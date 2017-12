Regionalsport Schwarzwald Bad Dürrheim holt wichtigen Punkt

Verbandsligist aus der Kurstadt spielt in Kehl 0:0. Gäste nur in der Anfangsphase stark unter Druck

Fußball-Verbandsliga: Kehler FV – FC Bad Dürrheim 0:0 (fb) Einen ebenso wichtigen wie verdienten Punkt brachte der FC Bad Dürrheim von seinem Gastspiel in Kehl mit nach Hause.

In der Anfangsphase standen die Kurstädter im Rheinstadion gehörig unter Druck. In der ersten halben Stunde hatten die Hausherren, die ohne die gesperrten Tarek Aras und Kevin Sax sowie den verletzten Benjamin Schaeffler auskommen mussten, gute Möglichkeiten in Führung zu gehen. Kehls Torjäger Yannick Imbs brachte das Kunststück fertig, nach Vorarbeit von Arber Paqarizi und einem Reflex von Gästeschlussmann Jonas Kapp, im Nachschuss den Ball aus fünf Metern über das Gästetor zu donnern (7.). In Minute 18 verfehlte Benjamin Göhringer aus zwölf Metern das Ziel und Elyes Bounatouf fand bei seiner Direktabnahme im starken Kapp seinen Meister (19.). „Kehl hat uns in der Anfangsphase des Spiels klar die Grenzen aufgezeigt. Da hatten wir viel Glück, dass wir bei einigen Großchancen der Gastgeber nicht in Rückstand geraten sind“, atmete Dürrheims Trainer Reiner Scheu noch in der Pressekonferenz kräftig durch.

Nach einer halben Stunde waren die Gäste aber im Spiel. Und wie! Vor allem die pfeilschnellen Ali Sari und Nico Tadic bereiteten den Kehlern bei Kontern einige Probleme. Den ersten Warnschuss gab Mustafa Akgün ab, der mehrmals ins Eins-gegen-Eins-Dribbling ging (26.). Tadic hatte in der 33. Minute freie Bahn, doch sein 14-Meter-Schuss verfehlte das Ziel deutlich. Und wie schon auf der anderen Seite in den Anfangsminuten Imbs, so war es auch bei Akgün fast schon ein Kunststück, das leere Kehler Tor nicht zu treffen. Tadic hatte nach einem Tempo-Dribbling das Leder flach und scharf in den Fünfmeter-Raum geschlagen, doch Akgün drückte im Fallen den Ball nicht über die Linie, sondern am Tor vorbei.

Im zweiten Durchgang blieb die Partie umkämpft. Die Gäste setzten gegen ein feldüberlegenes Kehler Team einige Nadelstiche. Die einzige Großchance des KFV vergab Aaron Zimmerer, als er aus kurzer Distanz an Torhüter Kapp scheiterte (66.). In der Schlussminute hatten die Grenzstädter das Glück auf ihrer Seite, als Tadic bei seinem Sprint übers halbe Spielfeld nicht zu stoppen war und aus spitzem Winkel den Ball über das Kehler Gehäuse schoss.

Bei der Spielanalyse waren sich beide Trainer einig, dass es am Ende ein gerechtes Remis war. „Wenn Yannick Imbs zu Beginn das 1:0 erzielt, hätte Bad Dürrheim mehr öffnen müssen und wir hätten es vielleicht einfacher gehabt. So aber bereiteten uns die schnellen Konter immer wieder Probleme. Wir hatten unsere Chancen in der ersten halben Stunde und hätten 2:0 führen müssen“, trauerte Kehls Coach Heinz Braun den vergebenen Möglichkeiten nach. Die Bad Dürrheimer dagegen traten zufrieden die Heimreise an.

Schiedsrichter: Simon Pace (Engen); Zuschauer: 170.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Becker, Bah, Schwer, Akgün, Sari (87. Altinsoy), Tadic, Fantov, Cil (46. Rönnefarth), Woelke, Detta