdorf scheiterten ebenfalls. Es war eines der besten Auftritte Überauchens in der jüngeren Vergangenheit. Tore: 1:0 (29.) Tränkle, 2:0 (38.) Kleiser. ZS: 80. SR: Michael Klaiber (Steißlingen).

TuS Bonndorf – SV Geisingen 1:2 (1:0). Die Heimmannschaft erwischte einen guten Start und führte durch das Tor von Marco Morath (12.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später vergab Jannik Thurau die dicke Möglichkeit auf das 2:0. Danach sahen die Zuschauer ein hin und her, bei dem sich beide Teams zumeist im Mittelfeld neutralisierten. Geisingen wurde zunehmend stärker, wirkliche Torchancen sprangen jedoch nicht heraus. Kurz nach Wiederbeginn war es aber soweit und Marijan Tucakovic (49.) glich aus. Der Spielertrainer war es auch, der das verdiente 1:2 besorgte (59.). Durch den Erfolg können die Geisinger den Meistersekt kalt stellen. Tore: 1:0 (12.) Morath, 1:1 (49.) Tucakovic, 1:2 (59.) Tucakovic. ZS: 250. SR: Silas Haselberger (Brigachtal).