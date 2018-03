Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga: SG Riedöschingen/Hondingen überrascht

18. Spieltag: Tabellenführer SV Geisingen siegt deutlich

Fußball, Bezirksliga: FC Dauchingen – FC Gutmadingen 1:3 (0:2). Von Beginn an lebte die Begegnung von viel Tempo. Auf dem gut zu bespielenden Hartplatz traf Claudius Hirt (17.) zum 0:1. Nach einer Ecke auf den langen Pfosten brachte er den Ball hinter die Dauchinger Torlinie. Nur kurze Zeit später legten die Gäste nach. Mit einem flachen Weitschuss erhöhte Benjamin Huber (23.) auf 0:2. Unmittelbar zuvor vergab Dauchingen die dicke Ausgleichschance. Marc Laufer passte auf Marius Eisele, der knapp am Gutmadinger Kasten vorbeischoss. Nach dem Seitenwechsel war das Heimteam präsenter. In Minute 53 spielte Tom Zepf zum eingewechselten Markus Mäder. Doch auch dessen Versuch landete neben dem Gutmadinger Gehäuse. In Minute 61 ließ Christoph Junge die Gastgeber mit dem 1:2 nochmals hoffen. Nach einem Eckball stieg Junge am höchsten und netzte per Kopf ein. Lediglich fünf Minuten später sorgte jedoch Manuel Huber für die Entscheidung zugunsten der Gutmadinger. Das Auswärtsteam agierte cleverer und brachte den Sieg souverän nach Hause. Tore: 0:1 (17.) Hirt, 0:2 (23.) B. Huber, 1:2 (61.) Junge, 1:3 (66.) M. Huber. Zuschauer: 60. Schiedsrichter: Sven Pacher (Brigachtal).

FC Brigachtal – DJK Donaueschingen II 2:2 (2:2). Nach 90 Minuten trennten sich die beiden Kontrahenten mit einer gerechten Punkteteilung. In Hälfte eins lieferten sich Brigachtal und Donaueschingen einen offenen Schlagabtausch. Die DJK ging früh in Führung, doch im Anschluss drehten die Gastgeber die Partie mit zwei Treffern zu ihren Gunsten. Kurz vor dem Pausenpfiff folgte das 2:2 per Elfmeter. Dem Strafstoß ging ein schlechtes Zweikampfverhalten des FC Brigachtal voraus. Doch auch nach diesem Treffer war noch nicht Schluss, denn die Platzherren vergaben im direkten Gegenzug die Möglichkeit zur erneuten Führung. Halbzeit zwei begann alles andere als gut für die Brigachtaler. Bereits nach vier Minuten war Trainer Werner Bucher dazu gezwungen, verletzungsbedingt doppelt zu wechseln. Sportlich gesehen kamen beide Teams noch zu jeweils zwei Abschlüssen, doch Abschnitt zwei blieb torlos. Tore: 0:1 (13.), 1:1 (25.) Mario Simon, 2:1 (33./FE) Björn Waller, 2:2 (41./FE). ZS: 100. Schiedsrichter: Matosevic (Villingen).

SV Geisingen – FV Marbach 5:1(2:1). Von Minute eins an agierten die Geisinger auf dem Bad Dürrheimer Kunstrasen druckvoller und waren überlegen. In den ersten 20 Minuten präsentierten sich die Marbacher zu passiv. Durch je zwei individuelle Fehler der Gäste kam Geisingen zu den Treffern zum 2:0. Für den Anschluss zum 2:1 sorgte noch vor dem „Pausentee“ Marco Effinger (37.). Nach Wiederbeginn traten die Gäste knapp 15 Minuten lang verbessert auf, doch zu mehr als zwei bis drei Halbchancen reichte es nicht. Spätestens nach dem Tor zum 3:1 durch Spielertrainer Marijan Tucakovic (66.) war die Begegnung entschieden. Luca Arceri (89.) mit seinem zweiten Treffer und Simon Indlekofer (90.+1) in der Nachspielzeit trieben das Ergebnis in die Höhe. Insgesamt fiel dieses jedoch um zwei Tore zu hoch aus. Tore: 1:0 (12.) Dominik Herfort, 2:0 (20.) Arceri, 2:1 (37.) Effinger, 3:1 (66.) Tucakovic, 4:1 (89.) Arceri, 5:1 (90.+1) Indlekofer. ZS: 120. SR: Matthias Grobs (Rottweil).

SG Riedöschingen/Hondingen – FC Königsfeld 1:1 (0:1). Aufsteiger Riedöschingen/Hondingen dürfte mit dem Punkt durchaus zufrieden sein. In den ersten 45 Minuten wurde Königsfeld seiner Favoritenrolle gerecht und zeigte eine gute Leistung. Lohn war die 1:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel allerdings verlor die Holik-Elf den Faden. Der Gast bekam keinen Zugriff mehr auf das Spiel, die SG kam mehr und mehr auf. Eine Unaufmerksamkeit im Königsfelder Abwehrverbund bestrafte der Gastgeber eiskalt – Johannes Scherer (70.) glich nach einer Standardsituation aus. Am Ende war das 1:1 nicht unverdient, da die SG in den zweiten 45 Minuten überlegen war. Tore: 0:1 (14.) Christian Richter, 1:1 (70.) Scherer. ZS: 120. SR: Stephan Niggemeier (Schwenningen).

SV TuS Immendingen – SV Hölzlebruck 0:1 (0:0). Die Zuschauer sahen eine aufgrund des schweren Untergrundes kämpferisch geführte Begegnung. In Abschnitt eins waren die Spielanteile verteilt. Chancen gab es auf beiden Seiten. Drei Minuten vor der Halbzeitpause vergab Hölzlebruck einen Strafstoß. Nach dem Wiederbeginn kam Immendingen besser auf und kreierte eine Vielzahl an Chancen. Umso unglücklicher war für die Hölzlebrucker ihr Führungstreffer nach einem Konter. Torjäger Alexander Winter (79.) sorgte für Jubel auf der Gästeseite und sicherte damit den „Auswärtsdreier“. Eigentlich lief das Spiel eher auf ein Unentschieden hinaus. Tor: 0:1 (79.) Winter. ZS: 170. SR: Jens Bormann (Hüfingen).

SV Überauchen – FC Pfaffenweiler 0:3 (0:2). Pfaffenweiler gibt sich keine Blöße: Durch den Derby-Sieg in Überauchen behauptete die Mannschaft Tabellenplatz zwei. Die erste nennenswerte Möglichkeit des Spieles hatten jedoch die Brigachtaler. 18 Minuten waren gespielt, als Dennis Kleiser knapp über die Latte schoss. Zwei Minuten später scheiterte Felix Ohlhauser auf der anderen Seite an Überauchens Torhüter Robin Adamczyk. Insgesamt war die Auswärtsmannschaft überlegen und erzielte dementsprechend auch die Tore. Florian Herbst (26.) per Strafstoß und Stefan Link (44.) sorgten für das 0:2 zur Pause. In Hälfte zwei agierte Überauchen verbessert und spielte gut mit. Die letzten Spielminuten warf der Gastgeber alles nach vorn. FCP-Spieler Sebastian Merz (90.) setzte den Schlusspunkt mit dem 0:3. Tore: 0:1 (26. FE) Herbst, 0:2 (44.) Link, 0:3 (90.) Merz. ZS: 180. SR: Jonas Hirt (Schönwald).

TuS Bonndorf – SG Riedböhringen/Fützen 4:0 (0:0). Nach einer Nullnummer in Durchgang eins fielen alle vier Treffer nach der Pause. Riedböhringen/Fützen spielte mit einer Fünfer- und einer Viererkette und stand somit defensiv dicht. Bonndorf fand lange Zeit kein Mittel und agierte zu behäbig. Als „Dosenöffner“ fungierte das 1:0 durch Mario Modispacher (58.). Nun legten die Hausherren den Schalter um. Ihr Spiel hatte mehr Dampf und Schnelligkeit. Zudem stand die eigene Abwehr gut und ließ nur einen Torschuss des Gegners zu. Tore: 1:0 (58.) Modispacher, 2:0 (79.) Niklas Bernhart, 3:0 (83.) Matthias Hofmeier, 4:0 (85.) Jonas Bernhart. Zuschauer: 120. Schiedsrichter: Axel Amann (Stühlingen).

Die Partie FC Hochemmingen – FV Tennenbronn wurde abgesagt.