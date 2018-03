Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga Schwarzwald: Geisingen gewinnt Spitzenspiel

20. Spieltag in der Bezirksliga. Unschönes Ende in Königsfeld

Fußball, Bezirksliga: FC Brigachtal – FC Dauchingen 2:2 (2:1). Im einzigen Spiel am Samstag teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Dies dürfte mit Blick auf die Brigachtaler Tabellensituation eher den Gästen nutzen. Nach 19 Minuten lag der Gastgeber bereits mit 2:0 vorn. Umso ärgerlicher, dass der mögliche Heimsieg noch verschenkt wurde. Dauchingen gab nicht auf. Lohn war der Anschlusstreffer, wenn auch durch ein Eigentor. Trotz 15-minütiger Unterzahl in der Schlussphase gelang den Gästen in Halbzeit zwei auch noch das 2:2. Marcel Geiger (76.) belohnte den FC Dauchingen für viel Kampfgeist. Brigachtal dürfte sich aufgrund des Spielverlaufes eher ärgern. Tore: 1:0 (7.) Florian Blust, 2:0 (19.) Björn Waller, 2:1 (36. ET) Sebastian Stromberger, 2:2 (76.) Geiger. ZS: 100. SR: Maximilian Schreiber (Bonndorf). Bes. Vork.: Gelb-Rot (74.) Dauchingen.

FC Königsfeld – FV Marbach 3:2 (1:2). Der Gastgeber landete einen äußerst glücklichen Heimsieg. Trotz zweimaliger Führung fuhren die Marbacher ohne Punkt nach Hause. Insgesamt agierten beide Teams auf Augenhöhe. Die Abstimmung der Königsfelder Hintermannschaft war nicht ideal. Marbach spielte schneller, konnte sich aber auch von einem Chancenplus nichts kaufen. Die Schlussphase war hitzig. Die Heimmannschaft spielte bereits eine halbe Stunde in Unterzahl, als nach Spielschluss auch noch ein FVM-Spieler glatt Rot sah. Er hatte sich wohl dementsprechend dem Unparteiischen gegenüber geäußert. Tore: 0:1 (22.) Marco Effinger, 1:1 (32.) Christian Moosmann, 1:2 (44.) Florian Ehmann, 2:2 (76. Strafstoß) Jörg Holik, 3:2 (90.+2) Dominik Eschner. ZS: 150. SR: Philipp Eschle (Gütenbach). Bes. Vork.: Gelb-Rot (58.) Königsfeld, Rot (90.+2) Marbach.

SG Riedöschingen/Hondingen – SV Hölzlebruck 2:2 (2:2). Für die SG begann die Partie äußerst unglücklich. Nach drei Minuten traf Johannes Scherer ins eigene Tor, nachdem ihm ein Flankenball über den Spann rutschte. Riedöschingen schüttelte sich und war fortan überlegen. Nach einem Standard fiel der Ausgleich. Ein in der gegnerischen Hälfte eroberter Ball war die Grundlage für die 2:1-Führung. Als sich Riedöschingen/Hondingen bereits auf den Pausenpfiff einstellte, glich Gäste-Torjäger Alexander Winter aus. Einen Freistoß holte SG-Torhüter Lukas Engesser zunächst sehenswert heraus und spielte das Leder zur Seite. Obwohl er alles richtig machte, war Winter zur Stelle und traf zum 2:2. Nach dem Wechsel dominierten die Hausherren durchgehend. Ein regulärer Treffer blieb dem Team verwehrt, weshalb es zwei verlorene Punkte für die SG waren. Tore: 0:1 (3. ET) Scherer, 1:1 (35.) Nik Fluk, 2:1 (42.) Manuel Martin, 2:2 (45.) Winter. ZS: 200. SR: Ömer Sari (Villingen).

SV Geisingen – FC Pfaffenweiler 1:0 (1:0). Mit einem knappen 1:0 entschieden die Geisinger das Spitzenspiel des 20. Bezirksliga-Spieltages für sich. Der Gastgeber agierte ballsicherer, allerdings war die Partie insgesamt zerfahren. Peter Ochs (37.) sorgte mit einem strammen Schuss aus 16 Metern für das Tor des Tages. Das Spielgerät schlug unhaltbar im Winkel ein. Kurz vor dem Abpfiff trafen die Geisinger den Pfosten. Auch weitere Chancen auf einen höheren Sieg vergaben die Platzherren. Pfaffenweiler gelang offensiv überraschend wenig. Auf schwierigem Geläuf operierte der Gast überwiegend mit langen Bällen. Der SV Geisingen kam mit dem Platz besser zurecht. Tor: 1:0 (37.) Ochs. ZS: 180. SR: Adnan Dracic (Villingen).

SV TuS Immendingen – SG Riedböhringen/Fützen 0:1 (0:1). Im kampfbetonten Duell der beiden Abstiegskandidaten entschied ein frühes Eigentor zugunsten der SG. Mario Heiss (3.) war der Immendinger Unglücksrabe. Die rund 180 Zuschauer sahen eine Begegnung der Kategorie „Abstiegskampf pur“. Beide Mannschaften waren auf Augenhöhe. Das Heimteam versuchte, Druck zu machen, kam aber zu keiner nennenswerten Möglichkeit. Nachdem Immendingen mit zunehmender Spieldauer mehr Risiko ging, boten sich den Gästen weitere Torchancen – es blieb aber beim knappen 0:1. Tor: 0:1 (3. ET) Heiss. ZS: 180. SR: Tobias Neumann (Rottweil). Bes. Vork.: Gelb-Rot (90.+6) Immendingen.

SV Überauchen – DJK Donaueschingen II 0:1 (0:0). In einem ausgeglichenen Hin und Her hatte Überauchens Angreifer Dennis Kleiser (10.) die erste Gelegenheit. Sein Abschluss ging knapp am gegnerischen Gehäuse vorbei. In Minute zwölf vergab die DJK eine gute Möglichkeit. Nach dem Seitenwechsel kam der Überauchener Kapitän Bernd Weets (48.) zum Torschuss. In aussichtsreicher Position setzte er jedoch zu hoch an. Den einzigen Treffer des Tages markierte Raphael Vosseler (72.). In der Nachspielzeit verpasste Klaus Neininger das 1:1 und traf nur den Pfosten. Ein Remis wäre das gerechte Ergebnis gewesen. Tor: 0:1 (72.) Vosseler. ZS: 100. SR: Jürgen Felsensteiner (Bad Dürrheim).

TuS Bonndorf – FV Tennenbronn 3:0 (1:0). Die Anfangsphase verlief trotz leichter Vorteile für Bonndorf ausgeglichen. Die dickste Chance hatte Tennenbronn. Doch mit Müh und Not verteidigte Bonndorf eine Drei-gegen-Eins-Situation. Vor dem Führungstreffer ließen die Gastgeber drei Gelegenheiten ungenutzt. Danach ging es Hin und Her. Dabei ergaben sich weitere Möglichkeiten auf Bonndorfer Tore. Da diese nicht zum Erfolg führten, war der Spielausgang nach wie vor offen. Halbzeit zwei bot dasselbe Bild wie Abschnitt eins. Tennenbronn hatte nur wenige Chancen. Bonndorfs Ersatz-Schlussmann Tobias Lauble blieb erneut ohne Gegentor. Tore: 1:0 (41.) Jannik Thurau, 2:0 (70.) Jonas Bernhart, 3:0 (83.) Niklas Bernhart. ZS: 120. SR: Andreas Sättele (Löffingen).

FC Hochemmingen – FC Gutmadingen 1:3 (1:1). Im zweiten Topspiel des Wochenendes bezwang Spitzenreiter Gutmadingen den Fünften Hochemmingen. Dabei half dem Gast das frühe 0:1 durch Lukas Riedmüller (3.). Die Heimmannschaft wachte nun auf und fand nach dem Schock besser ins Spiel hinein. Hochemmingen war ebenbürtig und kam auch zu Chancen. Ein Dribbling vollendete Pascal Heinig (42.) per Linksschuss ins untere Eck. In den zweiten 45 Minuten musste Heim-Coach Mario Maus dreimal verletzungsbedingt wechseln, was dem Spiel des Gastgebers nicht gut tat. Aggressivität und Präsenz ließen nach. Tore: 0:1 (3.) Riedmüller, 1:1 (42.) Heinig, 1:2 (61.) Manuel Huber, 1:3 (83.) Benjamin Huber. Zuschauer: 150. SR: David Benne (Denkingen).