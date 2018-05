Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga Schwarzwald: Kellerkinder sorgen für Überraschungen

28. Spieltag: Hochemmingen festigt zweiten Tabellenplatz

Fußball-Bezirksliga:SV TuS Immendingen – FC Gutmadingen 1:3 (0:2) – (db) Gegen starke Gäste hatte es Immendingen von Beginn an schwer, versuchte jedoch mitzuspielen und ermöglichte so Gutmadingen, per Konter in Führung zu gehen. Der Gastgeber hatte daraufhin mehr vom Spiel, doch erneut war es ein Tempogegenstoß, den die Immendinger nicht gut verteidigten und so führten die Gäste zur Pause mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der Immendingen sogar der Anschlusstreffer gelang. Die Gastgeber versuchten nun alles, doch Gutmadingen stand kompakt und machte eine Viertelstunde vor dem Ende alles klar. Tore: 0:1 Riedmüller (6.), 0:2 B. Huber (39.), 1:2 Lappanese (63.), 1:3 Haves (74.). SR: Fleig (Brigachtal). Z: 200.

SV Hölzlebruck – FC Dauchingen 5:1 (3:0) Vom Anpfiff weg gab nur eine Mannschaft den Ton an und das war Hölzlebruck. Dauchingen konnte sich kaum aus der Umklammerung lösen und hatte zur Pause Glück, dass es „nur“ 3:0 stand. Wer mit einem forschen Beginn der Gäste nach dem Seitenwechsel gerechnet hatte, sah sich getäuscht. Stattdessen sorgte Patrick Koch (48.) früh für klare Verhältnisse. Während sich Dauchingen nun aufgab, schaltete der SV Hölzlebruck drei Gänge zurück, so dass sich fortan das meiste im Mittelfeld abspielte. Jede Mannschaft traf anschließend noch einmal, wobei die Heimelf noch höher hätte gewinnen können. Tore: 1:0 Gamp (17.), 2:0 Seifried (28.), 3:0 Gamp (40.), 4:0 Koch (48.), 5:0 Faller (69.), 5:1 Maherovych (78.). SR: Freigang (St. Georgen). Z: 80.

FV Marbach – FC Hochemmingen 0:5 (0:3) – Hochemmingen ließ schon in der ersten Halbzeit mit drei Treffern keine Zweifel aufkommen, dass die Elf den zweiten Tabellenplatz und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde nicht mehr aus der Hand geben will. Marbach fand zu keinem Zeitpunkt in die Partie und war insbesondere in der zweiten Halbzeit sichtlich um Schadensbegrenzung bemüht, während Hochemmingen versuchte, das eigene Torverhältnis weiter zu verbessern. Tore: 0:1 Eigentor (17.), 0:2 Künstler (22.), 0:3 Heinig (41.), 0:4 Buccelli (74.), 0:5 Künstler (88.). SR: Schäper (Villingen). Z: 80.

FC Königsfeld – FC Brigachtal 2:4 (1:1) – Königsfeld hatte schnell ein spielerisches Übergewicht, dieses brachten die Gastgeber aber letztlich nicht gewinnbringend auf den Rasen, da Brigachtal mit vielen Fouls den Spielfluss unterband und dabei ein ums andere Mal sehr hart einstieg. Die Gastgeber haderten deshalb hinterher auch mit dem Schiedsrichter, der ihnen in der 15. Minute einen vermeintlichen Strafstoß verwehrte und als Christian Moosmann im Strafraum von hinten gefoult wurde dem Brigachtaler Spieler nur die Gelbe Karte zeigte. Der anschließende Elfmeter führte zum zwischenzeitlichen 1:1. Auch nach der Pause kam Königsfeld mit der Spielweise der Gäste nicht zurecht, die sich somit den für sie so wichtigen Dreier nicht ganz unverdient erkämpften. Tore: 0:1 Blust (28.), 1:1 Flakowski (31./HE), 1:2 Blust (47.), 1:3 Simon (60.), 1:4 Blust (75.), 2:4 Münch (84.). SR: Semling (Steinach). Z: 120.

SG Riedöschingen/Hondingen – TuS Bonndorf 0:1 (0:1) – Nicht nur der späte Siegtreffer der Bonndorfer, auch die anderen Ergebnisse machten die Spielgemeinschaft, trotz guter Leistung, zum Verlierer des Spieltages. Dabei machte Riedöschingen/Hondingen den Bonndorfern das Leben sehr schwer. In der Defensive standen die Gastgeber dicht gestaffelt und konzentriert, nach vorne konnten sie den ein oder anderen Angriff fahren. In der Schlussphase gelang den Gästen durch Yannick Thurau der glückliche Siegtreffer. Tore: 0:1 Thurau (86.). SR: Fleig (Brigachtal). Z: 100.

SV Geisingen – SV Überauchen 1:5 (1:2) – Geisingen stellte nach der Meisterfeier sein bestes Personal auf, allein schon um seinem Stürmer Luca Arceri im Kampf um die Torjägerkanone bestmögliche Unterstützung zu bieten. Die Gastgeber hatten das Spiel zunächst auch klar im Griff, lediglich im Abschluss wollte nichts gelingen. Auf der Gegenseite sorgte ein Eigentor wie aus dem Nichts für die Gästeführung, die sieben Minuten später zwar egalisiert werden konnte, doch keine sechzig Sekunden später folgte der zweite Treffer für Überauchen. In der zweiten Halbzeit drängte der Meister auf den Ausgleich bis das 1:3 den Geisingern den Zahn zog. Der Gastgeber wirkte nun sichtbar geschlagen und fügte sich in die deutliche Niederlage. Tore: 0:1 Eigentor (37.), 1:1 Arceri (44.), 1:2 Weets (45.), 1:3 Kleiser (62.), 1:4 Jallow (78.), 1:5 Weets (82.). SR: Krajewski (Rottweil). Z: 140.

SG Riedböhringen/Fützen – DJK Donaueschingen II 2:0 (0:0) Aufgrund der Siege der Konkurrenz benötigte Riedböhringen dringend einen Erfolg und die Mannschaft schaffte es auch. Zunächst hatte Donaueschingen mehr vom Spiel, fand gegen die tief stehende Spielgemeinschaft aber nicht den Weg zum Tor. Direkt nach Wiederbeginn sorgte Marvin Bogenstütz (48.) für die überraschende Führung der Gastgeber. In der Folge entwickelte sich eine Abwehrschlacht, der die SG Riedböhringen/Fützen standhielt und per Konter für die Entscheidung sorgte (90.). Tore: 1:0 Bogenschütz (48.), 2:0 Bodenseh (90.). SR: Dracic (Villingen). Z: 100.

FC Pfaffenweiler – FC Tennenbronn 2:0 (1:0) Pfaffenweiler wahrte mit einer guten Leistung gegen Tennenbronn seine Chancen auf den zweiten Tabellenplatz. Bereits in der Anfangsphase rissen die Gastgeber das Spiel an sich. Tennenbronn hatte zwar eigene Möglichkeiten, konnte dies allerdings nicht nutzen. Anders als der Gastgeber, der ein klares Chancenplus verzeichnete und durch die Tore von Mario Bühler (28.) und Florian Herbst (78.) zu einem ungefährdeten Erfolg kam. Tore: 1:0 Bühler (28.), 2:0 Herbst (78./FE). SR: Faller (Neustadt). Z: 120.