Regionalsport Schwarzwald Baskets-Damen ohne Wurfglück von außen

Heimniederlage gegen Weinstadt. Landesliga Herren feiern knappen Heimsieg

Basketball-Oberliga Damen: BV Villingen-Schwenningen – SC Weinstadt 56:61. (csd) Die Damen der Baskets VS begannen das Spiel konzentriert und arbeiteten bis zum Ende des ersten Viertels einen 7-Punkte-Vorsprung heraus. Die gegnerische Mannschaft aus Weinstadt spielte konstant über die ganze Spielzeit eine Zonenverteidigung. Diese Abwehr wäre mit Würfen von außen zu knacken gewesen, aber die Gastgeberinnen hatten an diesem Tag keine gute Wurfquote von außerhalb der Zone. Daher konnte sich das Heimteam nur mit hoher Intensität in der Verteidigung im Spiel halten. Zur Halbzeit stand es 26:27 und nach dem dritten Viertel 41:40. Die flinken Gegnerinnen konnten immer wieder nur mit Fouls gestoppt werden. Weinstadt erhielt 34 Freiwürfe von der Linie zugesprochen, wobei sie 18 verwandelten. So dezimierte sich das VS-Team nach und nach, und am Ende mussten vier Spielerinnen vorzeitig mit dem fünften persönlichen Foul vom Feld. Weinstadt spielte nun seine Stärken aus, konnte im entscheidenden vierten Viertel noch zulegen und das Spiel mit 56:61 gewinnen. Trotzdem war Anja Elbel mit 17 Punkten Topscorerin der Partie. Sie wurde unterstützt von der gut aufgelegten Felicia Kälble (11). Baskets-Trainer Sergey Tsvetkov meinte nach dem Spiel: “Wir hätten das Spiel nicht verlieren müssen, aber am Ende entschieden die Würfe von außen. Daran werden wir arbeiten.“

Es spielten: Anna Adams (10 Punkte), Anja Elbel (17 Punkte, davon 1 Dreier), Johanna Eppler (2), Birgit Kälble (4), Felicia Kälble (11/1), Natalia Kraft (6), Christine Schell-Deking (2), Susanne Schmidt (4) und Michelle Werner.

Krimi mit Happy-End

Landesliga Herren: BV Villingen-Schwenningen – VfL Kirchheim 85:81. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Schade, dass wir am Ende die Nerven nicht besser im Griff hatten, aber Sieg ist Sieg.“ So kommentierte Baskets-Trainer Samba Thiam den Erfolg seiner Mannschaft. Besonders beeindruckt war der Trainer von seinem jüngsten Mannschaftsmitglied. Der 15-jährige Dominik Herrmann spielte mit einer Sonderlizenz und fügte sich mit 11 Punkten gleich gut in die Mannschaft ein. Souverän dirigiert wurde das Spiel von Viktor Kaufmann (19 Punkte). War er mal nicht auf dem Feld, übernahm Daniel Piovano (13 Punkte) seine Rolle, unterstützt von Marcel Wagner und Dominique Piovano. David Savija und Christian Okolie wirbelten unter den Körben, aber richtig heiß lief Kjell Deking (22 Punkte) auf seiner neuen Position als Small Forward. Seine vier erfolgreichen Dreipunktwürfe zwangen den Gegner, die Verteidigungsformation aufzulösen und ermöglichten Räume für den Zug zum Korb. Seit einer Woche neu im Team ist Sajha Thiam, der schon erste Akzente setzte. Am Ende wurde es noch ein Krimi, da viele Spieler mit vier Fouls kurz vor dem persönlichen Aus waren. Aber die Baskets retteten vier Punkte Vorsprung über die Ziellinie.

Es spielten: Kjell Deking (22 Punkte, 4 Dreier), Dominik Herrmann (11), Viktor Kaufmann (19/1), Christian Okolie (8), Daniel Piovano (13), Dominique Piovano (5/1), David Savija (3), Sajha Thiam und Marcel Wagner (4).