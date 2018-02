Regionalsport Schwarzwald Baskets-Damen erleben Wechselbad der Gefühle

Oberliga-Heimspiel verloren. Landesliga-Herren feiern wichtigen Sieg

Basketball, Oberliga Damen: BV Villingen-Schwenningen – TSV Malmsheim 53:64. (csd) Dieses Spiel war ein Wechselbad der Gefühle für Trainer, Zuschauer und Spielerinnen. Kein Team konnte sich zunächst entscheidend absetzen. Das Heimteam lag nach dem ersten Viertel mit zwei Punkten und zur Halbzeit mit vier Punkten minimal vorne. Nur kurz nach der Halbzeitpause wurden zwei Fast-Break-Situationen durch Anja Elbel belohnt und die Baskets konnten sich mit 10 Punkten absetzen. Sofort kam vom Gegner eine Auszeit, um den Spielfluss der Gastgeberinnen zu unterbrechen. Das zeigte Wirkung und Malmsheim kam bis zum Beginn des letzten Viertels (43:41) bis auf zwei Punkte heran. Obwohl Anna Adams, Anja Elbel und Felicia Kälble zweistellig punkteten, blieben einige Chancen ungenutzt. Malmsheim hingegen gelangen nun völlig überraschend mehrere Dreipunktewürfe hintereinander. In der Schlussphase versuchten die Baskets, die Zeit mit frühzeitigen Fouls zu stoppen, aber auch von der Freiwurflinie war Malmsheim nicht in Verlegenheit zu bringen. Damit war die Niederlage für das Team von Trainer Sergey Tsvetkov besiegelt.

Landesliga Herren: BV Villingen-Schwenningen – TS Göppingen 75:68. Ein mit zehn Spielern gut besetzter Kader, dazu mit Milen Dimitrov ein engagierter Trainer auf der Bank und Viktor Kaufmann (Topscorer mit 26 Punkten) im Spielaufbau: Damit legten die Baskets den Grundstein zum Sieg. Auch vom 36:42-Halbzeitrückstand ließen sich die Baskets aus der Ruhe bringen. Yannick Tidas (14) und Kjell Deking (13) dominierten unter den Körben und fischten in Offensive wie in Defensive viele Rebounds ab. Die beiden Jugendspieler Dominik Kupchik (8) und Dominik Herrmann (7) waren konditionell topfit und halfen mit, den Rückstand bis zum Ende des dritten Viertels in eine 62:51-Führung umzuwandeln. Diesen Vorsprung konnte man dank einer guten Teamleistung bis zwei Minuten vor Spielende halten, als Göppingen anfing, nur noch mit Dreipunktewürfen abzuschließen und die Angriffe der Spieler aus VS mit Fouls zu stoppen. Doch auch von der Freiwurflinie wirkten die Gastgeber sicher und gewannen das Spiel verdient mit 75:68.