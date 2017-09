Regionalsport Schwarzwald Baskets VS wieder unterm Korb

Saisonauftakt für Oberliga-Damen und Landesliga-Herren des BV Villingen-Schwenningen

Basketball, Oberliga Damen: BV Villingen-Schwenningen – SG Weinstadt (Sonntag, 15 Uhr, Steppachhalle). (csd) Die Oberliga-Damen des Baskets VS starten mit Trainer und Panthersspieler Sergey Tsvetkov in die neue Saison. Zwar hat das Team vier Spielerinnen wegen Studium, Ausbildung und Verletzung verloren, doch der Kader ist immer gut besetzt. Aus der Talentschmiede der SG Schramberg kommen zwei Spielerinnen dazu. Außerdem kam eine Regionalliga Spielerin aus Freiburg zur Ausbildung in den Schwarzwald und wird für die Baskets auflaufen.

Am Sonntag geht es gegen die Vertretung von der SG Weinstadt. Zwar hat die erste Krankheitswelle der Saison schon zugeschlagen, trotzdem werden dem Trainer im ersten Spiel mindestens zehn Spielerinnen zur Verfügung stehen. Wichtig ist, dass alle Positionen doppelt besetzt werden können, damit es immer eine Alternative gibt.

Landesliga Männer: BV Villingen-Schwenningen – VfL Kirchheim (Sonntag, 17 Uhr, Steppachhalle). Die Landesliga-Herren der Baskets haben ein echtes Personalproblem. Zwar werden sie zum Saisonstart eine schlagkräftige Truppe aufbieten können, aber schon jetzt ist absehbar, dass sie ohne Verstärkung aus der U18-Landesligamannschaft nicht über die Saison kommen werden. Außerdem hat sich Trainer Samba Thiam sehr spät entschlossen, das Team in die Saison 2017/18 zu führen. Auftaktgegner VfL Kirchheim tritt in der Landesliga gewöhnlich mit sehr jungen Talenten an. Auch die Baskets haben mit Dominik Herrmann ein Auswahltalent, der ansonsten für die JBBL in Tübingen spielt.

Der Nachwuchs des BS Villingen Schwenningen ist am Sonntag ebenfalls in der Steppachhalle unterm Korb. Um 10.45 Uhr spielt die U16-Mannschaft in der Landesliga gegen die SG Schramberg. Um 12.45 Uhr trifft das U18-Landesligateam auf die BG Bodensee.