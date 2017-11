Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga Schwarzwald: FC Dauchingen kassiert halbes Dutzend

14. Spieltag: In Riedöschingen fallen sieben Tore

Fußball-Bezirksliga: SG Riedöschingen/Hondingen – SV Überauchen 3:4 (1:3). Die Chancenverwertung bleibt das große Manko der SG. Der Aufsteiger war im ersten Abschnitt völlig neben der Spur und lag nach 35 Minuten bereits mit 0:3 zurück. Was stimmte, waren Moral und Einstellung. Kurz vor der Halbzeit verkürzte Patrick Bäurer (43.) auf 1:3. Der Gastgeber kam klar verbessert aus der Kabine und umgehend zum 2:3. Als Florian Schmid (65.) gar der Ausgleich gelang, lief die Begegnung zunächst immer weiter in die Richtung der SG. Anstatt jedoch das mögliche 4:3 zu erzielen, traf Überauchen per Konter zur erneuten Führung. Riedöschingen drückte in der Schlussphase auf das 4:4, doch Überauchen brachte den "Dreier" kaltschnäuzig und abgezockt über die Zeit. Tore: 0:1 (7.) Nils Metzdorf, 0:2 (16.) Dennis Kleiser, 0:3 (35.) Bernd Weets, 1:3 (43.) Bäurer, 2:3 (48.) Angelo Pampana Cichi, 3:3 (65.) Schmid, 3:4 (69.) Kleiser. ZS: 120. SR: Sven Pacher (Brigachtal).

FC Königsfeld – TuS Bonndorf 2:1 (1:1). In einem mäßigen Bezirksliga-Spiel setzten sich die Gastgeber am Ende verdient durch. Die Partie war geprägt von viel Kampfgeist. Der FC Königsfeld hatte die klar besseren Torchancen und ging folgerichtig in Führung. Mitte des ersten Durchgangs erzielte Tom Zepf (21.) das 1:0. Noch vor der Pause stellte Bonndorf allerdings auf 1:1. Niklas Bernhart (38.) traf aus elf Metern per Strafstoß. In den zweiten 45 Minuten entschied Maximilian Lehmann (70.) mit seinem Treffer das Spiel. Aleksandar Novakovic vergab zudem noch zwei 100-prozentige Chancen, als er allein vor dem Bonndorfer Keeper vergab. Tore: 1:0 (21.) Zepf, 1:1 (38. FE) Bernhart, 2:1 (70.) Lehmann. ZS: 80. SR: Tobias Neumann (Rottweil).

FV Marbach – FC Brigachtal 2:1 (1:0). In den ersten 45 Minuten dominierten die Marbacher. Bereits nach fünf Minuten gelang Luis Kohlermann das 1:0, was den Gastgebern in die Karten spielte. Nach einer knappen Stunde sah Marbachs Marco Effinger die Ampelkarte, was an der Überlegenheit der Hausherren allerdings nichts änderte. In Unterzahl erhöhte Bubakar Manjang (70.) per Konter auf 2:0. Gerade auch mit zehn Mann verdiente sich der FV Marbach die drei Zähler vor heimischer Kulisse. Brigachtal kam nur durch einen Elfmeter zu einem Treffer. Ansonsten agierte die Elf recht ungefährlich vor des Gegners Kasten. Tore: 1:0 (5.) Kohlermann, 2:0 (70.) Manjang, 2:1 (81. FE) Björn Waller. ZS: 250. SR: Adnan Dracic (Villingen). Bes. Vork.: Gelb-Rot (57.) Effinger, FVM.

SV Hölzlebruck – FC Hochemmingen 1:1 (1:1). Die Zuschauer sahen ein gerechtes Remis zweier gleichwertiger Teams. In einer Partie mit nur wenigen Torraumszenen versuchte es der Gast in Hälfte eins mit Fernschüssen. Den gefährlichsten Abschluss verzeichnete Julian Künstler mit einem Kopfball. Auf der anderen Seite hielt Hochemmingens Schlussmann Steven Buczma einen Distanzschuss von Maik Straub (26.). Beide Tore fielen vor der Pause. Zunächst traf Pascal Heinig (41.) zum 0:1. Aus dem Nichts brachte er den Ball aus spitzem Winkel im langen Eck unter. Hölzlebruck ließ sich nicht beirren und traf sofort zum 1:1. Über links kommend schlug Grießhaber eine Flanke nach innen, die mustergültig von Henrick Sorgius durchgelassen wurde. Alexander Winter (45.) sagte danke und netzte ein. Abschnitt zwei brachte kaum noch Aufreger hervor, sodass es auch dank zweier gut stehender Abwehrreihen bei der Punkteteilung blieb. Tore: 0:1 (41.) Heinig, 1:1 (45.) Winter. ZS: 50. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

FC Pfaffenweiler – FC Dauchingen 6:1 (3:0). Im eigenen "Wohnzimmer" feierte der FC Pfaffenweiler einen deutlichen 6:1-Sieg. Die Anders-Elf begann gut und hatte die Partie im Griff. Der Lohn war das verdiente 3:0 nach etwas mehr als einer halben Stunde. In den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit folgte ein kurzes Aufbäumen des Gastes, der in dieser Phase aber nicht verkürzen konnte. Was folgte, waren drei schnelle Tore des FC Pfaffenweiler, der das Heft wieder in die Hand nahm und auf 6:0 erhöhte. Dauchingen gelang nur noch der Ehrentreffer. Tore: 1:0 (10.) Marc Baumhäckel, 2:0 (16.) Tim Simon, 3:0 (34.) Florian Herbst, 4:0 (74.) Herbst, 5:0 (77.) Sebastian Merz, 6:0 (81.) Merz, 6:1 (85.) Serhij Maherovych. ZS: 110. SR: Yannick Erath (Villingen).

SG Riedböhringen/Fützen – FV Tennenbronn 0:3 (0:2). In den ersten zehn Minuten legten die Hausherren gut los. Philipp Gleichauf und Nico Meister kamen zu guten Möglichkeiten. Doch in Minute 16 kam alles anders: Nach einer Ecke bekam die SG den Ball nicht aus der Gefahrenzone und das Spielgerät flog Benjamin Moosmann direkt vor die Füße. Der FVT-Spieler zögerte nicht lange und traf zum 0:1. Nur vier Minuten später legte der Gast nach. Über links näherte sich Markus Broghammer dem Riedböhringer Tor. Seine eigentlich verunglückte Flanke fand irgendwie den Weg ins Tor – 0:2. Das Heimteam war danach verunsichert und Tennenbronn ließ es erst einmal ruhig angehen. Knapp zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Oliver Hilser noch auf 0:3 und besorgte damit den Endstand nach 90 Minuten. Tore: 0:1 (16.) Moosmann, 0:2 (20.) Broghammer, 0:3 (54.) Hilser. ZS: 90. SR: Oliver Teufel (Mühlheim).

SV Geisingen – SV TuS Immendingen 2:1 (0:1). Die Geisinger wurden zunächst kalt erwischt. Marcel Winkler durfte bereits nach sieben Minuten über seinen Treffer zum 0:1 jubeln. Die Heimmannschaft zeigte sich wenig beeindruckt und nahm das Spielgeschehen mit zunehmender Dauer immer mehr in die eigene Hand. Geisingen hatte mehr Spielanteile und verschoss durch Ivan Brozovic sogar noch einen Strafstoß. Kurz vor der Pause vergaben die Immendinger die große Chance zum 0:2. Winkler scheiterte freistehend mit einem Kopfball. Nach Wiederbeginn spielte nur noch ein Team. Der SVG machte ununterbrochen Druck und drehte die Begegnung in kurzer Zeit. Letztlich war auch noch ein höherer Sieg möglich. Tore: 0:1 (7.) Winkler, 1:1 (52.) Luca Arceri, 2:1 (54.) Johannes Amann. ZS: 160. SR: Ernst Demattio (Vöhrenbach).

DJK Donaueschingen II – FC Gutmadingen 1:2 (1:0). In einer umkämpften Partie entführte der Gast alle drei Zähler. Es war kein Spiel für Fußballfeinschmecker. Läuferisch agierten und investierten beide Teams sehr viel. Spielerisch verliefen die 90 Minuten auf eher überschaubarem Niveau, was auch an dem eng zu bespielenden Kunstrasen lag. Gutmadingen ließ insgesamt wenig zu und hatte anfangs mehr vom Spiel. Danach fand die DJK-Reserve besser ins Spiel hinein und erzielte mit einem klassischen Konter das 1:0. Nach der Halbzeit stellten die Gäste taktisch um und erzielten zwei schöne Treffer. Das 1:1 fiel nach einer Standardsituation und dem Führungstreffer ging ein effektives Umschaltspiel voraus. Nach 90 Minuten stand ein Sieg des Landesliga-Absteigers zu Buche, auch wenn Donaueschingen bis zuletzt bissig blieb und einen Punkt verdient gehabt hätte. Tore: 1:0 (44.) Leo Mayer, 1:1 (64.) Manuel Huber, 1:2 (75.) Huber. ZS: 160. SR: Andreas Scheffler (Furtwangen).