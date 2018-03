Regionalsport Schwarzwald Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu: Meine Jungs sind total am Boden

Verbandsligist aus der Kurstadt gibt beim Offenburger FV zweimal eine Zweitore-Führung aus der Hand

Fußball-Verbandsliga: Offenburger FV – FC Bad Dürrheim 4:3 (1:2). (wmf/jn) Obwohl die Bad Dürrheimer früh mit 0:2 und bis zur 85. Minute mit 1:3 führten und bereits wie die klaren Sieger aussahen, verließen die Kurstädter letztlich als Verlierer den Platz. Vor nur 117 Zuschauern drehten die Offenburger bei winterlicher Witterung in der Schlussphase die Partie und bleiben dank des 4:3-Erfolges im Karl-Heitz-Stadion weiter ungeschlagen.

Bad Dürrheim überzeugte von Beginn an und war bis zur 70. Spielminute die klar bessere Mannschaft, taktisch sehr gut eingestellt und torgefährlich. Tiefstehend mit zwei Viererketten setzten die Gäste mit Spielmacher Nico Tadic, Sime Fantov und Ali Sari mit sporadischen Angriffen die Abwehr des Offenburger FV bereits in der Anfangsphase mächtig unter Druck. Dass das Team von Trainer Reiner Scheu bereits nach 16 Minuten mit 0:2 in Führung lag, war dem Umstand geschuldet, dass die Gäste hellwach und sehr präsent im Mittelfeld die Partie eröffneten. In Minute 9 nahm Ali Sari freistehend eine Grundlinienflanke am langen Pfosten an und jagte das Leder zur Gästeführung in die Maschen. Der OFV fand nach wie vor nicht die erforderliche Bindung zum Spiel und wehrte die Angriffe der Gäste nur halbherzig ab, sodass sich in der 16. Minute nach einer zu kurzen Abwehr den Gästen die Chance bot, die Führung auszubauen. Sari, Tadic und Fantov hatten in einem regelrechten Powerplay die Möglichkeit, nacheinander an der Strafraumgrenze abzuziehen, sodass Fantov im dritten Versuch die 0:2 Führung gelang.

In Minute 27 fiel der Anschlusstreffer. Der Offenburger Marco Petereit setzte sich auf halblinks im gegnerischen Strafraum durch, bediente mit einem Querpass Dimitrios Tsolakis, der aus kurzer Distanz zum 1:2 traf. Zwar kam der OFV nun etwas besser ins Spiel, doch blieben die Gäste weiterhin spielbestimmend. Nachdem sich Petereit kurz vor der Halbzeitpause bei einem Zusammenprall mit Bad Dürrheims Torhüter Jonas Kapp im Gästestrafraum verletzte und daraufhin in der 46. Minute ausgewechselt werden musste, führte diese diskussionswürdige Spielszene bei den Zuschauern und der Mannschaftsführung des OFV zu lautstarken Protesten, zumal in dieser Schlüsselszene ein Foulspiel des Gästetorwarts gesehen wurde, der Pfiff des Unparteiischen allerdings ausblieb.

Mit dem Treffer zum 1:3 durch Raphael Bartmann in der 62. Minute schienen die Kurstädter endgültig auf der Siegerstraße. OFV-Trainer Kai Eble reagierte und brachte mit der Einwechslung von Nordogan Gür, Johannes Geyer, Jan Kahle und Simon Leopold neuen Schwung in die Begegnung. Wie ausgewechselt präsentierte sich plötzlich der OFV ab der 70. Minute. Zunächst gelang Fabian Feißt in der 85. Minute der 2:3 Anschlusstreffer. Nun war Dampf im Kessel, denn Jan Kahle und Abwehrchef Nico Schlieter hielt es nicht mehr in der Abwehr. Beide schalteten sich druckvoll mit Louis Beiser-Biegert ins Angriffsgeschehen ein. Offenburg warf alles nach vorne und schnürte die Gäste regelrecht in deren Hälfte ein. OFV- Torwart Florian Streif agierte kurz hinter der Mittellinie als Libero. Die Gäste verloren in der Defensive zusehends die Übersicht und Ordnung, so dass das Drama seinen Lauf nahm und die Gastgeber das Spiel noch drehten. Zunächst scheiterte Nurdogan Gür, als Dennis Becker seinen Torschuss auf der Torlinie abwehrte. Plötzlich stand Dimitrios Tsolakis im Mittelpunkt, als ihm in der 89. Minute nach einem Distanzschuss mit einem abgefälschten Ball der 3:3 Ausgleich gelang. Nach einer Faustabwehr von Schlussmann Jonas Kapp in der 94. Minute nahm erneut Tsolakis Maß und markierte Sekunden vor dem Abpfiff aus 16 Metern den 4:3-Siegtreffer in einer Begegnung, in der die Gäste unter Wert geschlagen wurden.

Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu sagte nach dem Spiel: „Meine Jungs sind total am Boden. Die Niederlage ist für uns sehr bitter, zumal wir bis kurz vor Schluss eine gute Partie abgeliefert und Sekunden vor dem Abpfiff das Spiel noch verloren haben. Ein Punkt wäre verdient gewesen.“ OFV-Trainer Kai Eble meinte: „Das war von uns zunächst ein unfassbar schlechtes Spiel. Dennoch bin ich stolz auf die Mentalität meiner Mannschaft. Fußball kann manchmal furchtbar grausam sein.“ Tore: 0:1 (9.) Sari, 0:2 (16.) Fantov, 1:2 (27.) Tsolakis, 1:3 (62.) Bartmann, 2:3 (85.) Feißt, 3:3 (89.) Tsolakis, 4:3 Tsolakis (94.). ZS: 117 SR: Huy Thao Lamy (Lingolsheim)

FC Bad Dürrheim: Kapp, Becker, Bah, Sevimli (88. Rönnefarth), Bartmann, Sari (80. Cil), Tadic, Fantov, Woelke, Schaplewski, Detta

