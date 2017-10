Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga Schwarzwald: Erste Niederlagen für Spitzenduo

Zehnter Spieltag: Königsfelds Novakovic erzielt Viererpack

Fußball-Bezirksliga: SG Riedöschingen/Hondingen – FC Dauchingen 2:3 (1:1). Die Gastgeber kamen besser in die Partie. Nach 20 Minuten brachte Angelo Pampana die SG verdient in Führung. Zehn Minuten später nutzte Marcel Geiger einen Abwehrfehler zum Ausgleich. In der Folge ließen die Hausherren viele gute Chancen liegen, ehe Pampana mit seinem zweiten Tor das 2:1 erzielte. Fabian Martin traf danach nur den Pfosten. Im Gegenzug verwertete Marc Laufer einen langen Pass und schloss kraftvoll zum 2:2 ab. Nur zwei Minuten später brachte Geiger die Gäste sogar in Führung. Die Gastgeber drängten in der Schlussphase auf das 3:3, Dauchingen nahm aber den glücklichen Dreier mit. Tore: 1:0 (21.) Pampana, 1:1 (30.) Geiger, 2:1 (57.) Pampana, 2:2 (76.) Laufer, 2:3 (78.) Geiger. ZS: 170. SR: Ernst Demattio (Vöhrenbach).

FC Königsfeld – FV Tennenbronn 5:2 (4:1). Aleksandar Novakovic war der Spieler des Tages. Mit vier Treffern in einer Halbzeit sorgte er fast im Alleingang für den Heimsieg der Königsfelder. Das Spiel war von Beginn an sehr intensiv. Bereits nach acht Minuten markierte er das erste Tor per Kopf. Andreas Dold glich in der Folge verdientermaßen aus. Danach folgte die Novakovic-Show mit drei Einschlägen kurz vor der Pause. Max Lehmann legte nach dem Seitenwechsel sogar noch das fünfte Tor nach. Dennis Bastiansen verkürzte nach 73 Minuten per Elfmeter auf 5:2. Das Ergebnis fiel zu deutlich aus, die Gäste hatten eine Vielzahl an guten Chancen. Tore: 1:0 (8.) Novakovic, 1:1 (30.) Dold, 2:1 (34.) Novakovic, 3:1 (40.) Novakovic, 4:1 (44.) Novakovic, 5:1 (56.) Lehmann, 5:2 (73.) Bastiansen (FE). ZS: 210. SR: Philipp Eschle (Gütenbach).

FV Marbach – DJK Donaueschingen II 1:3 (1:0). In der ersten Hälfte hatte die DJK-Reserve leichte optische Vorteile. Das Tor machte aber Marbach: Fabio Mauch traf nach einer halben Stunde sehenswert per Freistoß zur schmeichelhaften Führung der Gastgeber. In der zweiten Hälfte dauerte es nur vier Minuten, bis die Gäste zum verdienten Ausgleich kamen. Christopher Allaut schlenzte den Ball in die lange Ecke. Wenig später legte Tobias Wild nach, als er einen Ballverlust der Marbacher im Mittelfeld ausnutzte. Dies war der Knackpunkt des Spiels. Marco Effinger vergab zwar eine große Chance zum Ausgleich, ansonsten spielten sich die Gastgeber keine Möglichkeiten heraus. Stattdessen machte Marc Mayer in der Schlussminute alles klar. Tore: 1:0 (30.) Mauch, 1:1 (49.) Allaut, 1:2 (62.) Wild, 1:3 (90.+6) Mayer. ZS: 80. SR: Kevin Kneipp (Eisenbach).

SV Hölzlebruck – SG Riedböhringen/Fützen 4:2 (2:1). Bereits nach drei Minuten setzte es für Hölzlebruck die kalte Dusche. Philipp Gleichauf traf aus 20 Metern zum 0:1. In der Folge steigerten sich die Gastgeber klar. Mit einem schönen Flugkopfball glich Patrick Koch nach 28 Minuten aus. Nur eine Zeigerumdrehung später platzierte Maik Straub einen schönen Freistoß unhaltbar in den Winkel. Nach dem Seitenwechsel legte Koch nach einer Freistoßflanke zum 3:1 nach. Dies war aber noch nicht die Entscheidung. Fabian Bodenseh wurde als letzte Station eines Konters bedient und schob zum Anschlusstreffer ein. Die SG drängte nun auf den Ausgleich, brachte sich aber mit einem krassen Fehler um den Lohn. Alexander Winter fing einen Rückpass ab und traf zum verdienten Endstand. Tore: 0:1 (3.) Gleichauf, 1:1 (28.) Koch, 2:1 (31.) Straub, 3:1 (56.) Koch, 3:2 (62.) Bodenseh, 4:2 (74.) Winter. ZS: 70. SR: Florian Studinger (Triberg).

FC Pfaffenweiler – FC Gutmadingen 0:1 (0:0). Das Topspiel war eine erwartet enge Partie. Es zeigte sich aber, dass die Gutmadinger über mehr Erfahrung und Cleverness verfügen. So endete die erste Hälfte zwar torlos, die Gäste hatten aber mehr vom Spiel. In der zweiten Halbzeit fällte Pfaffenweilers Torhüter Toni Rösch Manuel Huber im Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte souverän. In der Folge versuchten die Gastgeber, durch Einwechslungen zum Erfolg zu kommen. Bis auf zwei Kopfballchancen sprang aber nichts mehr dabei heraus. Insgesamt ein verdienter Auswärtssieg für den Landesliga-Absteiger. Es war zugleich die erste Saisoniederlage für den FC Pfaffenweiler, der aber dennoch an der Tabellenspitze bleibt. Tore: 0:1 (59.) Huber (FE). ZS: 200. SR: Valeri Baidin (St. Georgen).

SV Überauchen – TuS Bonndorf 1:4 (0:1). Die Gäste starteten hellwach: Mario Modispacher sorgte nach 120 Sekunden mit einem Drehschuss in den Winkel für die Führung der Gäste. In der Folge dominierten die Gäste weiterhin, ohne jedoch zu Toren zu kommen. Nach der Pause kam Überauchen motiviert aus der Kabine und schoss direkt den Ausgleich. Dennis Kleiser schloss einen schönen Spielzug ab. Dies schockte Bonndorf allerdings nicht. Nach einer Stunde parierte SVÜ-Schlussmann Robin Adamczyk einen Elfer, den Nachschuss schoss Jonas Bernhart zum 1:2 in die Maschen. Mit dem dritten und vierten Treffer der Bonndorfer wurde das Resultat zwar deutlich, aber ein Tor zu hoch. Tore: 0:1 (2.) Modispacher, 1:1 (49.) Kleiser, 1:2 (58.) Bernhart, 1:3 (76.) Florian Schlachter, 1:4 (81.) Jannik Thurau. ZS: 80. SR: Domenico Papagno (Radolfzell).

SV TuS Immendingen – FC Brigachtal 3:4 (1:2). Zweiter Sieg in Folge für den FC Brigachtal, der somit die rote Laterne abgibt. Dabei war Immendingen zunächst besser. Giuseppe Lappanese traf bereits nach sechs Minuten. Danach waren sich die Gastgeber ihrer Sache zu sicher, unterschätzten den Gegner und taten nur noch das Nötigste. Florian Blust traf nach einer halben Stunde zum verdienten Ausgleich. Michael Witt besorgte vor der Pause sogar die Gästeführung. In Hälfte zwei vergab Immendingen drei Großchancen zum 2:2, stattdessen traf Björn Waller per Konter zum 1:3. Mit dem vierten Treffer der Gäste durch Tobias Bucher fiel die Vorentscheidung. Die TuS steckte aber nicht auf: Erst traf Spielertrainer Kadir Ibis in der 90. Minute, dann staubte Lappanese einen abgewehrten Elfmeter von Winkler zum 3:4 ab. Mit ein wenig mehr Glück hätten die Gastgeber das 4:4 gemacht. So nimmt Brigachtal aber drei verdiente Punkt mit. Tore: 1:0 (6.) Lappanese, 1:1 (30.) Blust, 1:2 (40.) Witt, 1:3 (58.) Waller, 1:4 (80.) Bucher, 2:4 (90.) Ibis, 3:4 (90.+3) Lappanese. ZS: 200. SR: Andreas Sättele (Löffingen).

SV Geisingen – FC Hochemmingen 3:2 (0:1). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte traf Geisingen zweimal, die Tore wurden aufgrund von Abseitspositionen aber aberkannt. Kurz vor der Pause erzielte Efstratios-Michail Chatziioannidis per Freistoß das 0:1. In Minute 52 legte Pascal Heinig per Konter sogar nach. Danach fingen sich die Geisinger wieder. Marijan Tucakovic profitierte beim Anschlusstreffer von einem Torwartfehler. In der dramatischen Schlussphase traf erst Luca Arceri als letzte Station einer schönen Ballstafette zum Ausgleich. Wenig später fiel dem Hochemminger Torhüter der Ball bei einer abgefangenen Flanke aus der Hand, Simon Indlekofer staubte zum späten, aber nicht unverdienten 3:2 ab. Tore: 0:1 (44.) Chatziioannidis, 0:2 (52.) Heinig, 1:2 (59.) Tucakovic, 2:2 (75.) Arceri, 3:2 (90.+4) Indlekofer. ZS: 120. SR: Andreas Scheffler (Furtwangen).