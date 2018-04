Regionalsport Schwarzwald Benjamin Gallmann: Gegner eine Nummer zu groß

Beim Verbandsligisten FC Neustadt hat Realität Einzug gehalten. Klassenerhalt in weiter Ferne

Fußball-Verbandsliga: (daz) Schon vor dem Anpfiff der Partie FC Neustadt gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen war allen im Neustädter Lager bewusst, dass schon viel zusammenkommen müsste, um überhaupt in die Nähe eines Punktgewinns zu kommen. Das passierte nicht und so ist die 2:5-Heimniederlage der Hochschwarzwälder eher in die Kategorie „normal und erwartet“ einzuordnen. „Wir erkennen die Überlegenheit des Gegners neidlos an. Rielasingen war uns in allen Belangen überlegen und eine Nummer zu groß“, bilanziert Neustadts Trainer Benjamin Gallmann.

Bei weiterhin nur zwölf Punkten aus 20 Spielen ist in Neustadt längst Realität eingekehrt. Das zweite Verbandsliga-Jahr wird wohl mit dem Abstieg in die Landesliga enden. Dennoch ticken die Uhren in Neustadt anders. Keiner ist deswegen aufgeregt, wird panisch oder stellt plötzlich alles infrage. Deshalb wird die Mannschaft weiterhin um jeden Zähler kämpfen. Gallmann: „Für uns macht es schon einen Unterschied, ob wir mit 26 oder 14 Punkten absteigen. Wir wollen weiter sportlichen Ehrgeiz zeigen und noch einige Konkurrenten ärgern. Die Saison jetzt austrudeln zu lassen, ist bei uns kein Thema.“

Gegen Rielasingen gab es für die Hochschwarzwälder wohl nur eine Phase, in der Hoffnungen auf eine Überraschung aufkeimten. Es waren die Minuten nach dem 1:2-Anschlusstreffer. Plötzlich spürte die Elf eine kleine Chance, doch mit dem 1:3 gingen Glaube und Überzeugung wieder verloren. „Wir haben vier der fünf Gegentreffer nach Standards kassiert und es dem Gegner einfach gemacht“, ergänzt Gallmann. Trotz der klaren Niederlage ist er sich sicher: „Es wird bei uns keine Resignation geben“.

Obwohl auch die Spieler wissen, dass der Weg mit ziemlicher Sicherheit zurück in die Landesliga führen wird, wollen auch sie alles aus sich herausholen, zumal viele Akteure schon für die kommende Saison zugesagt haben.