Regionalsport Schwarzwald Benedikt Haibt: Jetzt geht es um Wichtigeres

Interview mit FC 08 Villingens Kapitän nach 4:1-Sieg gegen Weinheim

Fußball-Oberliga: Der FC 08-Kapitän war einmal mehr ein Vorbild für seine Mannschaftskollegen: Benedikt Haibt erzielte beim 4:1-Sieg gegen Weinheim drei Tore und bereitete einen Treffer vor. Der Villinger Offensivspieler präsentiert sich seit Wochen trotz großer Belastung in bestechender Form. Der SÜDKURIER fragte nach.

Wie wichtig war das heutige Spiel?

Zunächst mal war der Frust nach dem Pokalfinale riesengroß. Von daher ging es in diesem Spiel nur darum, wieder in den Spielrhythmus zu kommen und das negative Erlebnis etwas nach hinten zu schieben. Wir wollten gewinnen, und das haben wir geschafft. Jetzt geht es aber um Wichtigeres.

Lief die Partie so, wie man es im Vorfeld erwarten konnte?

In der ersten Halbzeit war es okay. In der zweiten haben wir etwas den Fuß vom Gas genommen, aber das war durchaus im Sinne des Trainerteams.

Und immerhin kamen drei Tore für Sie heraus.

Das ist schön und freut mich. Überbewerten möchte ich es aber nicht. Der Mannschaftserfolg zählt – von daher müssen wir jetzt in der Aufstiegsrunde alles geben.

Wie schätzen Sie die Chancen in der bevorstehenden Relegation ein?

Pirmasens scheint mir favorisiert zu sein. Letztlich sind es aber alles mehr oder weniger 50:50-Spiele, bei denen die Tagesform ein entscheidender Faktor sein wird. Klar ist: Wenn nicht jeder von uns an 100 Prozent Leistungsvermögen herankommt, wird es ganz schwer.