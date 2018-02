Regionalsport Schwarzwald Baskets verspielen klare Führung

Oberliga-Damen verlieren gegen KSG Gerlingen. Auch Landesliga-Herren in eigener Halle geschlagen

Basketball, Oberliga Damen: BV Villingen-Schwenningen – KSG Gerlingen 56:65. (csd) Mit einem Traumstart eröffneten die Damen des Basketballvereins Villingen-Schwenningen die Partie gegen die KSG Gerlingen und lagen nach drei Minuten mit 6:0 vorne. Zwar kam der Gegner nun zu drei Punkten, aber dann legte VS erst richtig los. Der Gerlinger Coach versuchte zwar, den 12:0-Lauf des Gegners mit einer ersten Auszeit zu stoppen, aber nach dem ersten Viertel stand es bereits 20:7 für die Baskets. Felicia Käble (14 Punkte) und Anna Adams (10) nutzten diese Phase, um den Vorsprung weiter auszubauen. Beim Halbzeitstand von 36:19 war die Stimmung im Team geradezu euphorisch. Doch Trainer Sergey Tsvetkov warnte vor dem, was kommen würde. Neu eingestellt und voll motiviert würde Gerlingen aus der Kabine kommen. Daher dürfe man selbst auf keinen Fall in der Intensität nachlassen, sondern müsse sogar noch besser werden.

Tsvetkov behielt recht, denn Gerlingen hatte nun den Schlüssel zum Spiel gefunden und holte auf. Magere vier Punkte blieben vor dem wichtigen vierten Viertel noch als Vorsprung (42:38) für das Heimteam übrig. Selbst einfache Würfe fielen nicht mehr in den Korb, während die Gäste nun einen Lauf hatten. Ungeschickt verabschiedete sich Centerspielerin Christine Schell-Deking frühzeitig mit dem fünften persönlichen Foul. Das schwächte die Abwehr.

Bei zwei Punkten Vorsprung in der letzten Minute bekam Gerlingen zwei Freiwürfe zugesprochen. Dass beide Würfe verwandelt werden konnten, bedeutete den Ausgleich nach 40 gespielten Minuten. Da es im Basketball keine Unentschieden gibt, folgte die Verlängerung. In diesen fünf Minuten kämpften die Baskets verbissen, aber unglücklich, während Gerlingen nahezu alles gelang. Am Ende musste man den Gegnern zum 56:65 gratulieren. Für die Baskets spielten: Anna Adams (10), Anja Elbel (11), Birgit Kälble (4), Felicia Kälble (14), Natalia Kraft, Christine Schell-Deking (2), Susanne Schmidt (7), Imke Weißer (5), Michelle Werner (3).

Landesliga Herren: BV Villingen-Schwenningen – TV Konstanz 83:88. Baskets-Trainer Milen Dimitrov hatte elf Spieler zur Verfügung. Kjell Deking (11) eröffnete das Spiel mit seinen ersten Punkten. Daniel Piovano (12), Yannick Tias (6) und Viktor Kaufmann (30) von der Startformation zogen nach und sorgten für eine 9:0-Führung, so dass Konstanz mit ihrem Spielertrainer Dario Sisljagic die erste Auszeit nehmen musste. Danach setzte er sich selbst in Szene und startete mit drei verwandelten Dreiern die Aufholjagd. Trotzdem behaupteten sich die Gastgeber mit 20:13 nach dem ersten Viertel. Aber Dario Sisljagic, ein ehemaliger Panthers-Spieler und ein famoser Dreierschütze, ließ sich nicht verteidigen und führte sein Team zur Halbzeit heran.

Nach dem dritten Viertel führten die Gäste mit 61:71, doch die Gastgeber kamen in der letzten Minute bis auf einen Punkt zum 83:84 heran. Nun wurde es ein Krimi und Konstanz behielt die Nerven und erhöhte auf 83:86, bevor ein Spieler noch zwei Freiwürfe zugesprochen bekam und diese zum 83:88-Endstand verwandelte. Das einzig Positive an dieser Niederlage war, dass die Baskets das Hinspiel deutlich höher gewonnen hatten und damit im direkten Vergleich vorne liegen. Für die Baskets VS waren im Einsatz: Kjell Deking (11), Marvin Hipp (13), Viktor Kaufmann (30), Fabian König (5), Dominik Kupchik (4), Daniel Piovano (12), David Savija, Sajha Thiam (2), Yannick Tidas (6) und Marcel Wagner.