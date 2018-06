Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga Schwarzwald: SG Riedböhringen/Fützen bleibt drin

Letzter Bezirksliga-Spieltag. SV Überauchen muss in Kreisliga A absteigen. FC Hochemmingen als Vizemeister in Aufstiegsrunde

Fußball, Bezirksliga:SV Geisingen – FC Gutmadingen 0:3 (0:1). In einer umkämpften Partie, in der es für die Gäste im Gegensatz zum bereits feststehenden Meister Geisingen noch um etwas ging, hatte Gutmadingen vor allem in Durchgang zwei einen Vorteil an Chancen. Während die Gäste weitere Hochkaräter ungenutzt ließ, kam Geisingen nur zu wenigen Tormöglichkeiten. Nach 90 Minuten stand ein gerechter Auswärtssieg, dennoch schafften es die Gutmadinger nicht mehr, noch auf den zweiten Rang zu klettern. Tore: 0:1 (18.) Dominik Maus, 0:2 (49.) Benjamin Huber, 0:3 (80.) Florent Berisha. ZS: 450. SR: Wolfgang Braun (Löffingen).

SG Riedböhringen/Fützen – FC Dauchingen 5:1 (1:1). Mit einer furiosen zweiten Hälfte sicherten sich die Gastgeber den Klassenerhalt. In den ersten zehn Minuten gab Dauchingen Gas und erspielte sich Feldvorteile. Riedböhringen gestaltete das Spiel zunehmend ausgeglichener und nahm das Geschehen nun in die eigene Hand. Trotzdem brachte zunächst Tom Zepf (32.) per Traumtor in den linken Winkel den Gast in Führung. Ein Eigentor von Christian Mauer (45.+1) führte zum späten Ausgleich. Abschnitt zwei war erst drei Minuten alt, als SG-Keeper Steve Unger einen Dauchinger Schuss aus dem Winkel fischte. Danach war der Gastgeber am Drücker und siegte – wenn auch zu hoch – verdient. Die Dauchinger müssen nun darauf hoffen, dass Vizemeister Hochemmingen aufsteigt. Ansonsten müssen sie in die Kreisliga A absteigen. Tore: 0:1 (32.) Zepf, 1:1 (45.+1 ET) Mauer, 2:1 (55.) Daniel Müller, 3:1 (60.) Michael Schmid, 4:1 (82. FE) Fabian Jakob, 5:1 (87.) Philipp Gleichauf. ZS: 180. SR: Jürgen Vogelbacher (Wutöschingen). Bes. Vork.: Rot (81.) Dauchingen.

FC Pfaffenweiler – FC Hochemmingen 1:3 (0:1). Die Gastgeber verpassten zwar die letzte Chance auf den möglichen Landesliga-Aufstieg, doch der Stimmung tat dies keinen Abbruch. Die Zuschauer waren sich einig, dass ihre Mannschaft eine tolle Saison gespielt hat. Beim letzten Rundenspiel, das aufgrund des starken Regens verspätet begann, war Hochemmingen die bessere Mannschaft und siegte verdient. Das Auswärtsteam zeigte sich vor des Gegners Tores effizient. Auch Pfaffenweiler kam zu Abschlüssen, doch die Ausbeute war mager. Die Hochemminger qualifizierten sich durch den Sieg als Vizemeister für die Aufstiegsrunde zur Landesliga gegen den VfR Stockach. Tore: 0:1 (37.) Pascal Heinig, 0:2 (55.) Jan Vollmer, 0:3 (68.) Jannik Greguric, 1:3 (83.) Marco Reitze. ZS: 180. SR: Uwe Müller (Höchenschwand).

SV Hölzlebruck – FC Brigachtal 5:2 (4:0). In den ersten 45 Minuten war Hölzlebruck dem Gegner in allen Belangen überlegen. Folgerichtig stand eine klare Führung zur Pause. Alexander Winter (4.) sorgte für einen Start nach Maß. Pascal Faller (10.) erhöhte per Freistoß. Die Hausherren ließen den Gegner nicht ins Spiel kommen. Nach dem 2:0 wäre beinahe der Anschlusstreffer gefallen, doch Hölzlebrucks Christoph Straub parierte. Erst als das Heimteam nach dem 5:0 einige Gänge zurückschaltete, kam Brigachtal noch zu zwei Treffern. Christoph Bausch (62.) traf mit einem abgefälschten Freistoß erst zum 5:1 und später via 30-Meter-Knaller zum 5:2. Tore: 1:0 (4.) Winter, 2:0 (10.) Faller, 3:0 (19.) Fabian Gamp, 4:0 (31.) Nico Riesterer, 5:0 (55.) Winter, 5:1 (62.) Bausch, 5:2 (68.) Bausch. ZS: 110. SR: Marcel Haberbosch (VS).

FV Marbach – TuS Bonndorf 0:2 (0:1). Im ersten Abschnitt waren die Bonndorfer die klar bessere Mannschaft. Sie glänzten mit druckvollem Pressing. Nach dem Seitenwechsel spielte Marbach gut nach vorn, kassierte aber in der Nachspielzeit per Konter das entscheidende 0:2. Tore: 0:1 (31.) Achim Schönle, 0:2 (90.+1) Mario Modispacher. ZS: 80. SR: Andreas Sättele (Tennenbronn).

FC Königsfeld – SV Überauchen 5:0 (4:0). In einem fairen Schlagabtausch war die Begegnung bereits zur Pause entschieden. Schon nach 19 Minuten avancierte Nicolai Rall zum Mann des Tages. Er erzielte innerhalb von nur neun Minuten einen lupenreinen Hattrick. Auch in der Folgezeit hatten die Königsfelder keine Mühe. Die Überauchener müssen nun den bitteren Gang in die Kreisliga A antreten. Tore: 1:0 (10.) Rall, 2:0 (12.) Rall, 3:0 (19.) Rall, 4:0 (31.) Tobias Gross, 5:0 (74.) Aleksandar Novakovic. ZS: 90. SR: Maximilian Schreiber (Bonndorf).

SG Riedöschingen/Hondingen – SV TuS Immendingen 0:2 (0:0). Absteiger Riedöschingen/Hondingen gab noch einmal alles, verlor aber dennoch mit 0:2. Nach torloser erster Halbzeit erzielte Immendingen mit der ersten Chance das 0:1. Argjend Islami (56.) versenkte die Kugel volley unter die Latte. Das 0:2 war schön herausgespielt. Oliver Gilly, sportlicher Leiter der SG, meinte nach dem Spiel: „Diese Partie spiegelte unseren Saisonverlauf perfekt wider. In der Offensive spielten wir es nicht gut genug aus und waren zu schwach im Abschluss. Dennoch hat sich die Mannschaft in der Bezirksliga gut verkauft. Es war eine tolle Erfahrung und das Team bleibt zusammen.“ Tore: 0:1 (56.) Islami, 0:2 (68.) Dennis Martin. ZS: 200.

DJK Donaueschingen II – FV Tennenbronn 1:0 (1:0). Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters war es amtlich: Die sechstplatzierte DJK-Reserve ist der beste Aufsteiger in dieser Saison. Andrei Szabo (11.) besorgte den 1:0-Sieg zum Abschluss. Über die gesamte Spielzeit gesehen ging das Ergebnis in Ordnung. Die ersten 45 Minuten dominierten die Donaueschinger. Nach dem Wechsel hielt DJK-Torwart Olaf Münch (88.) mit einer Glanztat den „Dreier“ fest. Zuvor verlor der Gastgeber nach diversen Wechseln etwas den Spielfluss, sodass der FVT in Hälfte zwei besser aufkam. Tor: 1:0 (11.) Szabo. ZS: 150. SR: Domenico Papagno (Kirchen-Hausen).