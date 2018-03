Regionalsport Schwarzwald Baskets geht die Puste aus

Oberliga-Damen verlieren in Nürtingen. Regelchaos bei Männern in der Landesliga

Basketball, Oberliga Damen: TG Nürtingen – BV Villingen-Schwenningen 58:53. (csd) Eine bittere Niederlage mussten die Damen des BV Villingen-Schwenningen am Wochenende bei der TG Nürtingen einstecken. Die Grippe gebeutelten Gäste mussten unter anderem auf ihren Trainer Sergey Tsvetkov verzichten, der von Birgit Kälble vertreten wurde. Einen kleinen Rückstand zu Spielbeginn von 19:16 konnten die Baskets zunächst gut wegstecken und drehten das Spiel bis zur Halbzeit auf 25:33. Die Schwarzwälderinnen konnten sich dabei vor allem auf die herausragende Trefferquote von Anna Adams verlassen, die am Ende auf 20 Punkte kam und damit Topscorer der Gäste wurde.

Nach der Pause erhöhten die Gastgeberinnen den Druck auf die ballführende Spielerin und konnten so einige Ballgewinne erzielen. Dennoch führten die Baskets mit 41:45 nach dem dritten Viertel und wollten den Vorsprung über die Zeit retten. Dabei ging jedoch die Lockerheit verloren und auch die Kräfte ließen nach. Die einfachen Würfe fehlten zunehmend und Felicia Kälble (zehn Punkte) rieb sich in Ballvortrag und Verteidigung immer mehr auf. Mit dem Publikum im Rücken zog Nürtingen auf 58:49 davon. Die Baskets gaben zu keinem Zeitpunkt die Hoffnung auf, am Ende reichte es jedoch nur noch für ein 53:58.

Trotz guter Moral mussten die Doppelstädter die Heimreise somit ohne Punkte antreten. Am kommenden Sonntag steht für die Baskets das letzte Saisonspiel an, das sie unbedingt mit einem Sieg abschließen wollen. Gegner ist der TV Derendingen, das Spiel findet um 16 Uhr in der Steppachhalle statt.

Für die Baskets VS spielten: Anna Adams, Anja Elbel, Felicia Kälble, Natalia Kraft, Birgit Mädge, Christine Schell-Deking, Susanne Schmidt, Imke Weißer und Michelle Werner.

Landesliga Männer: BG Illertal – BV Villingen-Schwenningen ausgefallen. Nach dreistündiger Fahrt kamen die Spieler und Trainer Milen Dimitrov mit einiger Verspätung in Vöhringen an, Grund war ein Stau auf der Autobahn. Der Schiedsrichter war von dieser Verspätung unterrichtet worden, er hatte zwischenzeitlich Kontakt mit der Geschäftsstelle aufgenommen. Aufgrund eines Missverständnisses teilte er den Gastgebern mit, dass sie nur 15 Minuten zu warten hätten, die Spieler aus der Doppelstadt standen jedoch erst 25 Minuten nach offiziellem Spielbeginn auf dem Parkett.

Zunächst jubelten die Illertaler über einen vermeintlichen Sieg, da sich der Unparteiische weigerte, das Spiel anzupfeifen. Im Nachhinein musste der Schiedsrichter nach einem Blick ins Regelbuch jedoch einräumen, dass ihm hier ein Fehler unterlaufen war. Die Begegnung wird nachgeholt, die Chance auf einen Auswärtssieg besteht für den BV also weiterhin. Gleichzeitig bedeutet diese Entscheidung jedoch, dass die rund sechs Stunden Fahrt erneut angetreten werden müssen.