Regionalsport Schwarzwald Benjamin Gallmann: "Die Situation trifft uns nicht unvorbereitet"

FC Neustadt wartet auch nach zwölftem Verbandsliga-Spieltag weiter auf den zweiten Saisonsieg

Fußball-Verbandsliga: (daz) Auch nach dem zwölften Spieltag verharrt der FC Neustadt bei nur einem Sieg auf dem vorletzten Tabellenplatz. Wie schon in den vergangenen Wochen, gab es auch beim 0:2 in Endingen viel Lob für die Hochschwarzwälder, aber einmal mehr keine Punkte. „Die Situation ist alles andere als zufriedenstellend. Aber wir werden nicht aufgeben, auch wenn wir für viele ein Abstiegskandidat sind. Uns trifft die Situation nicht unvorbereitet und wir wissen damit umzugehen. Das sollte jetzt unser Plus sein“, sagt Trainer Benjamin Gallmann.

Dramatisch gestaltet sich in Neustadt die Personalsituation. In Endingen saßen bereits mehrere Spieler aus der zweiten Mannschaft auf der Bank. Nun sah Dominic D’ Antino nach einer halben Stunde die Rote Karte und wird einige Wochen fehlen. Zudem hat sich Sascha Waldvogel in einen schon länger geplanten Urlaub verabschiedet. Von den fehlenden Spielern wird keiner kurzfristig zurückkommen. Gallmann hat sich diesbezüglich nie beklagt, doch den Qualitätsverlust kann er nicht auffangen. Niklas Eckert fiel zudem frühzeitig mit einer Gehirnerschütterung in Endingen aus. Keine guten Voraussetzungen für die kommenden Spiele, in denen mit Bad Dürrheim, Denzlingen und Auggen Gegner warten, die zwar deutlich mehr Punkte haben, in der Tabelle aber noch in Reichweite erscheinen.

Klar ist indes schon jetzt, dass Neustadt selbst mit zwei Siegen den vorletzten Platz nicht abgeben wird. Gallmann baut auf die zuletzt wieder ordentliche Leistung. „Wir haben vor dem Platzverweis sehr gut gespielt und auch danach waren wir präsent. Es gibt keine Vorwürfe an meine Mannschaft, auch weil wir diszipliniert unseren Spielplan verfolgt haben.“ Lange schnupperte die Elf an einem möglichen Punktgewinn. „Wir haben mit viel Leidenschaft gespielt. Daher tun mir die Spieler leid, dass wir uns nicht belohnt haben.“ Gallmanns Aufgabe ist es nun, die Fußballer wieder aufzubauen und neu zu motivieren. Nur mit diesen Eigenschaften könne die Hoffnung Bestand haben, auch in der zweiten Verbandsligasaison noch die Wende zu schaffen.

Klar scheint indes schon jetzt, dass die Hochschwarzwälder wohl nicht bereit sind, in der Winterpause personell gewaltig nachzurüsten. In diesem Punkt herrscht zwischen Vereinsführung, Trainer und Mannschaften offenbar Einigkeit.