Regionalsport Schwarzwald Benjamin Gallmann: "Ich renne nicht davon"

FC Neustadt steht in der Verbandsliga bereits nach zehn Spielen mit dem Rücken zur Wand

Fußball-Verbandsliga: (daz) Zum zweiten Mal in Folge kassierte der FC Neustadt in einem Auswärtsspiel vier Gegentore. Vor zwei Wochen gelang in Singen wenigstens ein eigener Treffer, am Samstag in Kehl aber gingen die Schützlinge von Trainer Benjamin Gallmann gänzlich leer aus. Von der zwischenzeitlich starken Leistung beim 0:0 gegen den SC Lahr war am Samstag nichts mehr zu sehen. Neustadt steckt nach zehn Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz in argen Nöten.

Gallmann hatte im Vorfeld gehofft, dass seine Elf in Kehl an das Heimspiel gegen Lahr würde anknüpfen können. Davon war nichts zu sehen. „Das 0:4 geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Wir haben alles vermissen lassen, was uns gegen Lahr ausgezeichnet hat. Diese Partie war ein deutlicher Rückschritt“, lautet die klare Botschaft des Trainers. Seine Elf habe den Gastgebern viele Räume angeboten und schlecht gespielt. Zudem seien die Abstände zwischen den Reihen viel zu groß gewesen. „Wenn wir mit einem 0:2-Rückstand in die Pause gehen, hätte sich eventuell noch etwas korrigieren lassen. Aber das 0:3, quasi mit dem Pausenpfiff, hat uns alle Zuversicht geraubt“, so Gallmann.

Die Zwischenbilanz macht wenig Hoffnung. Ein Sieg und drei Punkteteilungen stehen bisher auf der Habenseite der Hochschwarzwälder. Zwar startete Neustadt in der vergangenen Premierensaison mit acht Auftaktniederlagen ähnlich schlecht, doch damals war ein stetiger Aufwärtstrend erkennbar. In dieser Saison jedoch wechseln sich Höhen und Tiefen ab. Zudem wurden mehrere Partien gegen ähnlich starke Gegner bereits gespielt. Am Samstag kommt mit Titelanwärter Freiburger FC wieder ein schier übermächtiger Gegner ins Jahnstadion, der kaum Hoffungen auf einen Punktezuwachs zulässt.

Gallmann bezeichnet sich selbst als Kämpfer. „Ich werde jetzt nicht davonrennen. Wir müssen noch mehr trainieren und arbeiten. Natürlich lässt sich eine Saison wie die vergangene nicht beliebig oft wiederholen. Aber mit der Minimierung unserer zahlreichen Fehler anzufangen, wäre sicherlich der richtige Weg.“ Kontinuierlich arbeiten, das hat sich Gallmann auf die Fahnen geschrieben. Dass die Elf in der Zwickmühle und tief im Tabellenkeller steckt, ist nicht seine Schuld. Schon während der Sommerpause war es nicht gelungen, Verstärkungen zu gewinnen. Gallmann: „Wir haben es auf allen Kanälen versucht, aber leider ohne Erfolg.“ Da es zudem einige Abgänge gab, ist die augenblickliche Situation mit sechs Punkten und Tabellenplatz 17 sicherlich keine Überraschung.