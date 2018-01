Regionalsport Schwarzwald Beide Titelverteidiger am Ball

FC Bad Dürrheim veranstaltet zwei Hallenturniere. FC 08 Villingen und FC Brigachtal Vorjahressieger

Hallenfußball: Der FC Bad Dürrheim richtet am Wochenende zwei gut besetzte Fußball-Hallenturniere aus. Zwölf Mannschaften, hauptsächlich aus dem Fußballbezirk Schwarzwald, spielen am Samstag um den Solemar-Cup. Am Sonntag kämpfen acht Teams um den SportVision-Uhlsport-Cup. Im vergangenen Jahr setzten sich der FC 08 Villingen (SportVision-Uhlsport-Cup) und der FC Brigachtal (Solemar-Cup) durch. Beide Titelverteidiger sind auch diesmal am Ball.

Mit dem Spiel BSV Nordstern Radolfzell gegen NK Zagreb Villingen startet am Samstag das erste Turnier um 9.30 Uhr. Beide Mannschaften spielen zusammen mit SV Spaichingen, FC Gutmadingen, FC Brigachtal und FC Bad Dürrheim II in der Vorrundengruppe A. Die zweite Gruppe (B) bilden der FC Hochemmingen, FC Unterkirnach, FC Pfaffenweiler, NK Hajduk Villingen-Schwenningen, SV Niedereschach und FV/DJK St. Georgen. Gespielt wird jeweils über zwölf Minuten. Die Gruppenspiele enden um 16 Uhr. Ab 16.06 Uhr werden die beiden Halbfinalpartien ausgetragen. Der Gruppensieger A gegen den Zweiten B und der Sieger B gegen den Zweiten A. Nach dem Spiel um Platz drei (16.32 Uhr) beginnt um 16.45 Uhr das Endspiel.

Das Turnier um den SportVision-Uhlsport-Cup beginnt am Sonntag um 11 Uhr mit der Partie FC Bad Dürrheim gegen den FC 08 Villingen U 19. Beide Teams spielen zusammen mit dem 1. FC Rielasingen-Arlen und dem FC Schonach in der Vorrundengruppe A. Die Vorrundengruppe B bilden der FC 08 Villingen, die A-Jugend des SV Zimmern, die DJK Donaueschingen und der FC Erzingen. Gespielt wird über einmal 14 Minuten. Die Halbfinalpartien werden um 14.14 Uhr und 14.29 Uhr angepfiffen. Es folgen die Platzierungsspiele um die Ränge sieben, fünf und drei, bevor ab 15.29 Uhr der Turniersieger ermittelt wird.

Auf die Sieger warten neben dem Wanderpokal attraktive Gutscheine. Am Samstag darf sich der Sieger über 300 Euro freuen, am Sonntag gar über 1200 Euro. Auch die Zweit- und Drittplatzierten werden noch prämiert. „Wir haben interessante Vereine für die Veranstaltung gewonnen. Das verspricht guten Fußball“, sagt Bad Dürrheims Vorsitzender Albrecht Schlenker.