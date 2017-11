Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga Schwarzwald: Stefan Henseleit schnürt Dreierpack

17. Spieltag: FC Pfaffenweiler verschenkt zwei Punkte

Fußball-Bezirksliga: FV Tennenbronn – FC Dauchingen 2:2 (1:1). (ms) Im ersten Durchgang war Tennenbronn spielerisch überlegen, die Gäste hatten aber die besseren Chancen und gingen in Führung. In Minute 33 stand Christoph Junge goldrichtig und staubte zum 0:1 ab. Die Führung der Gäste hielt jedoch nicht lange, da Benjamin Moosmann fünf Minuten vor der Pause per Kopf ausglich. Nach dem Wechsel hatte Tennenbronn seine beste Phase und spielte zahlreiche Möglichkeiten heraus. Eine davon nutzte Markus Broghammer per Direktabnahme nach schöner Flanke von Ramon Haas zum 2:1. Daraufhin drängte Dauchingen wieder auf den Ausgleich, der in Minute 83 durch Patrick Schindler gelang. Tore: 0:1 (33.) Junge, 1:1 (40.) Moosmann, 2:1 (58.) Broghammer, 2:2 (83.) Schindler. ZS: 120. SR: Pedro De Vega (Triberg).

DJK Donaueschingen II – FC Hochemmingen 1:1 (1:1). Sowohl die Donaueschinger als auch Hochemmingen zeigten in einer intensiven Begegnung eine gute Leistung und sorgten für ein hochklassiges Spiel. In den ersten 30 Minuten erspielten sich die Gastgeber leichte Vorteile, fortan verlief die Partie ausgeglichen. Tobias Wilds Führungstreffer für das Heimteam egalisierte kurz vor der Pause Pascal Heinig (41.) auf Seiten der Gäste. Beide Mannschaften kamen zu weiteren Abschlüssen. Am Ende stand ein gerechtes Remis. Tore: 1:0 (21.) Wild, 1:1 (41.) Heinig. ZS: 120. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

FV Marbach – SV TuS Immendingen 3:2 (2:1). In den ersten 20 Minuten waren die Marbacher ihrem Gegner haushoch überlegen. Nach Zuspiel von Tim Häring traf Stefan Henseleit (12.) zum 1:0. Nur kurz darauf netzte Henseleit (16.) erneut ein. Mit dem ersten Angriff erzielten die Gäste direkt den Anschlusstreffer. Bis zur Halbzeitpause bekam Immendingen nun mehr Zugriff auf das Spiel, doch die größte Chance hatte Häring (33.) mit einem Lattentreffer. Zu Beginn der zweiten Hälfte setzte der Schneefall ein und das Geläuf wurde rutschiger. Immendingen schien besser mit den veränderten Bedingungen klarzukommen und drückte. Zudem geriet Marbach in Minute 63 in Unterzahl. Nach 77 Minuten traf Marcel Winkler folgerichtig zum 2:2. Immendingen spielte nun voll auf Sieg. Abermals Henseleit (84.) sorgte mit seinem dritten Treffer aber für den glücklichen Marbacher Sieg. Tore: 1:0 (12.) Henseleit, 2:0 (16.) Henseleit, 2:1 (19.) Giuseppe Lappanese, 2:2 (77.) Winkler, 3:2 (84.) Henseleit. ZS: 100. SR: Frank Faller (Hölzlebruck). Bes. Vork.: Gelb-Rot (63.) Häring, FVM.

FC Pfaffenweiler – TuS Bonndorf 1:1 (0:0). Der Gastgeber hatte das Spiel über die gesamten 90 Minuten hinweg in der Hand. In einer zerfahrenen ersten Halbzeit war Pfaffenweiler jedoch nicht zwingend genug. Bonndorf glänzte mit großem Kampfgeist. Auch nach dem zwischenzeitlichen 0:1 gab sich der Gast nicht auf. Pfaffenweiler ließ drei bis vier hundertprozentige Chancen liegen und wurde dafür mit dem Bonndorfer Ausgleichstreffer durch Niklas Bernhart in der Nachspielzeit bestraft. Tore: 1:0 (75.) Felix Ohlhauser, 1:1 (90.+3) Bernhart. ZS: 60. SR: Peter Becker (Hinterzarten).

SG Riedöschingen/Hondingen – FC Gutmadingen 2:3 (1:2). Mit der ersten Offensivaktion erzielte die Spielgemeinschaft das 1:0. Einen zu kurz gespielten Rückpass der Gutmadinger schnappte sich Patrick Bäurer zum Führungstreffer. In Minute elf fiel bereits der Ausgleich: SG-Keeper Lukas Engesser parierte zwar zunächst stark. Doch per Abstauber netzte Manuel Huber zum 1:1 ein. Riedöschingen stark, während Gutmadingen feldüberlegen war. Mit einem Schlenzer von links drehte Huber eine Minute vor der Pause die Partie. Hälfte zwei begann wie der erste Abschnitt. Mit einer tollen Einzelaktion sorgte Bäurer (52.) für das 2:2. Mit einer Unachtsamkeit machte sich die SG die harte Arbeit zunichte – Maximilian Moser (62.) erzielte das 2:3. In der Schlussphase warf die SG alles nach vorne, jedoch ohne Erfolg. Tore: 1:0 (5.) Bäurer, 1:1 (11.) Huber, 1:2 (44.) Huber, 2:2 (52.) Bäurer, 2:3 (62.) Moser. ZS: 120. SR: Friedrich Schaible (Königsfeld).

Die Partien SG Riedböhringen/Fützen – FC Brigachtal, SV Hölzlebruck – SV Überauchen und FC Königsfeld – SV Geisingen wurden aufgrund des Wintereinbruches abgesagt

