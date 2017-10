Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga: Beim FC Brigachtal platzt der Knoten

Neunter Spieltag: Gutmadingen und Königsfeld unterliegen

Fußball-Bezirksliga: FC Dauchingen – SV Geisingen 3:3 (3:1). Dauchingen startete gut. Marcel Geiger (16.) legte links raus auf Christian Mauer, der zur Führung abschloss. Geisingen zeigte sich nicht beeindruckt und blieb nach Standards gefährlich. Trotzdem jubelten erneut die Gastgeber. Wieder gab Geiger den Assist für Doppeltorschütze Mauer (33.). Zwei Minuten später führte ein Geisinger Standard zum Erfolg. Spielertrainer Marijan Tucakovic köpfte nach einer Ecke zum 2:1 ein. Noch vor der Pause stellte der FCD den alten Abstand wieder her. Ein abgefälschter Freistoß aus 18 Metern landete im Gäste-Gehäuse. Zehn Minuten vor Spielende traf erneut Tucakovic per Kopfball zum 3:2. Bereits in der ersten Minute der Nachspielzeit hätte das 3:3 folgen können, doch Tucakovic scheiterte per Handelfmeter an Dauchingens Keeper Moritz Bauer. Cyril Bondarev (90.+3) sorgte in der Nachspielzeit mit einem Kopfball doch noch für den Ausgleich. Tore: 1:0 (16.) Mauer, 2:0 (33.) Mauer, 2:1 (35.) Tucakovic, 3:1 (44.) Philipp Junge, 3:2 (80.) Tucakovic, 3:3 (90.+3) Bondarev. ZS: 80. SR: Valeri Baidin (St. Georgen).

SG Riedböhringen/Fützen – FV Marbach 2:4 (0:2). Clevere Gäste: In einem Spiel auf Augenhöhe waren die Marbacher das glücklichere Team und entführten drei Zähler. Vor dem 0:1 bekam die SG den Ball nicht aus der Gefahrenzone heraus. Marco Effinger (17.) nutzte dies zum 0:1. Nach einem Standard erhöhte Tim Häring (32.) auf 0:2. Der Anschlusstreffer durch Emre Kaplanci (62.) gab den Hausherren Hoffnung. Nur wenig später wurde diese jedoch wieder zunichte gemacht. Das 2:4 kurz vor dem Abpfiff war lediglich noch Ergebniskosmetik. Die Marbacher waren nicht das bessere Team, doch sie zeigten sich cleverer in ihren Aktionen und siegten nicht unverdient. Tore: 0:1 (17.) Effinger, 0:2 (32.) Häring, 1:2 (62.) Kaplanci, 1:3 (69.) Florian Ehmann, 1:4 (78.) Effinger, 2:4 (90.+2) Abdullah Cakmak. ZS: 105. SR: Frank Faller (Bräunlingen).

DJK Donaueschingen II – FC Königsfeld 3:2 (1:0). Nicht unverdient setzte sich die DJK-Reserve vor eigener Kulisse gegen die leicht favorisierten Gäste durch. Nach zehn Minuten stellte Leon Aguiar auf 1:0. Königsfeld war ebenbürtig und erzielte kurz nach dem Seitenwechsel den Ausgleich. Beim Stand von 2:2 entschied Andrei Szabo (85.) spät die Partie zugunsten der Donaueschinger, die ihre Chancen eiskalt ausnutzten. Beide Seiten investierten viel und sorgten für ein intensives Spiel. In einem abwechslungsreichen Spiel hatte die DJK auch das nötige Glück auf ihrer Seite. Tore: 1:0 (10.) Aguiar, 1:1 (48.) Tobias Groß, 2:1 (53.) Peter Eibisch, 2:2 (55.) Aleksandar Novakovic, 3:2 (85.) Szabo. ZS: 150. SR: Dieter Lamparter (Rottweil).

FC Hochemmingen – SV TuS Immendingen 3:0 (0:0). Späte Tore sichern Heimsieg: Nach einer torlosen ersten Halbzeit mussten die Zuschauer auch in Abschnitt zwei lange auf den ersten Treffer warten. Julian Künstler (72.) brach den Bann und brachte Hochemmingen spät in Führung. Als acht Minuten darauf, ebenfalls durch Künstler, das 2:0 folgte, war die Partie entschieden. In Minute 81 folgte das 3:0. Immendingen schnupperte lange am Auswärtspunkt, fuhr letztlich aber ohne Zählbares nach Hause. Tore: 1:0 (72.) Künstler, 2:0 (80.) Künstler, 3:0 (81.) Efstratios-Michail Chatziioannidis. ZS: 100. SR:Marcel Haberbosch (Mönchweiler).

FC Gutmadingen – TuS Bonndorf 1:2 (1:0). Die favorisierten Gastgeber starteten besser in die Partie. Claudius Hirt erzielte nach 19 Minuten die überfällige Führung, als er mit einem satten Rechtsschuss aus 25 Metern traf. In der Folge steigerte sich Bonndorf, ohne zu klaren Chancen zu kommen. Aus der Pause kamen die Gäste besser heraus. Nach 55 Minuten spielte sich Bonndorf über die rechte Seite durch. Am Ende der Stafette traf Matthias Hofmeier mit einem abgefälschten Schuss zum 1:1. Zehn Minuten später brachte Daniel Stanow sein Team mit einem Sonntagsschuss in Führung, als er aus gut 40 Metern in den Winkel traf. Danach vergab Gutmadingen noch gute Chancen. Tore: 1:0 (19.) Hirt 1:1 (55.) Hofmeier, 1:2 (65.) Stanow. ZS: 150. SR: Kai Uwe Villing (Spaichingen).

FC Brigachtal – SV Überauchen 3:0 (1:0). Brigachtal fand besser in die Partie. Thorsten Blessing vergab nach fünf Minuten eine Großchance. Nach 30 Minuten Leerlauf traf Christoph Bausch nach Vorarbeit von Tobias Bucher zum 1:0. In Hälfte zwei legte Florian Blust nach. Überauchen machte Druck und setzte ganz auf die Offensive. Brigachtals Torwart Marcel Thiele parierte einen Elfmeter von Dennis Kleiser. In der Schlussminute sprach Ex-Bundesligaschiedsrichter Kempter den Gastgebern einen Strafstoß zu, den Julian Mayer sicher verwertete. Tore: 1:0 (33.) Bausch, 2:0 (53.) Blust, 3:0 (90.+2) Mayer (FE). SR: Michael Kempter (Sauldorf). Bes. Vork.: Thiele (FCB) hält FE von Kleiser (SVÜ).

FC Pfaffenweiler – SV Hölzlebruck 4:1 (2:1). Pfaffenweiler fand besser in die Partie. Nach einer Viertelstunde stand es 2:0. Zuerst traf Stefan Link, dann verwandelte Florian Herbst einen Elfmeter. In der Folge wachten die Gäste auf und kamen zum zu diesem Zeitpunkt verdienten Anschluss durch Alexander Winter. In Abschnitt zwei dominierte der Gastgeber. Nach Vorlage von Ohlhauser traf Tim Simon, ehe Marc Rohrer nach Vorarbeit von Simon zum entscheidenden 4:1 traf. Tore: 1:0 (13.) Link, 2:0 (15.) Herbst (FE), 2:1 (35.) Winter, 3:1 (61.) Simon, 4:1 (81.) Rohrer. ZS: 100. SR: Jedediah Bartler (Brigachtal).