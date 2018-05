Regionalsport Schwarzwald Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu: "Konstanz ist bei uns ein Fremdwort"

Schwarzwälder Verbandsligist steckt zwei Spiele vor Saisonende in großen Nöten

Fußball-Verbandsliga: Zwei Spieltage vor Abschluss der Saison zeichnet sich immer deutlicher ab, dass der FC Bad Dürrheim nach fünf Jahren im südbadschen Oberhaus wieder zurück in die Landesliga muss. Zu wenig war am Samstag das 3:3-Unentschieden gegen den SV Kuppenheim. Die Kurstädter verpassten es, den Gegner tiefer in die Abstiegszone zu ziehen und selbst die eigene Ausgangslage zu verbessern. „Wenn wir alle realistisch sind, muss der fünftletzte Platz unser Ziel sein. Dann hätten wir noch eine Chance, wenn sich der Vizemeister noch für die Oberliga qualifiziert und es nur vier Absteiger geben wird“, sagt Trainer Reiner Scheu.

Der Fußball-Lehrer sah am Samstag von seiner Mannschaft „eine gute Leistung“. Die Elf habe an bessere Spiele angeknüpft. Umso ärgerlicher sei es, dass dem 0:1 ein individueller Fehler vorausgegangen sei. Scheu: „Der Treffer war ein Geschenk an die Gäste.“ Letztlich seien es solche Aussetzer, die den Kurstädtern möglicherweise den Klassenverbleib kosten werden. „Konstanz war in der Saison bei uns ein Fremdwort. Es gab über einen längeren Zeitraum gute, aber auch viele weniger gute Leistungen. Wir fallen in vielen Spielen im Vergleich zu einigen hinter uns platzierten Mannschaften nicht ab, aber die Schwankungen waren doch zu groß“, analysiert Scheu.

Immer wieder sind es Fehler in der Defensive, die Punkte und eine bessere Platzierung kosten. Häufig ist es nicht möglich, so viele Tore zu schießen, wie die Elf kassiert, zumal Bad Dürrheim keinen Top-Torjäger hat. Scheu: „Kuppenheim kommt zu fünf Chancen und erzielt drei Tore. Wir haben ungleich mehr Möglichkeiten und treffen ebenfalls nur dreimal ins Netz. Das ist der Unterschied.“

Wohin die Reise der Kurstädter führt, kann sich schon am Mittwochabend entscheiden, wenn die Bad Dürrheimer beim sechs Punkte schlechter platzierten FC Singen antreten. Dort müssen drei Zähler her, um die Minimalchance zu wahren. Ansonsten wäre am Sonntag das letzte Punktspiel der Saison auf eigenem Platz gegen den SC Lahr fast schon bedeutungslos. Singen ist seit dem vergangenen Wochenende bereits abgestiegen, was die fußballerische Misere zwischen Bodensee und Schwarzwald verdeutlicht. Zusammen mit dem FC Neustadt wandern nun bereits zwei Verbandsligisten in die Landesliga. Bad Dürrheim könnte der dritte Vertreter sein, sollte es am Mittwoch keinen Sieg geben.

Die bisher 95 Gegentreffer des FC Singen machen Hoffnung, dass die Dürrheimer im Hegau ebenfalls treffen können. Somit wird einmal mehr die eigene Abwehrarbeit über den Spielausgang entscheiden. Zu viele Gegentreffer sind diesmal nicht erlaubt. Scheu: „Wir haben uns in der Saison zu oft selbst bestraft. Jetzt wäre der passende Zeitpunkt, sich einmal zu belohnen.“