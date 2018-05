Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga Schwarzwald: FC Gutmadingen klettert auf Rang zwei

26. Spieltag: Knappe Niederlage für SV Überauchen

Fußball, Bezirksliga Schwarzwald: (jsi) SV Überauchen – FC Gutmadingen 0:1 (0:1). In einer ausgeglichenen Begegnung versuchten beide Mannschaften, sich dem gegnerischen Gehäuse anzunähern. Erfolgreich gelang dies aber lediglich Leon Ratzer (24.), der für den knappen Gästesieg sorgte. Nach 30 Minuten schoss Bernd Weets nach einer Ecke knapp über das Gutmadinger Tor. Einen Freistoß von Gutmadingens Claudius Hirt (42.) holte SVÜ-Schlussmann Max Metzdorf gut heraus. Benjamin Hubers (47.) Versuch landete an der Überauchener Latte. Klaus Neininger (68.) versuchte es per Kopfball für den Gastgeber, doch Moritz Küssner im Kasten der Gäste lenkte das Spielgerät über den Querbalken. Auch Metzdorf (85.) durfte sich noch einmal auszeichnen. Am Ende blieb es trotz einiger Torszenen beim 0:1. Tor: 0:1 (24.) Ratzer. ZS: 80. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

FC Königsfeld – FC Dauchingen 3:2 (0:0). Verrückte Schlussphase: Im ersten Abschnitt wäre auch ein 4:2 für Königsfeld gerecht gewesen, doch nach 45 Minuten stand ein torloses Unentschieden. Beide Seiten hatten aussichtsreiche Abschlüsse. Nach dem Seitenwechsel begegneten sich die Teams auf Augenhöhe und nun fielen auch die Treffer. Königsfelds Aleksandar Novakovic (67.) brachte einen Freistoß aufs Dauchinger Tor. Lars Flakowski köpfte zum 1:0 ein. Der Vorbereiter selbst stellte per Alleingang aus 20 Metern auf 2:0 (75.). Es begann eine ereignisreiche Schlussphase. In den letzten Minuten fielen drei Treffer. Letztendlich siegte der FC Königsfeld spät, aber insgesamt verdient. Tore: 1:0 (67.) Flakowski, 2:0 (75.) Novakovic, 2:1 (88.) Marcel Geiger, 2:2 (90.+2) Manuel Federl, 3:2 (90.+5) Flakowski. ZS: 120. SR: Silas Haselberger (Brigachtal).

SV Geisingen – FC Brigachtal 6:1 (4:0). Der Spitzenreiter gab sich keine Blöße und dominierte das Geschehen von Beginn an. Brigachtal war unterlegen, während der Gastgeber zusätzlich zu den sechs Toren noch dreimal Aluminium traf. Luca Arceri avancierte mit vier Treffern zum Matchwinner. Bereits zum "Pausentee" war die Partie entschieden. Tore: 1:0 (8.) Dominik Herfort, 2:0 (11.) Antonio Zubcic, 3:0 (22.) Arceri, 4:0 (41.) Arceri, 4:1 (62. FE) Björn Waller, 5:1 (64.) Arceri, 6:1 (68.) Arceri. ZS: 180. SR: Philipp Eschle (Gütenbach).

SV TuS Immendingen – TuS Bonndorf 0:1 (0:1). Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Keine der beiden Mannschaften konnte für Höhepunkte sorgen. Nach 22 Minuten nutzte Gäste-Spieler Mario Modispacher einen Immendinger Abwehrfehler zum 0:1. Es war zugleich das einzige Tor des Tages. Danach verzeichnete das Heimteam mehr Spielanteile. Größere Torchancen sprangen dabei aber nicht heraus. Bonndorf brachte den knappen Auswärtssieg über die Zeit. Allerdings wäre auch eine Punkteteilung gerecht gewesen. Tor: 0:1 (22.) Modispacher. ZS: 180. SR: Konstantin Konegen (Villingen).

FC Pfaffenweiler – SG Riedböhringen/Fützen 1:1 (0:1). Das Remis war nach dem Spielverlauf das gerechte Ergebnis. In Hälfte eins war die Spielgemeinschaft die bessere Mannschaft. Die Folge war die verdiente Führung durch Jörg Fetz (41.). Nach der Pause reagierte der FC Pfaffenweiler und die Zuschauer sahen nun ein Spiel auf ein Tor. Nach etwas mehr als einer Stunde glich Marco Reitze (62.) aus. Der Gastgeber drängte auf den Führungstreffer, doch auch die SG war nach Kontern weiterhin gefährlich. Knapp 160 Besucher sahen ein gutes Bezirksliga-Spiel. Tore: 0:1 (41.) Fetz, 1:1 (62.) Reitze. ZS: 160. SR: Andreas Scheffler (Döggingen).

SV Hölzlebruck – DJK Donaueschingen II 2:2 (1:0). Die beiden Mannschaften sorgten für ansehnliche 90 Minuten. Anfangs spielten beide gut nach vorn, der letzte Pass war allerdings zu unpräzise. Die Defensivreihen standen sicher. Ein Hölzlebrucker Freistoß (24.) landete zunächst am Lattenkreuz, bevor Henrick Sorgius das Leder über die Torlinie beförderte und für den 1:0-Pausenstand sorgte. Hälfte zwei bot etwas weniger Tempo, dafür umso mehr Spannung. In Minute 65 wirkte die Hintermannschaft der Hausherren nicht wirklich sattelfest und es gab Strafstoß für die DJK. Christopher Allaut verwandelte sicher für Donaueschingen. Beide Teams spielten weiter nach vorn. In Minute 81 gingen die Gäste durch Leo Mayer (81.) erstmals in Führung. Hölzlebruck warf nun alles nach vorn. Nach einem langen Einwurf glich Alexander Winter (83.) aus. Beinahe hätte er sogar noch einen Freistoß (90.+3) direkt verwandelt. Tore: 1:0 (24.) Sorgius, 1:1 (66. FE) Allaut, 1:2 (81.) Mayer, 2:2 (83.) Winter. ZS: 100. SR: Patrick Reinbold (Freiamt).

FV Marbach – FV Tennenbronn 3:0 (2:0). Der Aufsteiger aus Marbach bestätigte seine gute Form zum Saison-Endspurt und landete den dritten Sieg in Serie. Alle drei Partien wurden zudem zu Null gewonnen. Die Henseleit-Elf legte einen gelungenen Auftritt hin und wirkte sehr sicher. Ein Traumtor aus 30 Metern sorgte zudem für Staunen. Tennenbronn kam lediglich zu zwei erwähnenswerten Abschlüssen. Einmal landete der Ball an der Latte des Marbacher Tores, ein anderes Mal hielt FVM-Torhüter Matthias Gißler sicher. Tore: 1:0 (7.) Luis Kohlermann, 2:0 (27.) Marco Effinger, 3:0 (65.) Effinger. ZS: 140. SR: Peter Becker (Hinterzarten).

SG Riedöschingen/Hondingen – FC Hochemmingen 2:2 (1:0). Der Gastgeber zeigte ein gutes Spiel und dürfte mit dem 2:2 gegen den Tabellenvierten zufrieden sein. Nach einer knappen halben Stunde brachte Manuel Martin (27.) den Außenseiter in Führung. Nach Wiederbeginn trat Hochemmingen nicht nur verbessert auf, sondern drehte das Spiel auch konsequent. Julian Künstler (54.) und Pascal Heinig (61.) netzten ein. Leidenschaftliche Riedöschinger gaben sich aber nicht geschlagen und belohnten sich mit dem 2:2, bei dem es auch blieb. Tore: 1:0 (27.) Martin, 1:1 (54.) Künstler, 1:2 (61.) Heinig, 2:2 (75. FE) Nik Fluk. ZS: 150. SR: Jürgen Vogelbacher (Wutöschingen).