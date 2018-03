Regionalsport Schwarzwald Bernhard Stern: "Pfohren gewinnt gegen Hüfingen"

Trainer des TuS Oberbaldingen, tippt die Spiele über Ostern in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) Bernhard Stern, Trainer des TuS Oberbaldingen, tippt die Spieler über Ostern in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2.

FC Pfohren – FC Hüfingen (Do. 19 Uhr). "Hüfingen hat mich mit der starken Leistung gegen Bräunlingen überrascht. Die Mannschaft hat offenbar den Abstiegskampf verinnerlicht. Pfohren wird nach der 0:3-Pleite in Öfingen Wiedergutmachung betreiben wollen. Ich rechne mit einem knappen Spielausgang und tippe 2:1 für Pfohren."

Samstag-Spiele

SV Eisenbach – SV Öfingen. "Beide Mannschaften haben zuletzt mit Siegen überzeugt und sind auf dem Weg nach vorne. Vor allem Eisenbach hat gegen Grafenhausen ein Ausrufezeichen gesetzt. Beide kommen auf die Beine, sodass mit einem hart umkämpften Spiel zu rechnen ist. Ich tippe 2:2."

SV Göschweiler – FC Bräunlingen. "Eigentlich eine eindeutige Sache für Bräunlingen. Aber manchmal passieren komische Dinge. Die Gastgeber brauchen jeden Punkt für den Klassenerhalt, Bräunlingen will die Titelchancen wahren. Mein Tipp: 1:2."

Oster-Montag

SV Eisenbach – FC Lenzkirch. "Eisenbach kann in den zwei Heimspielen über Ostern einen deutlichen Sprung nach vorne machen. Diese Chance wird der Gastgeber nutzen. Eisenbach gewinnt mit 1:0 Toren."

SV Gündelwangen – SV Grafenhausen. "Das wird eine spannende Partie. Gündelwangen ist heimstark und Grafenhausen will sich für die Niederlage in Eisenbach rehabilitieren. Ich glaube aber nicht an einen Sieg der Gäste. Gündelwangen gewinnt mit 2:1."

FV Möhringen – SV Öfingen. "Beide Teams sind aktuell mit 19 Punkten Tabellennachbarn und haben das Ziel, sich deutlicher von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Öfingen muss an Ostern zweimal reisen, was sicherlich kein Vorteil ist. Möhringen kann sich auf das eine Spiel konzentrieren und sollte sich mit 3:1 durchsetzen."