Regionalsport Schwarzwald Ball rollt in der Bezirksliga: SV Geisingen nimmt Favoritenrolle an

Ball rollt in der Bezirksliga: SV Geisingen nimmt Favoritenrolle an

Start in die zweite Saisonhälfte. Spannung an der Spitze und im Tabellenkeller

Fußball-Bezirksliga: Obwohl in der Bezirksliga noch einige Nachholspiele ausstehen, startet das Bezirksoberhaus am Wochenende mit dem kompletten 18. Spieltag. Spannung ist an beiden Enden der Tabelle garantiert. An der Spitze haben noch sechs Teams realistische Chancen auf einen der ersten zwei Plätze, wobei der SV Geisingen mit dem Titelgewinn und dem Landesliga-Aufstieg einen neuen Eintrag in die Vereinshistorie anstrebt. Ebenfalls sechs Mannschaften kämpfen am Tabellenende um den Klassenerhalt, doch einige davor platzierte Teams sollten sich noch nicht zu sicher fühlen. Bei möglicherweise drei Absteigern kann es durchaus Mannschaften erwischen, die aktuell noch nicht zu diesem Kreis zählen. Der SÜDKURIER hat im Vorfeld der zweiten Saisonhälfte bei den Verantwortlichen nachgefragt:

Beste Ausgangslage

Von Platz eins geht der SV Geisingen in Teil zwei der Bezirksliga Saison. Nach den Abgängen der routinierten Spieler Tomasic und Brozovic besetzte Geisingen die Torhüter-Position mit dem Kroaten Dominik Sestak neu. Mit Dino Ivastinovic und Efstathios Stafaridis kamen noch zwei Spieler hinzu. Spielertrainer Marijan Tucakovic hat in der jüngeren Vergangenheit nie einen Hehl daraus gemacht, dass er mit seinem Team die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga anstrebt. „Wir werden als Favorit gehandelt und nehmen die Rolle an. Wenn alle Spieler gesund sind und die Jungs ihr Potenzial abrufen, sind wir schwer zu schlagen“, sagt Tucakovic selbstbewusst. Personell sind die Geisinger stark besetzt und stiegen als einer der ersten der 16 Bezirksligisten wieder in die Vorbereitung ein.

Gute Vorbereitung

Mit 34 Punkten aus den ersten 16 Spielen hat der FC Pfaffenweiler bisher eine starke Saison gespielt. Diese Ausgangsposition gibt der Elf um Spielertrainer Patrick Anders, der bereits im Januar für kommende Saison verlängerte, alle Chancen, um auch nach dem 30. Spieltag einen der Spitzenplätze zu belegen. „Wir wollen die Platzierung verteidigen. Es soll an der Tabellenspitze spannend bleiben. Wir sind trotz der schwierigen äußeren Bedingungen gut vorbereitet“, sagt Anders. Fünf Testspiele zog Pfaffenweiler durch und weilte am vergangenen Wochenende beim Partnerverein VfR Pfaffenweiler im Trainingslager. Torhüter Toni Rösch ist nach Karlsruhe umgezogen, will aber zu den Punktspielen vor Ort sein.

Bisheriger Assistent nun Cheftrainer

Von Platz drei und mit dem neuen Trainer Steffen Breinlinger (für Heinz Jäger) geht der FC Gutmadingen in die zweite Saisonhälfte. Neuzugänge gab es in Gutmadingen keine. Umso mehr hoffen die Gutmadinger, dass die vier langzeitverletzten Spieler Nicky Taubert, Lukas Riedmüller, Dominik Maus und Darius Steiner wieder komplett zur Verfügung stehen. Alle vier sind fest eingeplant, um eventuell doch gleich im ersten Anlauf die Rückkehr in die Landesliga zu schaffen. „Wir hatten im Trainingslager in der Schweiz gute Bedingungen und auch alle anderen Testspiele durchgezogen. Bei uns sind nur zwei Trainingseinheiten ausgefallen. Wir wollen die nächsten Wochen vorne mitmischen, wobei wir keine konkrete Platzierung als Ziel ausgegeben haben. Wichtiger ist, technisch und taktisch alles abzurufen. Dann klappt es auch mit einer guten Platzierung“, so Breinlinger.

Defensivarbeit als Basis

In seiner zweiten Saison im Bezirksoberhaus ist der FC Hochemmingen auf einem guten Weg, den vierten Abschlussplatz aus der vergangenen Saison zu bestätigen. Vor allem die starke Abwehrleistung, 15 Gegentreffer in 15 Spielen, ist eine Basis für die bisher starken Eindrücke. Trainer Mario Maus hat bereits für die Saison 2018/19 verlängert, sodass zeitnah wohl auch die meisten Spieler dies tun werden. „Wichtigstes Ziel und unser Anspruch ist es, in der Tabelle nicht abzufallen und die bisherigen Leistungen zu bestätigen. Wir müssen defensiv weiterhin so gut arbeiten. Unser Blick geht nach oben. Wir wollen die Liga an der Spitze spannend halten“, sagt Mario Maus. Mit Jan Vollmer (zurück aus dem Ausland) gibt es eine Verstärkung.

Königsfeld will angreifen

Als Vizemeister der Vorsaison galt der nochmals verstärkte FC Königsfeld vor dem ersten Spieltag als einer der aussichtsreichsten Titelanwärter. Zwischen dem fünften und dem neunten Spieltag fiel Königsfeld von Platz eins auf Rang sechs zurück und geht mit sieben Punkten Rückstand auf den Tabellenführer in die zweite Saisonhälfte. Allerdings haben die Königsfelder, zusammen mit dem SV Überauchen, die bisher wenigsten Spiele (14) ausgetragen. „Es wäre naiv, sechs oder sieben Punkte dazuzurechnen. Auch diese Zähler in den Nachholspielen müssen wir uns hart erkämpfen“, warnt Spielertrainer Jörg Holik. Zielsetzung der Königsfelder ist es dennoch, ganz oben anzugreifen und bereit zu sein, wenn die Konkurrenten patzen. Mit Tom Zepf (Rückkehr nach Dauchingen) gibt es einen Abgang. Dass die Elf in der Vorbereitung nur ein Freundschaftsspiel ausgetragen hat, bewertet Holik als großen Nachteil. Umso mehr gelte es in den Punktspielen, schnell die Form zu finden.

Blick geht auch zum Pokal

Vor der Saison gehörte der FV Tennenbronn zu den möglichen Kandidaten für die ersten zwei Plätze. Zwischenzeitlich ist der Rückstand nach ganz oben schon angewachsen, zumal Tennenbronn auch die meisten Spiele (17) absolviert hat. Mit Trainer Carmine Italiano verfolgen die Tennenbronner einen langfristigen Plan. Italiano wird auch in der Saison 2018/19 die Mannschaft trainieren. „Wenn wir auf Platz fünf oder sechs über die Ziellinie gehen, wäre ich im ersten Jahr zufrieden. Nach ganz oben ist der Zug ohne uns abgefahren. Gleichzeitig wollen wir versuchen, im Bezirkspokal erfolgreich zu sein. Wir nehmen diesen Wettbewerb sehr ernst“, sagt Italiano. Da steht seine Elf im Viertelfinale und gastiert beim B-Ligisten FC Gütenbach (4. April). Zurück ist nach seiner Meniskusverletzung Fabian Pfundstein. Patrick Hilpert hat sich für ein halbes Jahr ins Ausland verabschiedet. In Achkarren hat Tennenbronn ein Trainingslager absolviert.

Polster geschaffen

Aufsteiger DJK Donaueschingen II wurde vor der Saison eine belebende Rolle in der Bezirksliga zugetraut. Bisher ist die Elf dem gerecht geworden. Starke 27 Punkte sammelt die DJK bisher ein. Trainer Erich Thurow gelang es, eine ausgeglichene Mannschaft aufzubauen, für die ein einstelliger Abschlussplatz keine Utopie ist. „Die Ausgangsposition ist ordentlich. Wir haben uns ein kleines Polster auf die Abstiegszone geschaffen. Wir sollten aber nicht zu sicher sein, denn der Vorsprung kann schnell aufgebraucht sein. Wir sind in der Lage, eine gute zweite Saisonhälfte zu spielen und die Eindrücke aus der Vorrunde zu bestätigen. Über allem steht aber immer noch der Klassenerhalt“, sagt Thurow.

Problemloser Übergang

Der TuS Bonndorf geht mit dem neuen Trainer Björn Schlageter in die zweite Saisonhälfte. Schlageter wirkte bisher als Co-Trainer und übernahm nach dem bereits im November angekündigten Rücktritt von Nils Boll das Amt. „Auch für mich kam der Abschied von Nils überraschend. Der Übergang wurde aber problemlos vollzogen. Die Jungs ziehen weiterhin sehr gut mit“, sagt Schlageter, der zunächst bis zum Saisonende beim TuS zugesagt hat. Seine Elf beginnt die zweite Saisonhälfte mit einem Heimspiel gegen das Schlusslicht SG Riedböhringen/Fützen. „Es gibt in der Liga keine leichten Gegner. Egal wo die Mannschaften stehen, wir nehmen sie alle ernst“, fügt Schlageter an. Er hat kein Saisonziel anhand einer Tabellenplatzierung ausgegeben, will stattdessen mehr die Entwicklung der Mannschaft vorantreiben.

Letzte Halbserie mit Bärmann

Vom letzten einstelligen Platz aus geht der FC Dauchingen in die restlichen 13 Punktspiele der Saison. „Wir haben lange auf einem schneefreien Platz trainiert und alle Spieler haben toll mitgezogen. Taktisch hätte es noch etwas mehr sein können. Wenn wir gut in die zweite Saisonhälfte starten, sollte der Tabellenplatz haltbar sein“, sagt Trainer Uli Bärmann, der am Saisonende aufhört und neuer Coach beim Landesligisten FC Löffingen wird. „Mein Abschied war nur kurz ein Thema. Ich glaube nicht, dass sich einige Akteure hängen lassen. Wir wollen gemeinsam den bestmöglichen Abschluss schaffen. Wenn bei unserem kleinen Kader alle gesund bleiben, werden wir es auch schaffen“, ist Bärmann zuversichtlich.

Zuerst Lehrgeld gezahlt

Mehr Anpassungsschwierigkeiten als zunächst erwartet hatte Aufsteiger FV Marbach, der vor allem auf eigenem Platz lange ohne Sieg blieb. Trainer Michael Henseleit hat bereits im Januar für eine weitere Saison zugesagt. Die Marbacher starten am Samstag mit dem Gastspiel beim Spitzenreiter Geisingen. „Wir freuen uns auf die Partie und haben nach der 0:2-Niederlage auf eigenem Platz etwas gutzumachen“, sagt Henseleit, der in der Tabelle eine Verbesserung „um ein, zwei Plätze“ anstrebt. „Wir mussten zu Saisonbeginn etwas Lehrgeld zahlen. Jetzt haben wir uns akklimatisiert und wollen eine bessere Rück- als Vorrunde spielen, was auch machbar ist“, sagt der FVM-Coach. Er wünscht sich eine bessere Spielkontrolle. „Wir haben einige Mal eine Führung aus der Hand gegeben. Da sollten wir cleverer auftreten“, ergänzt Henseleit.

Potenzial für mehr

Mit 18 Punkten geht der SV Hölzlebruck in die zweite Saisonhälfte, nach der sich Trainer Andreas Binder verabschiedet und von Tobias Urban ersetzt wird. Binder ist zuversichtlich, dass seiner Elf eine gute Abschlussplatzierung gelingen wird. „Zuerst geht der Blick in der Tabelle nach unten. Wir haben nicht viel Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Wenn wir schnell unsere Form finden, ist aber auch Rang sechs noch machbar. Wir brauchen zunächst einmal 12 bis 15 Punkte. Je schneller wir die holen, desto besser.“ Binder sieht offensiv viel Qualität in seiner Mannschaft und arbeitete in der Vorbereitung daran, defensiv wieder stabiler zu stehen, um die Zahl der Gegentreffer einzudämmen. Nach den Plätzen fünf und sechs in den vergangenen zwei Spielzeiten ist ein ähnlicher Erfolg für die Hölzlebrucker erstrebenswert.

Trainer-Duo im Amt

Mit einem Trainer-Duo startet der SV TuS Immendingen in die restlichen 15 Punktspiele. Neben Kadir Ibis ist nun auch der erfahrene Naser Berisha wieder an Bord. Ibis geht zuversichtlich in die zweite Saisonhälfte. „Wir haben uns im Trainingslager am Gardasee gut vorbereitet. Viele langzeitverletzte Spieler sind zurück, sodass wir mit einem Kader von 18 Spielern starten werden. Kommen wir ohne Personalsorgen durch, ist ein sicherer Mittelfeldplatz machbar. In jedem Fall wollen wir Zittereinlagen vermeiden“, sagt Ibis. Er sieht sowohl in der Offensive als auch in der Defensive Steigerungsmöglichkeiten bei seiner Mannschaft.

Brigachtal will keinen Druck

Nach einem Horrorstart hat sich der FC Brigachtal in der zweiten Hälfte der Vorrunde gefangen. Bis zum neunten Spieltag im Besitz der roten Laterne, überwintert die Elf aktuell auf Platz 13. Mit dem Trainerwechsel, der routinierte Werner Bucher übernahm, ging es bei den Brigachtalern aufwärts. Nun hofft Bucher, dass seine Elf möglichst schnell an die Partien vor der Winterpause anknüpft. Da einige langzeitverletzte Spieler wieder zur Verfügung stehen, bieten sich im personellen Bereich neue Möglichkeiten, die in einem stärkeren Konkurrenzkampf und einer mannschaftlich höheren Qualität münden sollen. „Wir brauchen gleich im ersten Spiel gegen die DJK Donaueschingen II einen Sieg, damit kein Druck aufkommt. Ich möchte mich frühzeitig von den letzten drei Plätzen distanzieren. An mehr sollten wir in dieser Saison nicht denken“, sagt Bucher. Eine Woche vor den Punktspielen holte sich Brigachtal im Trainingslager in Bad Krozingen den Feinschliff.

Neuling kennt nur ein Ziel

Nach dem Durchmarsch von der Kreisliga B in das Bezirksoberhaus war allen bei der SG Riedöschingen/Hondingen vor der Saison klar, dass in der Bezirksliga nur der Klassenerhalt zählt. In der Winterpause stieg mit Heinz Jäger (vorher Gutmadingen) ein neuer Trainer ein, der zusammen mit Kapitän Björn Werhan die Mannschaft leitet. Mit Jens Deschle kam ein Spieler vom SV Mundelfingen zurück. „Unser Ziel kann nur heißen, drei Teams hinter uns zu lassen“, sagt Werhan. Im Trainingslager in Friedrichshafen habe die Mannschaft gut gearbeitet. „Wir müssen defensiv stabiler werden. Es muss auch einmal ein 1:0-Sieg für drei Punkte reichen. Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Ziele erreichen werden“, ergänzt Werhan.

Zwei neue Hoffnungsträger

Seit eineinhalb Jahren hat das Verletzungspech die Mannschaft des SV Überauchen fest umklammert. Immer wieder fallen wichtige Leistungsträger länger aus, was sich auf die Ergebnisse niederschlug. Für die zweite Saisonhälfte bilden Frank Albrecht und Sigurd Bickmann ein Trainer-Duo. Klares Ziel ist der Klassenerhalt, der auch machbar sein sollte, wenn alle Spieler wieder zur Verfügung stehen. „Wir haben jetzt 17 fitte Spieler im Kader. Neu sind zwei Flüchtlinge, die bisher einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen haben und uns weiterbringen werden“, hofft Bickmann. Trainiert wurde hauptsächlich in der Halle, sodass das Spielverständnis zum Auftakt wohl noch nicht so ausgeprägt sein wird. Bickmann: „Für uns kann es in den nächsten Wochen nur um den Ligaerhalt gehen. Alles andere wäre illusorisch.“

Trainer-Duo übernimmt Schlusslicht

Das Tabellenschlusslicht SG Riedböhringen/Fützen hat in der Winterpause mit Fabian Jakob (FC 08 Villingen II), Adrian Stöckle (pausierte beruflich) und Fabian Müller (A-Jugend FC Schaffhausen) drei Zugänge gewonnen. Hinzu kommen Spieler, die in den vergangenen Monaten längere Zeit verletzt ausfielen. Die wichtigste Veränderung gibt es beim Trainer. Vom bisherigen Übungsleiter Frank Berrer trennten sich die Verantwortlichen in der Winterpause. In der vergangenen Woche wurden Siegfried Andräß und Jürgen Frank bei der SG als neues Trainer-Duo präsentiert. Zwischenzeitlich gab es eine interne Lösung mit Michael Schrempp an der Spitze, der sich nun wieder der zweiten Mannschaft widmet. „Für uns Trainer ist es eine große Herausforderung. Wir wollen die Mannschaft in der Bezirksliga halten. Wichtig wird sein, wieder Selbstvertrauen aufzutanken und defensiv sicherer zu stehen. Offensiv sind wir immer in der Lage Tore zu schießen“, sagt Andräß.