Regionalsport Schwarzwald Beutezug mit herbem Rückschlag

Panthers Schwenningen müssen Behrens-Schock verkraften. Ersatz soll in den nächsten Tagen verpflichtet werden

Basketball, Regionalliga: Die zurückliegende Englische Woche hatte für die Wiha.Panthers Schwenningen einige Höhe- und Tiefpunkte zu bieten. Auf die Übernahme der Tabellenführung in Saarlouis folgte am Dienstag der Schock über die Verletzung von Christian Behrens, am Sonntag besiegten die Raubkatzen Mainz klar mit 100:60.

Hiobsbotschaft: Aus den schlimmsten Befürchtungen wurde am Sonntag traurige Gewissheit. Wie Trainer Alen Velcic bekanntgab, zog sich Center Christian Behrens Risse des Kreuzbandes und Außenbandes sowie einen Teilriss des Innenbandes im rechten Knie zu. Die Saison ist für den US-Amerikaner somit schon nach sieben Einsätzen gelaufen. In den kommenden Tagen werden sich die Verantwortlichen mit dem Neuzugang über die Operation und die Reha beraten. Der Plan ist, dass sich Behrens in Schwenningen von der Verletzung erholt.

Diese Hiobsbotschaft stellt auch Trainer Velcic vor eine große Herausforderung. Behrens, der sich immer besser in das System der Panthers einfügte, muss nun durch einen neuen „Big Man“ ersetzt werden. Velcic hat dafür schon einige Möglichkeiten in der Hinterhand und hofft, in der nächsten, aber spätestens in zwei Wochen Nägel mit Köpfen machen zu können.

Für Behrens ist es bereits die dritte Kreuzbandruptur seiner Karriere. Ihm war sofort klar, was passierte. „Ich wusste gleich nach dem Aufprall, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ich werde nun die Reha absolvieren und stärker zurückkommen“, gibt sich der US-Amerikaner kämpferisch.

Fortschritt: Der Ausfall von Behrens eröffnet anderen Spielern Chancen. Einer, der diese bisher genutzt hat, ist Torben Tönjann. Der Niederländer kommt nach anfänglichen Problemen immer besser in Fahrt. In den vergangenen beiden Partien brachte es der Neuzugang im Schnitt auf 15 Punkte pro Partie. Diese Entwicklung registrieren auch die Kollegen. „Torben hat heute sehr gut gespielt und kommt immer besser zurecht“, bemerkt Rasheed Moore. Auch Tönjann selbst fühlt sich auf dem Feld immer wohler. „Am Anfang war es schwer für mich im neuen System. Ich fühle mich aber immer besser integriert. Es macht viel Spaß“, freut sich der 2,04 Meter große Allrounder.

Topscorer: Rasheed Moore befindet sich derzeit in blendender Verfassung. Durch zwei Spiele mit jeweils über 30 Punkten arbeitete sich der zweite US-Amerikaner der Panthers in der Scorerliste der Regionalliga auf Platz zwei (22,2 Punkte im Schnitt). Die Zahlen sind für ihn jedoch nebensächlich. „Wichtig ist, dass wir die Spiele gewinnen. Dann ist es egal, wer die Punkte erzielt. Wir spielen derzeit als Team sehr gut und ich hoffe, dass es so weitergeht.“

Ballverteiler: Auch Kosta Karamatskos übernimmt mehr Verantwortung. Der Neuzugang mit Bundesliga-Erfahrung lässt seine Qualitäten als Stratege in der Offensive und Kettenhund in der Defensive immer öfter aufblitzen. Mit 4,9 Assists und 2,1 Steals pro Partie befindet sich der 31-Jährige in beiden Kategorien in der Top Fünf der Liga.

Speyer im Nacken: Die Panthers stehen nach acht Spieltagen mit sieben Siegen und einer Niederlage auf dem Platz an der Sonne. Die SG Speyer, gegen die das Velcic-Team die bisher einzige Niederlage einstecken musste, kann mit einem Spiel weniger noch gleichziehen. Die Panthers haben aber dank der besten Offensive und der stabilsten Abwehr die deutlich bessere Körbe-Differenz.

Kreuzbandriss

Von einem Kreuzbandriss spricht man bei einem unvollständigen oder vollständigen Riss eines der beiden Kreuzbänder. In den meisten Fällen ist, wie auch bei Panthers-Spieler Christian Behrens, das vordere Kreuzband betroffen. Ein Kreuzbandriss gilt als schwerste Bänderverletzung und setzt einen Profisportler mindestens sechs Monate außer Gefecht. Die Verletzung tritt meist ohne Fremdeinwirkung durch plötzliche Richtungswechsel beim Laufen oder Springen auf und kommt vor allem im Fußball und Skisport vor.