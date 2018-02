Regionalsport Schwarzwald Bad Dürrheims Trainer Greguric bangt und hofft

Verbandsliga-Volleyballerinnen aus Bad Dürrheim und Villingen spielen beide in Kirchzarten

Volleyball-Verbandsliga, Damen: SV Kirchzarten – TB Bad Dürrheim (Samstag, 14.30 Uhr). (gre) Nachdem die Bad Dürrheimer Volleyballerinnen am vergangenen Spieltag durch krankheitsbedingte Ausfälle stark reduziert warn, hofft Trainer Zdravo Greguric am heutigen Samstag auf mehr personellen Alternativen auf den verschiedenen Positionen. Wie viele Spielerinnen in diesem wichtigen Spiel dabei sein werden, ist noch ungewiss, denn die Grippewelle hatte das Dürrheimer Team auch in dieser Woche weiter im Griff. In einer einzigen Trainingseinheit waren nur fünf Spielerinnen.

"Kirchzarten steht mit zwölf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und wird im Kampf gegen den Abstieg mit Sicherheit große Gegenwehr leisten. Umso wichtiger wird es sein, dem Gastgeber mit einem stark besetzten Team entgegenzutreten. Wir dürfen dieses Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Kirchzarten ist kämpferisch stark und wird uns alles abverlangen", sagt Greguric.

Bisher steht hinter dem Einsatz der Spielerinnen Ine Krukenberg, Jessica Hils, Nicole Ebner und Andrea Greguric ein dickes Fragezeichen. "Es bleibt die Hoffnung, dass sich viele Spielerinnen zurückmelden und auch die nötige Kraft haben, um aus Kirchzarten mit einem Erfolg zurückzukehren", ergänzt Greguric.

Becker lobt fruchtbare Aussprache

SV Kirchzarten – TV Villingen II (Samstag, 14.30 Uhr). (daz) Durch die jüngsten zwei 0:3-Heimniederlagen gegen Waltershofen und Bad Krozingen haben sich die Villinger aus dem Titelrennen verabschiedet. Zwar steht das Team von Trainer Dirk Becker weiterhin auf Rang zwei, hat aber im Vergleich zu den Konkurrenten die meisten Spiele ausgetragen. Jetzt gilt es, sich in den letzten zwei Punktspielen der Saison noch einmal achtbar aus der Affäre zu ziehen. Am Samstag geht es zum Tabellenvorletzten, der ganz andere Sorgen hat. Kirchzarten kämpft um den Ligaerhalt und muss unmittelbar vor der Partie gegen die Villingerinnen gegen den TB Bad Dürrheim spielen. Das sollte die Chance der Villingerinnen sein, denn Kirchzarten wird gegen das TB-Team sicherlich Kräfte lassen. In eigener Halle setzte sich Villingen mit viel Mühe mit 3:0 gegen Kirchzarten durch.

Unter der Woche bat Becker seine Schützlinge zu einem Gespräch. "Wir hatten eine sehr fruchtbare Aussprache. Ich bin mir sicher, dass meine Spielerinnen in den letzten Partien noch einmal alles herausholen werden", betont der Trainer. Er hofft, dass seine Schützlinge an die Partie gegen Bad Krozingen anknüpfen. Verstärkung kommt durch Jule Gaisser, die am vergangenen Wochenende in der ersten Mannschaft spielte. Die Entscheidung fiel in Absprache mit Sven Johansson, dem Trainer der ersten Mannschaft.

Becker hat dennoch nur neun Spielerinnen, wobei die größte Baustelle im Zuspiel besteht. Merete Rudolf war unter der Woche krank und ein Einsatz ist ungewiss. Während auf anderen Positionen immer Wechsel möglich sind, ist das Zuspiel die neuralgische Position in Villingen. "Noch hoffe ich auf Merete, ansonsten müssen wir improvisieren", so Becker. Er sieht einen Vorteil darin, dass sich seine Mannschaft den Gegner zuvor im Spiel gegen Bad Dürrheim anschauen kann.