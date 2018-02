Regionalsport Schwarzwald Bahnrad-WM ohne Domenic Weinstein

Unterbaldinger nicht nominiert

Bahnradsport: (daz) Am heutigen Mittwoch beginnt in Apeldoorn/Niederlande die Weltmeisterschaft im Bahnradsport. Dafür wurde im Januar vom Bund Deutscher Radfahrer auch der Unterbaldinger Domenic Weinstein für die Einzel- und Mannschaftsverfolgung nominiert, der allerdings schon damals ein großes Fragezeichen hinter einen Start setzte. Weinstein litt seinerzeit unter einer Viruserkrankung. Jetzt steht fest: Weinstein hat es nicht geschafft. "Schweren Herzens müssen wir in Apeldoorn auf ihn verzichten und hoffen, dass er bis zum Beginn der Olympia-Qualifikation im weiteren Verlauf des Jahres wieder fit ist", sagt Bundestrainer Sven Meyer.

Für Weinstein war es indes eine Verkettung unglücklicher Umstände. "Erst hatte ich Knieprobleme, dann war ich bei der Bundeswehr und schließlich kam die Erkrankung hinzu. In der Summe ist das einfach zu viel, um Top-Leistungen zu bringen." Weinstein bleibt somit nichts anders übrig, als vor dem Fernseher seinen Teamkameraden die Daumen zu drücken. "Als Tourist wollte ich auch nicht nach Holland fahren. Ich habe stattdessen in Eigenregie ein Trainingslager für mich in Italien organisiert, um die Form wieder aufzubauen", sagt der 23-Jährige. Die nächste gemeinsame Maßnahme mit der Nationalmannschaft steht für den Unterbaldinger erst im April an.