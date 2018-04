Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga Schwarzwald: Gutmadingen fertigt Marbach ab

21. Spieltag: Später Ausgleich für SV Überauchen

Fußball, Bezirksliga: FC Gutmadingen – FV Marbach 8:0 (4:0). Die Gäste aus Marbach erlebten am Samstag ein echtes Debakel. Gutmadingen stattdessen schraubte sein Torverhältnis ordentlich nach oben, was im Aufstiegsrennen noch von Vorteil sein kann. Die Hausherren nutzten ihre Chancen sehr effektiv, doch trotz des 8:0-Heimsieges überzeugte die Mannschaft spielerisch gesehen nicht. Zu Beginn der Partie war es sogar der FVM, der zu besseren Möglichkeiten kam. Über 90 Minuten gesehen glänzte Gutmadingen jedoch mit einer guten Defensivleistung. Zudem war die Begegnung nach dem 3:0 durch Claudius Hirt (19.) so gut wie entschieden. Tore: 1:0 (13./FE) Dominik Maus, 2:0 (15.) Manuel Huber, 3:0 (19.) Hirt, 4:0 (38.) Benjamin Huber, 5:0 (63.) M. Huber, 6:0 (67. ET) Michael Effinger, 7:0 (80.) Florent Berisha, 8:0 (90.+2) Hirt. Zuschauer: 210. Schiedsrichter: Maximilian Schreiber (Bonndorf).

FC Dauchingen – TuS Bonndorf 1:2 (0:0). Bonndorf erwischte einen guten Start und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Die Gastgeber brauchten 15 Minuten, um in die Partie zu finden. Dauchingens Serhiy Maherovych (32.) vergab die erste Großchance des Spiels. In Abschnitt eins war Bonndorf trotzdem überlegen. Nach dem Seitenwechsel sahen die knapp 100 Zuschauer ein ausgeglichenes Duell. Das 1:0 für den FC Dauchingen fiel nach einer Ecke. Manuel Federl (61.) war zur Stelle und traf per Kopf. Nach dem Ausgleichstreffer durch Jannik Thurau (65.) wollten die Bonndorfer unbedingt den Sieg. Das Heimteam wurde zunehmend müder, kämpfte aber leidenschaftlich. Dies sollte nichts nutzen, denn am Ende ging der TuS als Sieger vom Platz. Niklas Bernhart (90.+2) besorgte den „Auswärtsdreier“. Eine Punkteteilung wäre in Ordnung gegangen. Die späte Niederlage tut den Dauchingern weh. Tore: 1:0 (61.) Federl, 1:1 (65.) Thurau, 1:2 (90.+2) Bernhart. Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Kevin Kneipp (Eisenbach).

DJK Donaueschingen II – SV TuS Immendingen 3:2 (3:0). Spannung in Hälfte zwei: Nachdem die Donaueschinger Reserve zur Halbzeit bereits mit 3:0 führte, kam der Gast in den zweiten 45 Minuten gefährlich nah. Über die gesamte Spielzeit gesehen ging das Ergebnis in Ordnung. Die DJK hätte in Durchgang eins durchaus weitere Treffer erzielen können. Nach dem „Pausentee“ ließ die Heimmannschaft nach, was vor allem an verletzungsbedingten Wechseln lag. Immendingen war in dieser Partie nicht wirklich zwingend, doch nun schnupperten die Gäste doch noch an einem Zähler. Argjend Islami (63.) und Dennis Martin (85.) ließen Immendingen hoffen. Donaueschingen machte es am Ende spannend, brachte den knappen Sieg aber über die Ziellinie. Tore: 1:0 (2./FE) Christopher Allaut, 2:0 (21.) Marc Mayer, 3:0 (27.) Allaut, 3:1 (63.) Islami, 3:2 (85.) Martin. ZS: 200. SR: Jürgen Vogelbacher (Horheim).

FC Pfaffenweiler – SG Riedöschingen/Hondingen 1:0 (1:0). Pfaffenweiler landete einen Arbeitssieg: Das einzige Tor des Tages erzielte Karsten Scheu bereits in Minute drei. Nach dem fulminanten Beginn begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Die Gäste spielten gut mit und versuchten, zum Ausgleich zu kommen. Bis auf eine brenzligere Situation in Pfaffenweilers Strafraum kam Riedöschingen/Hondingen aber zu keinem nennenswerten Abschluss. Die SG tat ein bisschen mehr für die Offensive, während Pfaffenweiler die knappe Führung verwaltete. Tor: 1:0 (3.) Scheu. ZS: 180. SR: Jürgen Schätzle (Schönwald).

SV Hölzlebruck – FC Königsfeld 3:1 (2:0). Der Gastgeber fand gut ins Spiel. Zuerst traf Alexander Winter (2.) die Latte, danach verwandelte Henrick Sorgius (3.) einen Strafstoß zur Führung. Hölzlebruck schaltete früh in den Verwaltungsmodus und ließ den Gegner kommen. Das Heimteam hatte zu wenig Ballkontrolle. Königsfeld wurde besser, aber nicht zwingend. Aus dem Nichts erzielte Christian Moosmann (55.) den 1:2-Anschlusstreffer für die Gäste. Hölzlebrucks Patrick Koch (79.) erhöhte jedoch auf 3:1. Per Konter setzte er sich im Eins-gegen-Eins durch und brachte das Leder im kurzen Eck unter. Zuvor traf der eingewechselte Kevin Raißer (75.) nach einem Konter die Latte und Winter scheiterte zweimal am Königsfelder Torhüter. Der Gast kam nicht über kleinere Chancen nach Ecken hinaus. Tore: 1:0 (3.) Sorgius, 2:0 (11.) Winter, 2:1 (55.) Moosmann, 3:1 (79.) Koch. ZS: 100. SR: Yannick Erath (Villingen).

FV Tennenbronn – SV Überauchen 1:1 (1:0). Die Partie begann ruppig, was die frühe Gelbe Karte für Überauchen (1.) belegt. Es war ein hin und her. Tennenbronn übernahm nach und nach das Ruder, war spielerisch besser. Der Gast kam über den Kampf. Ein Freistoß des Überaucheners Bernd Weets (6.) landete am Pfosten. In Minute 41 versenkte Manuel Hilser einen Elfmeter zur 1:0-Pausenführung, den er selbst „herausgeholt“ hatte. Durchgang zwei lief wie der erste, doch Tennenbronn war nicht mehr ganz so überlegen. Julian Fleig (65.) versuchte es per Kopf für das Heimteam. Direkt danach brachte Ramon Haas (66.) einen Freistoß gefährlich auf den Kasten des SVÜ. Das Tennenbronner Verwalten des Ergebnisses sollte sich mit der letzten Aktion des Spieles rächen. Klaus Neininger (90.+2) machte das 1:1. Tore: 1:0 (41. FE) Hilser, 1:1 (90.+2) Neininger. ZS: 200. SR: Franz Walter (Steinbach).

SG Riedböhringen/Fützen – SV Geisingen 1:2 (0:0). In der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie ohne nennenswerte Möglichkeiten. Nach Wiederbeginn stellte Efstathios Stafaridis (50.) auf 0:1. Postwendend glich Michael Schmid (51.) aus – er traf nach einer Ecke per Kopfball. Das Spiel war nun deutlich intensiver und bot einige Chancen. Den Geisinger Siegtreffer besorgte Spielertrainer Marijan Tucakovic (73.). Nachdem sich der zehn Minuten zuvor eingewechselte Qazim Sulejmani gut durchsetzte und die Vorlage lieferte, traf Tucakovic links ins lange Eck. Die SG blieb bis zum Schluss dran, der Ausgleich blieb aber aus. Ein Remis wäre nicht unverdient gewesen. Tore: 0:1 (50.) Stafaridis, 1:1 (51.) Schmid, 1:2 (73.) Tucakovic. ZS: 170. SR: Stefan Teufel (Konstanz).

FC Hochemmingen – FC Brigachtal 2:0 (0:0). Nach 90 Minuten setzte sich der Favorit aus Hochemmingen auf heimischem Rasen durch. Dabei brauchte die Elf von Trainer Mario Maus bis zur 62. Minute, um das 1:0 zu erzielen – Jonathan Fischer gelang der erste Treffer des Tages. In der Folge blieb der Gastgeber dran und machte mit dem 2:0 kurz vor Spielende den Deckel drauf. Julian Künstler (88.) sorgte für die Entscheidung. Der FC Brigachtal trat leidenschaftlich und mit viel Kampfgeist auf. Unterm Strich reichte es jedoch nicht für einen Punktgewinn in Hochemmingen. Tore: 1:0 (62.) Fischer, 2:0 (88.) Künstler. ZS: 180. SR: Noemi Topf (Pfaffenweiler).