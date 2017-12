Bei Cortinas ist Fisch hoch im Kurs

Wie Schwarzwälder Sportler und Trainer Weihnachten verbringen

Weihnachten ist die Zeit der Besinnung, Ruhe und Stille sowie die beste Zeit, um einmal innerlich herunterzufahren. Auch die Sportler aus dem Schwarzwald nutzen die Feiertage, um mit der Familie schöne Stunden zu verbringen. Einige dieser Sportler müssen aber auch an Weihnachten ran, andere haben sich selbst ein Fitnessprogramm erstellt und wieder andere legen einmal die Beine hoch.

Wild Wings-Trainer Pat Cortina ist offensichtlich ein großer Fisch-Fan. An Weihnachten gibt es bei den Cortinas in München Lachs, Tintenfisch und Dorade. Hinzu kommen noch Spaghetti in Weißweinsauce und ein Rote-Beete-Carpaccio. "Meine Tochter hat das Menü zusammengestellt und wir kochen alle gemeinsam", sagt Cortina. Die Bescherung gibt es ganz nach nordamerikanischer Tradition aber erst am 1. Weihnachtsfeiertag. Zeit zum Feiern bleibt Cortina in München nicht allzu viel. Am 23. Dezember spielen die Wild Wings abends in Mannheim und am 25. Dezember will der Trainer bereits wieder in Schwenningen sein.

Radsportler Domenic Weinstein wird nicht ganz auf den Sport verzichten. "Ich werde sicherlich einige Kilometer auf der Rolle fahren und im Fitnessstudio etwas tun. Das Training kennt keine Pausen", sagt der 23-jährige Unterbaldinger. Zunächst aber freut sich der Olympia-Teilnehmer von 2016 ganz auf die Familie. "Alle werden kommen und auch mein Opa ist am zweiten Weihnachtsfeiertag dabei. Da will ich die Zeit ganz genießen, gut essen und zumindest etwas abschalten."

Ganz auf Sport will Michelle Feuerstein, Spielführerin beim Volleyball-Drittligisten TV Villingen, an den Feiertagen verzichten. "Dafür fehlt mit die Zeit. Lieber bin ich da im Kreis der Familie und freue mich auf die Ruhe und die Geschenke." Heilig Abend wird sie bei den Eltern verbringen, den ersten Weihnachtsfeiertag mit der gesamten Familie und den zweiten Feiertag mit ihren Freund und dessen Eltern. "Ich freue mich auf das gute Essen und ein paar nette Stunden", sagt die Angreiferin. Die Volleyballerinnen starten nach den Feiertagen wieder mit dem Training, denn sie spielen am 5. Januar wieder um Punkte.

Der gebürtige Hochemmeringer Triathlet Dominik Sowieja ist aktuell verletzt und kann daher sein Trainingsprogramm nur bedingt durchziehen. "Ich werde Heilig Abend die Stunden ganz entspannt im Kreis meiner Familie verbringen, anschließend wohl noch Verwandte in Donaueschingen besuchen und die Zeit genießen." Überraschen lässt sich Sowieja, was heilig Abend und an den Feiertagen kulinarisch auf den Tisch kommt. "Wir haben da keinen Brauch. Zuletzt hat immer mein Vater etwas gezaubert. Jetzt lasse ich mich einmal überraschend, was es diesmal sein wird. Es war immer ein Genuss."

Team-Europameister wurde der Donaueschinger Leichtathlet Christoph Kessler und dazu Neunter bei der EM im 800 Meter-Lauf. "Ich werde am Samstag von Karlsruhe nach Donaueschingen fahren. Ich freue mich, die ganze Familie zu sehen. Leider kommt es nicht so oft dazu", sagt Kessler. Er will auch über die Feiertag etwas trainieren, freut sich aber zunächst einmal auf Heilig Abend. "Da gibt es bei uns immer Fondue. An den zwei Feiertagen lasse ich mich überraschen, was es da geben wird." Schon am 28. Dezember fährt der Mittelstreckenläufer wieder nach Karlsruhe, bevor es am 3. Januar ins Traningslager geht.

Bevor Jochen Burt, Tischtennissspieler von der TTG Furtwangen/Schönenbach Weihnachten feiert, gilt es am heutigen Samstag noch die letzten Geschenke zu besorgen. "Ich bin da immer etwas spät dran, aber ich weiß, was ich holen werde." Auch Burt freut ich auf ein paar angenehme Stunden mit der Familie. "Wir werden an den Feiertagen essen gehen. Jeder in der Familie darf sich da seinen speziellen Wunsch erfüllen", sagt der Furtwanger, der aber auch Sport treiben will. "Ich freue mich auf die Loipen, vor allem an der Martinskapelle. Zuletzt habe ich es zeitlich nicht geschafft, aber wenn an den Feiertagen das Wetter mitspielt, laufe ich Ski, denn nur die Beine hochlegen geht bei mir nicht."

Traditionell bei den Schwiegereltern verbringt Alen Velcic, Trainer der Panthers Schwenningen, mit der Familie Heilig Abend. "Da gibt es immer ganz leckeres Fleisch-Fondue, auf das ich mich schon jetzt freue." Am ersten Feiertag freut sich der Coach auf Tafel-Spitz mit Tomatensauce und Krautwickel. "Da ich aus zwei Kulturkreisen komme, versuche ich an Weihnachten beiden gerecht zu werden. Auf Geschenke wird bei uns verzichtet, wir spenden lieber etwas, denn es gibt viele Organisationen, die Hilfe brauchen", sagt Velcic. Ausgenommen ist die Tochter, die natürlich Geschenke von den Eltern bekommt.

Zweifacher Junioren-Europameister im Pool-Billard wurde 2017 der Donaueschinger Kevin Schiller. "Da ich in Bonn studiere, freue ich mich auf die nächsten Tage bei meinen Eltern. Ohne Training komme ich über die Feiertage aber nicht aus. Da gehen der Rhythmus und Sicherheit verloren. Wir werden die Ruhe genießen, gut essen und entspannen." Noch vor Silvester steht das nächste Turnier an.