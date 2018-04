Bad Dürrheim fast wie ein Absteiger

Verbandsligist unterliegt auf eigenem Platz dem FC Radolfzell mit 0:4 Toren

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – FC Radolfzell 0:4 (0:2). Eine weitgehend enttäuschende Vorstellung bot der FC Bad Dürrheim am Samstag gegen Radolfzell. Nur Mitte der ersten Halbzeit boten sich zwei, drei Chancen zu einem Treffer. Nach der Pause kam offensiv fast nichts mehr von den Kurstädtern. In der Verfassung sind die Bad Dürrheimer wohl ein Abstiegskandidat.

„Es war ein Klassenunterschied zu sehen. Kämpferisch und läuferisch war uns der Gast überlegen. Wir haben nie einen Zugriff auf das Spiel bekommen, auch weil wir viel zu weit weg von den Gegenspielern standen. Jetzt müssen wir ganz schnell wieder den Vorwärtsgang finden, sonst werden wir es nicht schaffen, die Liga zu halten“, bilanzierte Bad Dürrheims Co-Trainer Frank Holder nach der Partie.

Gästetrainer Steffen Kautzmann bescheinigte den Kurstädtern die beste Zeit zwischen der 25. und 45. Minute: „Wir hätten vorher schon 3:0 führen können. Dann wurden wir richtig gefordert und unser Torhüter verhinderte Gegentreffer. Bad Dürrheim war nur bei Standards gefährlich.. Aus dem Spiel heraus haben wir nichts zugelassen.“

Schon die erste gute Chance der Gäste saß. Erst rettete Schlussmann Jonas Kapp noch großartig, doch Stricker (9.) stand völlig frei und verwertete den zweiten Versuch. Auf der anderen Seite hatte Abdullah Cil (12.) die schnelle Chance zum Ausgleich, schoss aber am Tor vorbei. Dann war wieder Kapp gefragt, als er bei Chancen von Stricker und Macedo Gegentreffer verhinderte. Es folgte die beste Zeit der Kurstädter. Cil (27.), Ali Sari (33.) und vor allem ein schöner Kopfball von Selim Altinsoy (38.) boten gute Möglichkeiten, wobei Gästeschlussmann Tkacz beim Kopfball von Altinsoy seine größte Tat vollbrachte und den Ball aus dem Eck holte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schlug es dann zum zweiten Mal hinter Kapp ein. Einen schnellen Konter vollendete Niedhardt zum 0:2.

Kaum wieder auf dem Platz, fiel nach dem Seitenwechsel schnell die Entscheidung. Niedhardt (51.) traf erst zum 0:3 und sieben Zeigerumdrehungen später zum 0:4. Die Partie war entschieden. Die großen Strafraumszenen blieben nun aus. Radolfzell schaltete zurück und Bad Dürrheim fehlte der Glaube und am Samstag auch die fußballerische Klasse, um nochmals zurückzukommen. Da nahezu alle Konkurrenten im Tabellenkeller leer ausgingen, bleibt Bad Dürrheim sogar auf einem Nichtabstiegsplatz, aber weiterhin in großer Gefahr, denn ohne eine Leistungssteigerung wird der Weg zurück in die Landesliga führen. Tore: 0:1 (9.) Stricker, 0:2 (45+1.), 0:3 (52.), 0:4 (58.) alle Niedhardt; SR: Schmidt; ZS: 80.

Bad Dürrheim: Kapp, Mladenovic (71. Ikiz) , Detta, Altinsoy, Becker (60, Dold), Schapleweski, Woelke, Bartmann (42. Rönnefarth), Sevimli, Cil, Sari.